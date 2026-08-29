टाटा मोटर्सनं प्रवासी वाहन व्यवसायाला दिलं नवं रुप, TATA CARS नवीन ग्राहक-केंद्रित ब्रँड सादर
टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेइकल्सनं 'TATA CARS' हा नवीन ग्राहक-केंद्रित ब्रँड सादर केला. कंपनीचे कायदेशीर नाव तेच राहील, परंतु ग्राहकांना सर्वत्र एक नवीन स्वरूप पाहायला मिळेल.
Published : August 29, 2026 at 3:20 PM IST
हैदराबाद: टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेइकल्स लिमिटेड (TMPV) नं ग्राहकांसाठी 'TATA.CARS' हे नवीन नाव जाहीर केलं आहे. हा नवीन जागतिक ब्रँड, जिथं जिथं ग्राहक कंपनीशी संपर्क साधतात, अशा बहुतेक ठिकाणी 'टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेइकल्स' या परिचित नावाची जागा घेईल. तरीही, यात एक महत्त्वाचा फरक आहे. 'टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेइकल्स' (TMPV) या कंपनीचं अस्तित्व संपणार नाही. कायदेशीर, नियामक आणि गुंतवणूकदारांशी संबंधित बाबींसाठी हे नाव वापरलं जाईल. मात्र, सामान्य ग्राहकांसाठी यापुढचा अनुभव पूर्णपणे वेगळा असेल.
'TATA.CARS' हा ग्राहकांशी थेट जोडला जाणारा ब्रँड बनणार आहे. ग्राहक जिथं जिथं या ब्रँडशी व्यवहार करतील, तिथं जवळजवळ सर्व ठिकाणी 'TATACARS' हे नवीन नाव दिसेल. यामध्ये शोरूम्स, सर्व्हिस सेंटर्स, वेबसाइट्स, ॲप्स, जाहिराती आणि इतर किरकोळ विक्रीची ठिकाणे यांचा समावेश आहे. एखाद्या व्यक्तीनं टाटा कारकडं पहिल्यांदा पाहण्यापासून ते ती खरेदी करेपर्यंत आणि नंतर तिची सर्व्हिसिंग आणि वापर करेपर्यंत एक सलग आणि सुलभ ओळख निर्माण करणं, हा यामागचा उद्देश आहे. कारची सध्याची नावं बदलणार नाहीत. नेक्सॉन (Nexon), पंच (Punch), हॅरियर (Harrier), सफारी (Safari) आणि कर्व्ह (Curvv) यांसारख्या मॉडेल्सची सध्याची नावं कायम राखतील. वाहनांवरील टाटाचा सुप्रसिद्ध 'एलिप्स' (लंबवर्तुळाकार) लोगोही तसाच राहील.
नवीन रंग, फॉन्ट आणि स्वरूप : 'TATA.CARS' हे केवळ जुन्या ओळखीवर दिलेलं नवीन नाव नाही. टाटानं पूर्णपणे नवीन 'व्हिज्युअल स्टाईल' (दृश्य शैली) विकसित केली आहे. यात एक मोठा बदल म्हणजे 'अँबिशन ब्लू' (Ambition Blue); हा टाटाच्या क्लासिक निळ्या रंगाचा आधुनिक अवतार आहे, जो आशावाद आणि प्रगतीची भावना दर्शवतो. तसंच, 'पॅरलल डिस्प्ले' (Parallel Display) नावाचा नवीन 'टाइपफेस' (अक्षरांची शैली) देखील आणला गेला आहे. संपूर्ण डिझाइन 'पॅरलल पाथवेज' (Parallel Pathways) या संकल्पनेवर आधारित आहे, जी टाटाच्या 'T' अक्षराच्या आकारापासून आणि रस्त्यावरील रेषांपासून प्रेरित आहे.
हा बदल कशासाठी? : टाटाचं म्हणणे आहे की, भारतीय ग्राहक बऱ्याच काळापासून त्यांच्या गाड्यांना 'टाटा कार' म्हणूनच संबोधत आहेत. त्यामुळं, याला विरोध करण्याऐवजी कंपनीनं तेच अधिकृत नाव करण्याचं ठरवलं आहे. 'TATA.CARS' मुळं हॅचबॅक, सेडान, एसयूव्ही (SUVs), इलेक्ट्रिक कार आणि भविष्यातील मोबिलिटी उत्पादनं या सर्वांसाठी टाटाला एकच ब्रँड मिळतो. ही बाब अधिक महत्त्वाची ठरते. कारण ही भारतीय वाहन उत्पादक कंपनी पेट्रोल, डिझेल आणि इलेक्ट्रिक अशा विविध प्रकारच्या इंधनांवर चालणारी वाहने तयार करते.
नथिंग्ज टू फार : या नवीन ब्रँडची टॅगलाइन 'नथिंग्ज टू फार' (Nothing's Too Far - कोणतीही गोष्ट खूप दूर नाही) अशी आहे. टाटाच्या मते, ही movement या व्यापक संकल्पनेचं प्रतिबिंब आहे; यात केवळ एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाणे एवढाच अर्थ नाही, तर ग्राहकांना त्यांची उद्दिष्टे साध्य करण्यास आणि नवनवीन गोष्टींचा अनुभव घेण्यास मदत करणे, याचाही समावेश आहे.
काय बदल होणार आहेत? : टाटाची वाहनं असलेल्या विद्यमान मालकांसाठी सर्वात मोठा बदल दृश्य स्वरूपाचा असेल. शोरूम्स, वेबसाइट्स, माहितीपत्रकं (brochures) आणि सर्व्हिस सेंटर्स हळूहळू 'TATACARS' या नवीन लूकचा अवलंब करतील. मात्र, कंपनी रातोरात आपलं नाव बदलणार नाही. 'TMPV' हे कंपनीचं कायदेशीर नाव कायम राहील, तर 'TATACARS' हे नाव असेल ग्राहकांना दिसेल आणि याच नावानं ते कंपनीशी व्यवहार केला जाईल.
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