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टाटा मोटर्सची नवीन सेडान 'Aeris' 25 सप्टेंबरला होतेय लॉंच; 'Tigor' ला मिळणार नवी ओळख

टाटा मोटर्स 25 सप्टेंबर 2026 रोजी 'Tigor' ची अद्ययावत आवृत्ती 'Aeris' या नवीन नावानं बाजारात आणणार आहे.

Tata Aeris
Tata Aeris (Youtube/Tata.Cars)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 21, 2026 at 12:27 PM IST

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मुंबई : टाटा मोटर्सनं जाहीर केलं की, 'Tigor' सेडानची अद्ययावत आवृत्ती 'Aeris' या पूर्णपणे नवीन नावानं सादर करणार आहेत. या कारचं अधिकृत अनावरण 25 सप्टेंबर 2026 रोजी होणार आहे. कंपनीनं 'Tigor' हे नाव मागं घेऊन नवीन ब्रँडिंगसह बाजारात उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळं ग्राहकांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

टीझर व्हिडिओ आणि सोशल मीडिया पोस्ट्समुळं चर्चा: लाँचपूर्वी, टाटा मोटर्सनं एक टीझर व्हिडिओ आणि दोन सोशल मीडिया पोस्ट्स जारी केल्या. त्यातून या नवीन सेडानच्या बाह्य डिझाइनची माहिती मिळाली. व्हिडिओमध्ये पांढऱ्या पक्ष्यांचा एक थवा रस्त्यावरून जाताना आणि त्यातून एक वेगळा जांभळ्या रंगाचा पक्षी मार्ग ओलांडताना दिसतो; हे दृश्य रूपक कारचं वेगळेपण आणि आकर्षण दर्शवतं. 19 सप्टेंबर रोजी कंपनीनं संदेश पोस्ट केलाय: "प्रत्येक थव्याचा एक नियम असतो. आम्ही आमचा नियम मोडला आहे. कंटाळवाणेपणाला निरोप. आकर्षकतेचं स्वागत. लवकरच येत आहे." दुसऱ्या दिवशी, 20 सप्टेंबर रोजी, त्यांनी कारच्या नावाची अधिकृत घोषणा केली: "कंटाळवाणेपणा साच्यात बसण्यासाठी असतो. आम्ही तो साचाच तोडणे पसंत करतो. सादर करत आहोत टाटा Aeris. 25.09.26." असी पोस्ट कंपनीनं केलीय.

'Tigor' चं सुधारित रूप : नवीन 'Aeris' ही मुळात 'Tigor' चीच अद्ययावत आवृत्ती आहे, परंतु कंपनीनं तिला पूर्णपणे नवीन ओळख देण्याचं ठरवलं आहे. पूर्वी 'Tigor' म्हणून ओळखली जाणारी ही कार आता 'Aeris' म्हणून बाजारात येईल. टीझर्सवरून दिसूतं की, तिच्या बाह्य डिझाइनमध्ये आधुनिक लूक, आकर्षक फ्रंट ग्रिल, नवीन हेडलाइट्स आणि पुनर्निर्मित बंपर यांचा समावेश असेल. कंपनीनं अद्याप इंजिन, वैशिष्ट्ये किंवा किंमतीबाबत अधिकृत तपशील जाहीर केलेले नाहीत. तथापि, लाँचच्या आधीच्या दिवसांमध्ये याबद्दल अधिक माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे.

ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी वेगळा संदेश: "कंटाळवाणेपणा" (boring) या संकल्पनेपासून दूर जात, टाटा मोटर्स "Stunning" (आकर्षक) आणि "Crack the Mold" (साचा तोडणे) या संदेशांद्वारे या कारला एक वेगळी ओळख देण्याचा प्रयत्न करत आहे. पांढऱ्या पक्ष्यांच्या थव्यात एकटाच असलेला जांभळ्या रंगाचा पक्षी हे दृश्य, पारंपरिक सेडान गाड्यांपेक्षा वेगळं असणारं डिझाइन दर्शवते. भारतीय सेडान बाजारपेठेतील वाढती स्पर्धा लक्षात घेऊन टाटानं हे पाऊल उचललं आहे. 'एरिस' (Aeris) हे नाव जे ताजेपणा आणि हलकेपणाची भावना निर्माण करतं.

लाँचपूर्वीच्या तपशीलांची प्रतीक्षा: या कारचे संपूर्ण डिझाइन, इंजिनचे पर्याय, सुरक्षा वैशिष्ट्ये, आतील भागाची माहिती (इंटीरियर) आणि किंमत 25 सप्टेंबर 2026 रोजी होणाऱ्या लाँच कार्यक्रमात जाहीर केली जाईल. सध्या कंपनीनं केवळ नाव आणि बाह्य रूपाची (एक्सटीरियर) माहिती उघड केली आहे. टीझर व्हिडिओ आणि पोस्ट्समुळे सोशल मीडियावर आधीच चर्चा सुरू झाली असून, लाँचपूर्वी आणखी टीझर्स किंवा अधिकृत छायाचित्रे येण्याची अपेक्षा आहे.

बाजारातील स्पर्धा: भारतीय ऑटोमोबाईल बाजारपेठेत सेडान श्रेणीची स्थिती काहीशी स्थिर असली, तरी आकर्षक डिझाइन आणि आधुनिक सुविधा असलेल्या गाड्यांची मागणी अजूनही कायम आहे. जर 'एरिस'ची किंमत स्पर्धात्मक असेल आणि त्यात योग्य वैशिष्ट्ये असतील, तर ती यशस्वी ठरू शकते. "बाय बाय बोरिंग" (Bye Bye Boring) या संदेशाद्वारे कंपनीने ग्राहकांना एक नवा अनुभव देण्याचं आश्वासन दिले आहे. आगामी दिवसांत अधिक माहिती मिळण्याची अपेक्षा असून, लाँचच्या दिवशीच या कारचे संपूर्ण स्वरूप समोर येईल.

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