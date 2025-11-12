टाटा मोटर्सची अपग्रेडेड 2026 कर्व्ह एसयूव्ही लॉंच : एक्झिक्युटिव्ह आराम आणि लक्झरी अनुभव
टाटा मोटर्सनं 2026 कर्व्ह एसयूव्हीचं अपग्रेडेड व्हर्जन लाँच (2026 Tata Curvv SUV) केलं. रिअर-सीट कम्फर्ट, प्रीमियम इंटिरियर आणि एक्झिक्युटिव्ह फीचर्ससह अधिक लक्झरी अनुभव देईल.
Published : November 12, 2025 at 12:28 PM IST
हैदराबाद : टाटा मोटर्सनं आपल्या कर्व्ह एसयूव्ह लाइनअपमध्ये आता अधिक लक्झरी आणि फीचर-रिच अनुभव आणला आहे. 2026 च्या अपडेटमध्ये रिअर-सीट कम्फर्ट (2026 Tata Curvv SUV) वाढवण्यावर विशेष भर देण्यात आला असून, इंटिरियरचं वातावरण आणि केबिनची प्रॅक्टिकलिटी सुधारली आहे. हे बदल आयस आणि ईव्ही दोन्ही व्हेरिएंट्ससाठी लागू आहेत, ज्यामुळं कर्व्ह आता एक्झिक्युटिव्ह-ग्रेड मिड-साइज एसयूव्हीसाठी खास आहेत.
एक्झिक्युटिव्ह फीचर्स
नव्या 2026 टाटा कर्व्हमध्ये (2026 Curvv SUV) 'एक्झिक्युटिव्ह' कम्फर्ट फीचर्सचा समावेश करण्यात आला आहे, जो प्रीमियम इन-कॅबिन अनुभव देतो. ब्रँडनं भारतातील पहिल्या आर-कम्फर्ट सीट्ससह पॅसिव्ह व्हेंटिलेशन, सेरेनिटी स्क्रीन रिअर सनशेड्स आणि रिअर आर्मरेस्टवर ईझीसिप कप डॉक्स यांसारख्या इनोव्हेशन्सची ओळख करून दिली आहे. हे फीचर्स दैनंदिन वापराला अधिक सोयीचे आणि आरामदायक बनवतात. इतर अपग्रेड्समध्ये व्हाइट कार्बन फायबर फिनिशसह डॅशबोर्ड इन्सर्ट आणि नवीन ललितपूर ग्रे इंटिरियर थीमचा समावेश आहे, ज्यात बेनेके-कलिको लेदरेट अपहोल्स्टरी आहे. यामुळं पूर्वीच्या डार्क टोन्सच्या तुलनेत केबिन अधिक हलकं, स्पेशस आणि इंडल्जेंट वाटतं. कर्व्ह ईव्हीसाठी टाटा मोटर्सनं कम्फर्टला प्योरकम्फर्ट रिअर को-पॅसेंजर फूटरेस्ट्स आणि एर्गोविंग हेडरेस्ट्ससह आणखी सुपर केलं आहे. हे फीचर्स सामान्यतः लक्झरी सेडान्समध्ये आढळत असून ते मिड-साइज एसयूव्हमध्ये नवीन आहेत.
कम्फर्ट आणि क्लायमेट कंट्रोलमध्ये सुधारणा
2026 (Curvv SUV) अपडेटचे मुख्य आकर्षण म्हणजे ट्विनझोन क्लायमेट कंट्रोल एअर कंडिशनिंग, जे फ्रंट पॅसेंजर्ससाठी वैयक्तिकृत तापमान सेटिंग्ज करतं. या अपडेट्समुळं टाटा मोटर्स कर्व्हला ओनर्स आणि रिअर-सीट पॅसेंजर्स दोघांसाठी समान आरामदायक एसयूव्ही म्हणून पोझिशन करत आहे. हे नवीन फीचर्स कर्व्ह आयस व्हेरिएंट्सच्या अॅकॉम्प्लिश्ड पर्सोना (एक्स-शोरूम 14.55 लाखांपासून) आणि कर्व्ह ईव्हीच्या अॅकॉम्प्लिश्ड आणि एम्पावर्ड पर्सोना (एक्स शोरूम 18.49 लाख) मध्ये उपलब्ध असतील.
टेक्नॉलॉजी आणि आर्किटेक्चर
टाटाच्या अॅटलास (आयससाठी) आणि अॅक्टिव्ह ईव्ही (ईव्हीसाठी) आर्किटेक्चर्सवर बिल्ट असलेले कर्व्ह डिझाइन सोफिस्टिकेशन, स्ट्राँग परफॉर्मन्स आणि एफिशियन्सीचं संयोजन करत आहे. दोन्ही व्हर्जन्समध्ये 31.24 सेंमी (12.3-इंच) हार्मन सिनेमॅटिक टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 9-स्पीकर जेबीएल साऊंड सिस्टम, आर्केड.ईव्ही एंटरटेनमेंट स्विट आणि जेस्चर-ऍक्टिव्हेटेड पॉवर्ड टेलगेट आहे. व्हॉइस-ऍक्टिव्हेटेड पॅनोरॅमिक सनरूफसह मूड लाइटिंग आणि 500-लिटर बूट स्पेस हे एसयूव्हीच्या लाइफस्टाइल अपीलला आकर्षक लूक देतात.
इंजिन ऑप्शन्स
2026 कर्व्ह लाइनअपमध्ये विविध इंजिन ऑप्शन्स आहेत, ज्यात मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन्सचा समावेश आहे. कर्व्ह ईव्हीमध्ये ड्युअल-पॉवरट्रेन वर्सटायलिटी आणि इम्प्रेसिव्ह रिअल-वर्ल्ड रेंज कायम आहे. अपडेटेड कर्व्हनं टाटाची 5-स्टार भारत एनसीएपी रेटिंग आणि लेव्हल-2 अॅडॅस फंक्शनॅलिटीची परंपरा कायम ठेवली आहे. टाटाच्या लेटेस्ट सेफ्टी आर्किटेक्चरसह ही एसयूव्ही मजबूत कन्स्ट्रक्शन आणि ड्रायव्हर-अॅसिस्ट टेक्नॉलॉजीसाठी ओळखली जाते.
|व्हेरिएंट
|पॉवरट्रेन
|किंमत (एक्स-शोरूम, लाख रुपये)
|प्रमुख नवीन फीचर्स
|अॅकॉम्प्लिश्ड एस (पेट्रोल/डीजल)
|1.2L टर्बो-पेट्रोल/1.5L डीजल
|14.55(मॅन्युअल) ते 17.45 (DCT)
|आर-कम्फर्ट सीट्स (पॅसिव्ह व्हेंटिलेशन), सेरेनिटी रिअर सनशेड्स, ईझीसिप कप होल्डर्स, ट्विनझोन एसी, व्हाइट कार्बन फायबर डॅशबोर्ड, ललितपूर ग्रे लेदरेट।
|अॅकॉम्प्लिश्ड (ईव्ही)
|45/55kWh बॅटरी
|18.49 (45kWh) ते 19.25(55 kWh)
|प्योरकम्फर्ट रिअर फूटरेस्ट्स, एर्गोविंग हेडरेस्ट्स, पॅसिव्ह व्हेंटिलेटेड रिअर सीट्स, ट्विनझोन एसी, 500 किमी रेंज, लेव्हल-2 ADAS।
|एम्पावर्ड+ (ईव्ही)
|55 kWh बॅटरी
|21.25 ते 21.19
|सर्व अॅकॉम्प्लिश्ड फीचर्स + 9-स्पीकर JBL साऊंड, जेस्चर टेलगेट, व्हॉइस-ऍक्टिव्हेटेड सनरूफ, 500-लिटर बूट स्पेस।
प्रीमियम फ्युचर
अपडेटेड कर्व्हच्या लाँचसह टाटा मोटर्स मिड-साइज एसयूव्ही मार्केटमध्ये आपली स्थिती मजबूत करत आहे.प्रीमियम इंटिरियर्स, एक्झिक्युटिव्ह कम्फर्ट आणि आयस-ईव्ही पॉवरट्रेन्सच्या निवडीनं 2026 कर्व्ह फॅमिली एसयूव्ही खरेदीदार आणि टेक-सॅवी प्रोफेशनल्स दोघांसाठी फायदेशीर ठरेल, अशी अशा आहे. या अपडेटमुळं कर्व्ह केवळ एक एसयूव्ही न राहता, एक लाइफस्टाइल स्टेटमेंट बनली आहे. टाटा मोटर्सची ही रणनीती इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आणि प्रीमियम ब्रँडिंगकडे वाढत्या ट्रेंडशी जुळते. भविष्यातील अपडेट्ससाठी उत्सुकता वाढवताना, कर्व्ह भारतीय ऑटोमार्केटमध्ये नवीन स्टँडर्ड सेट करेल.
हे वाचलंत का :