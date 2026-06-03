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टाटा मोटर्सनं लाँच केला नवा इंट्रा V40 पिकअप: CNG + पेट्रोल बाय-फ्युएल पिकअप

टाटा मोटर्सनं नवीन इंट्रा V40 CNG + पेट्रोल बाय-फ्युएल पिकअप लॉंच केलंय. 1,525 किलो पेलोड आणि 110 लिटर CNG टँकसह तो येतो.

Tata Motors Launches New Intra V40
इंट्रा V40 पिकअप (Tata Motors)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 3, 2026 at 5:01 PM IST

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मुंबई : टाटा मोटर्सनं आपल्या छोट्या व्यावसायिक वाहन आणि पिकअप श्रेणीला आणखी मजबूत करत नवीन टाटा इंट्रा V40 लाँच केला आहे. हा CNG + पेट्रोल बाय-फ्युएल पिकअप विशेषत: लास्ट-माइल कार्गो ऑपरेटर्ससाठी डिझाइन करण्यात आला आहे. अधिक पेलोड, कमी धावपळ खर्च आणि इंधन लवचिकता या वैशिष्ट्यांसह हे वाहन छोट्या व्यावसायिक वाहन क्षेत्रात टाटा मोटर्सच्या अल्टरनेट फ्युएलला नवी दिशा देईल, अशी आशा आहे.

इंट्रा V40 वैशिष्ट्ये : इंट्रा V40 ची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे CNG + पेट्रोल बाय-फ्युएल सिस्टम. यामुळं फ्लीट मालकांना CNG चा कमी ऑपरेटिंग खर्च मिळतो आणि पेट्रोलचा बैकअप उपलब्ध असल्यानं CNG उपलब्ध नसलेल्या मार्गांवरही वाहन निर्धास्त चालवता येतं. ही लवचिकता शहर, उपनगर आणि लांबच्या लास्ट-माइल रूट्ससाठी अतिशय उपयुक्त आहे.पिकअपमध्ये बेस्ट इन क्लास 1,525 किलो पेलोड क्षमता आणि 2,960 मिलिमीटर (सुमारे 9.7 फूट) लांबीची लोड बॉडी देण्यात आली आहे. FMCG, ई-कॉमर्स, कृषी उत्पादने, पार्सल वाहतूक आणि इंट्रा-सिटी कार्गो यासारख्या विविध अनुप्रयोगांसाठी हे पिकअप फायदेशीर आहे.

“कमी खर्च आणि अधिक लवचिकतेच्या गरजेमुळं मालवाहतुकीमध्ये पर्यायी इंधनांकडं होणारा बदल अधिक वेगवान होत आहे. स्मॉल कमर्शियल व्हेइकल (CV) आणि पिकअप सेगमेंटमध्ये सर्वात मजबूत आणि सर्वसमावेशक पर्यायी इंधन पोर्टफोलिओ विस्तार करण्यात टाटा मोटर्स आघाडीवर आहे. - पिनाकी हलदार, टाटा मोटर्स लिमिटेडचे ​​उपाध्यक्ष

इंजिन आणि परफॉर्मन्स : इंट्रा V40 मध्ये 1.2 लिटर इंजिन देण्यात आलं आहे. हे इंजिन 58bhp पॉवर आणि 106Nm टॉर्क उत्पन्न करतं. टाटा मोटर्सनं दावा केला आहे की, हे इंजिन मजबूत परफॉर्मन्ससोबत उत्तम फ्युएल एफिशियन्सी देते. लास्ट-माइल कार्गो ऑपरेशन्समध्ये मागणी असलेल्या कामगिरीसाठी हे इंजिन योग्य आहे.

110 लिटर CNG टँक: वाहनात 110 लिटर क्षमतेचा CNG टँक देण्यात आला आहे. यामुळं रिफ्युअलिंगच्या दरम्यान अधिक अंतर कापता येते आणि अपटाइम वाढतो. बाय-फ्युएल आर्किटेक्चरमुळं रेंजचा त्रास पूर्णपणे संपतो. CNG न मिळाल्यास पेट्रोलवर सहज स्विच करता येते.

ड्रायव्हर कम्फर्ट आणि सेफ्टी : टाटा मोटर्सनं ड्रायव्हिंग अनुभव सुधारण्यावर विशेष लक्ष दिलं आहे. वॉक-थ्रू केबिन, कारसारखी ड्रायव्हिंग डायनॅमिक्स आणि फ्रंट डिस्क ब्रेक्स यामुळं नियंत्रण आणि सुरक्षितता वाढली आहे. हायड्रोफॉर्म्ड चेसिसमुळं वाहनाला अधिक मजबूती, स्थिरता आणि रिफायनमेंट मिळालं आहे. जड लोड घेऊनही वाहन आत्मविश्वासानं हाताळता येतं.

अल्टरनेट फ्युएल पोर्टफोलिओ : इंट्रा V40 च्या लाँचसोबत टाटा मोटर्सनं छोट्या CV आणि पिकअप सेगमेंटमध्ये सर्वात विस्तृत अल्टरनेट फ्युएल पोर्टफोलिओ उभारला आहे. याशिवाय कंपनी Ace Pro EV,Ace EV 1000 आणि Intra EV Pickup सारख्या इलेक्ट्रिक मॉडेल्सद्वारे इलेक्ट्रिक सेगमेंटमध्येही मजबूत उपस्थिती आहे. छोट्या व्यावसायिक वाहन क्षेत्रात आता केवळ खरेदी किंमत नव्हे तर पेलोड, इंधन खर्च, रेंज, अपटाइम आणि रिसेल व्हॅल्यू यांचा विचार केला जातो. इंट्रा V40 मध्ये उच्च पेलोड, CNG द्वारे कमी खर्च आणि पेट्रोल बैकअप मिळतं. यामुळं CNG चा फायदा घेताना पूर्णपणे CNG वर अवलंबून राहावं लागत नाही.हे पिकअप संपूर्ण सेवा 2.0 आणि फ्लीट एज टेलिमॅटिक्स सिस्टमनं समर्थित आहे. यामुळं प्रेडिक्टिव्ह मेंटेनन्स, अपटाइम ट्रॅकिंग आणि फ्लीट प्रोडक्टिव्हिटी वाढते.

Intra V40 किंमत : Tata Intra V40 CNG + पेट्रोल (Bi-fuel) पिकअप ट्रकची किंमत अंदाजे 8.55 लाखांपासून (एक्स-शोरूम) सुरू होते. या किंमतीमुळं, 'लहान व्यावसायिक वाहनांच्या' (SCV) श्रेणीमध्ये हा पिकअप एक अत्यंत स्पर्धात्मक पर्याय म्हणून समोर येतो.


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