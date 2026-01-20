टाटा मोटर्सकडून 17 नव्या ट्रक्सचं लाँचिंग: इलेक्ट्रिक ट्रक्सवर विशेष भर
टाटा मोटर्सनं 17 नव्या ट्रक्स लाँच केल्या, यात इलेक्ट्रिक ट्रक्सचा विशेष समावेश आहे.
Published : January 20, 2026 at 5:07 PM IST
मुंबई : टाटा मोटर्सनं मंगळवारी 17 नव्या ट्रक्सची श्रेणी लाँच केली. यात 7 ते 55 टन क्षमतेच्या लाइट, मीडियम आणि हेवी-ड्युटी ट्रक्सचा समावेश आहे. या इलेक्ट्रिक ट्रक्सचा विशेष समावेश आहे. कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी गिरिश वाघ यांनी सांगितलं की, इलेक्ट्रिक ट्रकचा एकूण मालकी खर्च (TCO) तीन ते पाच वर्षांत डिझेल ट्रकशी समान होतो आणि त्यानंतर विजेच्या स्वस्त दरामुळं मालकांना मोठा फायदा होतो. कंपनी कठीण क्षेत्रांमध्ये पूर्ण इलेक्ट्रिक ट्रक इकोसिस्टम देण्यावर भर देत आहे.
इलेक्ट्रिक ट्रक्सचा फायदा
गिरिश वाघ यांच्या मते, इलेक्ट्रिक ट्रकचा टीसीओ (ट्रकच्या देखभालीचा खर्च) डिझेल ट्रकपेक्षा तीन ते पाच वर्षांत समान होतो. त्यानंतर चालवण्याचा खर्च कमी होतो कारण वीज डिझेलपेक्षा स्वस्त आहे. कंपनी ग्राहकांसोबत जवळून काम करून त्यांच्या विशिष्ट गरजेनुसार टीसीओ कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. वाघ म्हणाले, “इलेक्ट्रिक ट्रक्ससाठी ग्राहकांना फक्त सुरुवातीचा खर्च नव्हे, तर एकूण अर्थव्यवस्था महत्त्वाची आहे. नव्या श्रेणीमुळं ग्राहकांना तीन ते पाच वर्षांत पैसे परत मिळतील आणि नंतर चालवण्याचा खर्च कमी राहील.”
कठीण क्षेत्रांना लक्ष्य
टाटा मोटर्स स्टील, सिमेंट आणि केमिकल्ससारख्या ‘हार्ड-टू-अबेट’ क्षेत्रांना लक्ष्य करत आहे. या क्षेत्रांत हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करणे कठीण असतं. कंपनी इलेक्ट्रिक ट्रक्समध्ये स्वदेशीकरण 51 टक्क्यांपेक्षा जास्त ठेवून उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनेचा लाभ घेत आहे. वाहन विक्रीव्यतिरिक्त कंपनी पूर्ण इकोसिस्टम देत आहे. चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, फायनान्सिंग आणि आजीवन देखभाल कंपनी करणार आहे. चार्जिंग सुविधांचा खर्च वाहनाच्या किंमतीत समाविष्ट नसतो; तो ग्राहकांच्या मार्ग आणि ट्रक वापरानुसार वेगळा ठरवला जातो.
दरम्यान, टाटा मोटर्सला केंद्र सरकारच्या 10,900 इलेक्ट्रिक बस टेंडरमध्ये एकही ऑर्डर मिळाली नव्हती. हे टेंडर 25 डिसेंबर 2025 रोजी पूर्ण झालं होतं. PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी, आणि ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक यांना बहुतेक ऑर्डर मिळाल्या होत्या. वाघ यांनी स्पष्ट केलं की, कंपनीची बोली दीर्घकालीन खर्चावर आधारित आणि ‘रॅशनल’ होती. “आम्ही 12 वर्षांच्या खर्चाचा विचार करून बोली लावली. अनुभव वाढल्यानं उद्योगातील बोली अधिक रॅशनल होत आहेत,” असं ते म्हणाले. तरीही कंपनी आगामी 6,000 ई-बस टेंडरमध्ये सहभागी होईल, असं त्यांनी सांगितलं. कंपनीकडं सध्या 3,600 पेक्षा जास्त इलेक्ट्रिक बस कार्यरत आहेत. कंपनीला 95 टक्क्यांपेक्षा जास्त अपटाइम आणि 50 कोटी किलोमीटरचा अनुभव आहे. यामुळं सुरक्षितता, प्रवासी आराम, ऊर्जा वापर आणि खर्च यांची सखोल माहिती मिळाली आहे.
हे वाचलंत का :