टाटा मोटर्स बिलियनई मोबिलिटी प्रिमा ई.55एस इलेक्ट्रिक ट्रकची डिलिव्हरी सुरू केली

टाटा मोटर्सने बिलियनई मोबिलिटीला प्रिमा ई 55एस हेवी-ड्यूटी इलेक्ट्रिक ट्रकची डिलिव्हरी सुरू केलीय.

Prima E 55S electric truck
Prima E 55S electric truck (Tata Motors)
Published : April 11, 2026 at 3:17 PM IST

मुंबई : भारतातील प्रमुख व्यावसायिक वाहन उत्पादक टाटा मोटर्सनं शुक्रवारी आपल्या हेवी-ड्यूटी इलेक्ट्रिक ट्रक प्रिमा ई.55एसच्या डिलिव्हरी सुरू केल्याची घोषणा केली. कंपनीनं बिलियनई मोबिलिटीला 250 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक प्राइम मूव्हर्सचा पुरवठा ऑर्डरही मिळवला आहे. ही वाहनं टप्प्याटप्प्यानं पुरवली जाणार असून, गुजरात, राजस्थान, तमिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली-एनसीआर आणि हरियाणा या प्रमुख फ्रेट कॉरिडॉरवर तैनात केली जातील.या ट्रक्सचा वापर स्टील, सिमेंट आणि इतर औद्योगिक मालाच्या लांब पल्ल्याच्या वाहतुकीसाठी होणार आहे. यामुळं भारतातील शून्य-उत्सर्जन फ्रेट ट्रान्सपोर्टला मोठी चालना मिळेल.

पहिल्या बॅचची डिलिव्हरी : पहिल्या बॅचमधील 30 इलेक्ट्रिक ट्रक्सची डिलिव्हरी टाटा मोटर्स लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी गिरीश वाघ, बिलियनई मोबिलिटी आणि चार्जझोनचे संस्थापक कर्तिकेय हरियानी यांच्या उपस्थितीत झाली. प्रिमा ई.55एस हे टाटा ट्रक्स.ईव्ही रेंजचा भाग आहे. कंपनीच्या प्रगत इलेक्ट्रिक वाहन आर्किटेक्चर i-MoEV वर आधारित हे ट्रक पूर्ण इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन, एकात्मिक ई-एक्सल आणि रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंगसह सुसज्ज आहेत. 450 किलोवॅट-तास (kWh) बॅटरी पॅकनं सुसज्ज असलेल्या या ट्रकला एका चार्जवर 350 किलोमीटरपर्यंत रेंज मिळते. टाटा मोटर्सचे ट्रक्स व्यवसाय प्रमुख उपाध्यक्ष राजेश कौल म्हणाले, “बिलियनई मोबिलिटीशी झालेल्या सहकार्यामुळं वाहन आणि सपोर्टिंग इकोसिस्टममध्ये पूर्ण सुसंगतता साधली गेली आहे. यामुळं प्रमुख फ्रेट कॉरिडॉरवर विश्वसनीय इलेक्ट्रिक ऑपरेशन्स शक्य झालं आहेत.”

बिलियनई मोबिलिटीचे ध्येय : बिलियनई मोबिलिटीनं सांगितलं की, “आमचं लक्ष इंटर-सिटी रूट्सवर विश्वसनीय आणि मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रिक व्यावसायिक वाहन उपाय तयार करण्यावर आहे. टाटा मोटर्सशी धोरणात्मक भागीदारी करत आम्ही हेवी-ड्यूटी लॉजिस्टिक्समध्ये 1,500 युनिट्सपर्यंत पोहोचण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे.”

ही भागीदारी भारतातील इलेक्ट्रिक कमर्शिअल वाहन क्षेत्रात मोठा टप्पा ठरेल. प्रिमा ई.55एस ट्रकची 55 टन GVW क्षमता, 470 kW पॉवर आणि 2455Nm टॉर्क यामुळं लांब पल्ल्याच्या भारी वाहतुकीसाठी ते योग्य ठरतं. रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग आणि फास्ट चार्जिंग सुविधा यामुळं ऑपरेशनल कार्यक्षमता वाढेल. ही डिलिव्हरी आणि नवीन ऑर्डर भारतात शाश्वत लॉजिस्टिक्सकडं वळणाऱ्या उद्योगाला बळकटी देईल. टाटा मोटर्स आणि बिलियनई मोबिलिटी यांच्या सहकार्यानं इलेक्ट्रिक हेवी ट्रक्सचा मोठ्या प्रमाणात अवलंब वाढण्याची अपेक्षा आहे.

