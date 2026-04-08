Tata Intra EV Pickup 11.95 लाखांना लाँच
Tata Motors नं भारतात Tata Intra EV Pickup लॉंच केला. या Pickup ची किंमत 11.95 लाख ठेवण्यात आली आहे.
Published : April 8, 2026 at 2:36 PM IST
मुंबई : टाटा मोटर्सनं आपल्या इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल पोर्टफोलिओमध्ये एक नवीन भर घातली आहे. कंपनीनं टाटा इंट्रा ईव्ही (Intra EV) पिकअप ट्रक लाँच केला आहे. हे टाटा मोटर्सचे तिसरे इलेक्ट्रिक छोटे कमर्शियल व्हीकल आहे. Ace EV 1000 आणि Ace Pro EV नंतर इंट्रा ईव्ही बाजारात दाखल झालं आहे.
टाटा इंट्रा ईव्ही किंमत : याची एक्स-शोरूम किंमत 11.95 लाख रुपये आहे. एका चार्जवर 211 किलोमीटरपर्यंतची प्रमाणित रेंज देणारे हे वाहन व्यापारी वाहतुकीसाठी खास तयार करण्यात आलं आहे. टाटा मोटर्सने इंट्रा ईव्ही विकसित करताना वास्तविक जगातील ऑपरेशन्समधून मिळालेल्या अनुभवांचा वापर केला आहे. यामुळं उत्पादकता वाढवणे आणि जास्त कमाई करणे यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. फास्ट चार्जिंग सुविधेमुळं डाउन-टाइम कमी होतो आणि अप-टाइम वाढतो, ज्यामुळं व्यवसायिकांना जास्त फायदा होतो. हे वाहन पर्यावरणस्नेही ग्रीन मोबिलिटीला प्रोत्साहन देणारे ठरेल.
मुख्य वैशिष्ट्ये : टाटा इंट्रा ईव्हीमध्ये 28.8 kWh चे IP67 रेटेड बॅटरी पॅक बसवले आहे. एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर ते 211 किमीपर्यंतचा प्रमाणित अंतर कापू शकतं. CCS2 चार्जिंग सॉकेटसह फास्ट चार्जिंगची सुविधा आहे. यामुळं 55 मिनिटांत 10% ते 80% चार्ज होऊ शकतं. हे वैशिष्ट्य व्यवसायिकांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे, कारण कमी वेळात वाहन तयार होतं.
1,750 किलो पेलोड क्षमता : वाहनाला 72 kW (95.5bhp) पॉवर आणि 230 Nm टॉर्क देणारा इलेक्ट्रिक मोटर बसवला आहे. पेलोड क्षमता 1,750 किलो आहे. लोड बॉडीची लांबी 10 फूट 2 इंचपर्यंत उपलब्ध आहे. 23% ग्रेडेबिलिटीमुळं खडबडीत रस्त्यांवरही चांगली कामगिरी करतं.
आराम आणि सुविधा : इंट्रा ईव्हीमध्ये वॉक-थ्रू केबिन, कारसारखे एर्गोनॉमिक्स आणि इलेक्ट्रिक पॉवर स्टीयरिंग दिले आहे. इलेक्ट्रिक पॉवरट्रेनमुळं केबिन अत्यंत छान राहतं, ज्यामुळं ड्रायव्हरला कमी थकवा जाणवतो. रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग तीन स्तरांवर अॅडजस्ट करता येतं, ज्यामुळं बॅटरी रिचार्ज होते. टाटा फ्लीट एज सूटसारख्या कनेक्टेड टेक्नॉलॉजीमुळं रिअल-टाइम व्हीकल ट्रॅकिंग, हेल्थ मॉनिटरिंग आणि मेंटेनन्स माहिती उपलब्ध होते. यामुळं फ्लीट मॅनेजमेंट सोपं होतं.
उपयोग आणि बाजारातील स्थान : इंट्रा ईव्ही लांब बॉडी ऑप्शन्ससह येतं, ज्यामुळं FMCG, ई-कॉमर्स, कोल्ड-चेन, वेस्ट मॅनेजमेंट, LPG डिस्ट्रीब्यूशन आणि डेअरी डिस्ट्रीब्यूशनसारख्या क्षेत्रांत ते उत्तम काम करतं. टाटा मोटर्सचे मॅनेजिंग डायरेक्टर आणि सीईओ गिरीश वाघ म्हणाले, “ग्रीन मोबिलिटीबद्दल आमची बांधिलकी टिकाऊ आणि विश्वासार्ह समाधान देण्यावर केंद्रित आहे. आमच्या इलेक्ट्रिक मिनी-ट्रकांना मिळालेल्या जबरदस्त प्रतिसादानंतर आणि इलेक्ट्रिक बसांच्या यशस्वी तैनातीनंतर आम्ही हे पाऊल उचललं आहे.” हे वाहन इंट्रा ब्रँडच्या लोकप्रियता आणि विश्वासार्हतेवर आधारित आहे. इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चरसह ते भविष्यातील कमर्शियल वाहतुकीसाठी तयार आहे.
कंपनीची ग्रीन मोबिलिटी धोरण : टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्समध्ये आघाडीवर आहे. इंट्रा ईव्ही लाँच करून कंपनीनं छोट्या व्यावसायिक वाहनांमध्ये इलेक्ट्रिक पर्याय मजबूत केला आहे. कमी ऑपरेटिंग खर्च, शून्य उत्सर्जन आणि आधुनिक फीचर्स यामुळं हे वाहन छोट्या आणि मध्यम व्यवसायांसाठी आकर्षक ठरेल.
