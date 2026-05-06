Tata Harrier Ultra Red Dark आणि Tata Safari Ultra Red Dark Edition भारतात लाँच
टाटा कंपनीनं भारतात Tata Harrier Ultra Red Dark आणि Tata Safari Ultra Red Dark Edition लॉंच केले आहेत.
Published : May 6, 2026 at 9:44 AM IST
नवी दिल्ली : टाटा मोटर्सनं भारतीय बाजारात Harrier आणि Safari या SUV च्या डिझेल आवृत्त्यांसाठी Tata Harrier Ultra Red Dark आणि Tata Safari Ultra Red Dark Edition लॉंच केले. Harrier Ultra Diesel Manual ची किंमत 23.84 लाख रुपयांपासून (एक्स-शोरूम) सुरू होते, तर Safari Ultra Diesel Manual (7-सीटर) ची किंमत 24.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) निश्चित करण्यात आली आहे. या गाड्यांचं बुकिंग आता टाटाच्या सर्व डीलरशिप्सवर आणि अधिकृत संकेतस्थळाद्वारे खुलं करण्यात आलं आहे.
Tata Harrier and Safari Diesel Ultra & Red Dark Editions : या वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत, 'Ultra' ट्रिम आणि 'Red Dark Edition' केवळ Harrier आणि Safari च्या पेट्रोल आवृत्त्यांसाठीच उपलब्ध होतं. या ताज्या अपडेटसह, टाटा मोटर्सनं या दोन्ही पर्यायांचा विस्तार डिझेल इंजिनला पसंत करणाऱ्या ग्राहकांसाठी केला आहे;ज्यामुळं पेट्रोल आणि डिझेल या दोन्ही प्रकारांमधील (powertrains) सर्व आवृत्त्यांची (variants) मालिका आता पूर्ण झाली आहे.
वैशिष्ट्ये : या लाँचमधील सर्वात लक्षवेधी बाब म्हणजे 'Red Dark Edition'. डिझेल Harrier मध्ये या आवृत्तीला खास 'Nitro Crimson' रंगाची बाह्य फिनिश देण्यात आली आहे, ज्याला 19-इंच काळ्या रंगाचे अलॉय व्हील्स आणि लाल रंगाचे ब्रेक कॅलिपर्स यांची जोड देण्यात आली आहे. 'Dark Edition' ची ही खास शैली दोन्ही SUV ना अधिक स्पोर्टी आणि आक्रमक लूक देते, त्याच वेळी त्यांचा मूळचा 'प्रीमियम' दर्जाही कायम राखते. Harrier आणि Safari च्या संपूर्ण श्रेणीमध्ये (lineup) ही आवृत्ती सर्वोच्च स्थानी आहे; अनुक्रमे 'Fearless X+' आणि 'Accomplished X+' या आवृत्त्यांच्यावर तिचं स्थान निश्चित करण्यात आलं आहे.
अंतर्गत वैशिष्ट्ये : गाडीच्या आतल्या बाजूचा विचार करता, Tata Harrier आणि Safari च्या 'Red Dark Edition' मध्ये खास 'Carnelian Red' थीम असलेली केबिन पाहायला मिळते. यामध्ये लाल रंगाच्या लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्रीचा वापर करण्यात आला असून, त्यामुळं गाडीच्या अंतर्गत भागाला एक अत्यंत प्रीमियम आणि स्पोर्टी अनुभव मिळतो. यातील प्रमुख वैशिष्ट्यांमध्ये सॅमसंग Neo QLED डिस्प्लेसह 36.9 सेमी (14 .5-इंच) आकाराची Harman इन्फोटेनमेंट सिस्टीम, Dolby Atmos-सक्षम ऑडिओ सिस्टीम आणि Mappls Auto द्वारे मिळणारे इन-बिल्ट नेव्हिगेशन यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, डॅशकॅम आणि DVR कार्यक्षमता असलेले VisioneX E-IRVM, रिव्हर्स घेताना आपोआप खाली झुकणारे (auto reverse dip) VisionSync मेमरी ORVMs, ClearView ड्युअल कॅमेरा वॉशर सिस्टीम, सरकवता येणारा पुढील आर्मरेस्ट, पांढऱ्या आणि तपकिरी रंगाची दुहेरी (dual-tone) अंतर्गत थीम आणि 65W Type-C फास्ट चार्जिंग पोर्ट यांसारखी अतिरिक्त वैशिष्ट्येही यात देण्यात आली आहेत.
टर्बोचार्ज्ड डिझेल इंजिन : Harrier आणि Safari या दोन्ही गाड्यांमध्ये 2.0-लिटर क्षमतेचं 'Kryojet' टर्बोचार्ज्ड डिझेल इंजिन वापरण्यात आलं आहे. हे इंजिन 170 PS ची कमाल शक्ती आणि 350 Nm चा पीक टॉर्क निर्माण करतं. या इंजिनसोबत 6-स्पीड मॅन्युअल किंवा 6-स्पीड टॉर्क कन्व्हर्टर ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्सचा पर्याय उपलब्ध आहे. Harrier आणि Safari या गाड्यांना 5-स्टार Bharat NCAP सुरक्षा मानांकन प्राप्त झालं असून, प्रौढ प्रवाशांच्या संरक्षणात त्यांनी 32 पैकी 30.08 आणि बाल प्रवाशांच्या संरक्षणात 49 पैकी 44.54 गुण मिळवले आहेत.
