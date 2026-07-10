टाटा मोटर्सनं लाँच केली 2026 हॅरियर आणि सफारी स्टेल्थ एडिशन
टाटा मोटर्सनं 2026 हॅरियर आणि सफारी स्टेल्थ एडिशन लाँच केली. डार्क थीम, प्रीमियम फिनिशसह टॉप ट्रिम्सवर आधारित ही विशेष आवृत्ती उपलब्ध आहे.
Published : July 10, 2026 at 12:50 PM IST
मुंबई : टाटा मोटर्सनं आपल्या लोकप्रिय एसयूव्ही लाइनअपमध्ये नवीन डार्क-थीम्ड पर्याय सादर केला आहे. 2026 हॅरियर आणि सफारी स्टेल्थ एडिशन ही नवीन विशेष आवृत्ती टॉप-स्पेक फियरलेस अल्ट्रा आणि अॅकॉम्प्लिश्ड अल्ट्रा ट्रिम्सवर आधारित आहे. यात कॉस्मेटिक अपडेट्स, प्रीमियम केबिन ट्रीटमेंट आणि स्टँडर्ड मॉडेल्सप्रमाणेच पॉवरट्रेन पर्याय उपलब्ध आहेत. ही एडिशन ग्राहकांना पूर्ण लोडेड ट्रिम्समध्ये अधिक वेगळा आणि स्टाइलिश लूक देते.
किंमत आणि व्हेरिएंट तपशील : 2026 टाटा हॅरियर स्टेल्थ एडिशनची किंमत 23.43 लाख ते 26.01 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. तर सफारी स्टेल्थ एडिशनची किंमत 24.09 लाख ते 26.76 लाख रुपये आहे. यापूर्वी टाटानं स्टेल्थ एडिशन मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध करून दिली होती. यावेळी मात्र दोन्ही मॉडेल्समध्ये अधिक औपचारिकरित्या ही विशेष आवृत्ती सादर करण्यात आली आहे. यामुळं ग्राहकांना पूर्णपणे लोडेड ट्रिम्समध्ये डिस्टिंक्टिव्ह लूक मिळतो, त्यासाठी वेगळ्या व्हेरिएंटकडे जाण्याची गरज नाही. ही किंमत रेंज स्टँडर्ड टॉप व्हेरिएंट्सशी तुलनात्मक आहे, परंतु स्टेल्थ थीममुळं व्हिज्युअल अपील नक्कीच वाढलं आहे. भारतीय बाजारात प्रीमियम एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये स्पर्धा वाढत असताना टाटानं हा स्मार्ट मूव केला आहे.
बाह्य बदल : स्टेल्थ एडिशनचं सर्वात आकर्षक वैशिष्ट्य म्हणजे स्टेल्थ ब्लॅक एक्सटीअर पेंट. दोन्ही एसयूव्हींना 19 इंचाचे मॅट स्टेल्थ ब्लॅक अलॉय व्हील्स मिळतात, जे त्यांना डार्क आणि रेड डार्क एडिशनपासून वेगळे करतात. फ्रंट फेंडर्सवर 'स्टेल्थ' बॅज देण्यात आला आहे. एकूण डिझाइन कायम ठेवलं आहे, ज्यामुळे क्लीन आणि अंडरस्टेटेड लूक पसंत करणाऱ्या खरेदीदारांना हे मॉडेल आवडेल. बाह्यरूपात जास्त बदल न करता सूक्ष्म अपडेट्सद्वारे प्रीमियम फील वाढवण्यात आला आहे. रात्रीच्या वेळी किंवा शहरातील रस्त्यावर ही स्टेल्थ ब्लॅक कलर स्कीम खूपच आकर्षक दिसते.
केबिन आणि वैशिष्ट्ये : आतील भाग पूर्णपणे ऑल-ब्लॅक थीममध्ये डिझाइन करण्यात आला आहे. सीट्सवर कार्बन नोयर लेदरेटे फिनिश आहे. टेरेन रिस्पॉन्स सिस्टीमसाठी बिजवेल्ड डायल देण्यात आला असून, सेंटर कन्सोलला प्रीमियम टच मिळाला आहे. स्टेल्थ एडिशन टॉप ट्रिम्सवर आधारित असल्यानं सर्व स्टँडर्ड फीचर्स उपलब्ध आहेत. यात पॉवरड आणि व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, अॅडजस्टेबल सेंटर आर्मरेस्ट, चार टेरेन मोड्स (नॉर्मल, रफ आणि वेट), 14.9 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस ऍपल कारप्ले आणि अॅन्ड्रॉइड ऑटो, 13-स्पीकर जेबीएल ऑडिओ सिस्टम (डॉल्बी अॅटमॉस), ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल, व्हॉइस-अॅसिस्टेड पॅनोरॅमिक सनरूफ, अॅलेक्सा कनेक्टिव्हिटी, आर्केड अॅप सूट, 360 डिग्री कॅमेरे आणि लेव्हल 2 ADAS यांचा समावेश आहे.
इंजिन आणि ट्रान्समिशन : मेकॅनिकलदृष्ट्या स्टेल्थ एडिशनमध्ये कोणताही बदल नाही. हॅरियर आणि सफारी दोन्हींमध्ये 1.5 लिटर टर्बो-पेट्रोल (170 hp, 280Nm) आणि 2.0 लिटर टर्बो-डीझेल (170 hp, 350Nm) इंजिन उपलब्ध आहेत. 6-स्पीड मॅन्युअल आणि 6-स्पीड ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन पर्याय उपलब्ध आहे. ही एडिशन मुख्यतः व्हिज्युअल आणि प्रीमियम अपीलसाठी आहे. परफॉर्मन्स आणि विश्वसनीयता पूर्वीप्रमाणेच आहे.
टाटा हॅरियर आणि सफारी स्टेल्थ एडिशन प्रीमियम एसयूव्ही खरेदीदारांसाठी आकर्षक पर्याय ठरेल. डार्क थीम, प्रीमियम केबिन आणि टॉप फीचर्स यामुळं ही मॉडेल्स बाजारात वेगळी ठरेल.
हे वाचलंत का :