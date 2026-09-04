टाटा कर्व्ह सिरीज एक्स : भारतात कूपे-एसयूव्हीची नवीन श्रेणी लाँच, किंमत फक्त 10 लाखांपासून सुरू
टाटा मोटर्सनं कर्व्ह सिरीज एक्स कूपे-एसयूव्ही भारतात लाँच केली. किंमत 10 लाखांपासून 18.99 लाखांपर्यंत जाते. नवीन फिचर्स, सुधारित कॅबिन आणि शक्तिशाली इंजिनांसह ती आलीय.
Published : September 4, 2026 at 5:11 PM IST
मुंबई : टाटा मोटर्सनं भारतात कर्व्ह सिरीज एक्स श्रेणीचं औपचारिक लाँच केलं आहे. या अपडेटमुळं पेट्रोल आणि डिझेल कूपे-एसयूव्हीच्या फीचर लिस्टमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे आणि कॅबिनमध्ये महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. स्मार्ट एक्स व्हेरिएंटची किंमत एक्स-शोरूम 10 लाख रुपयांपासून सुरू होते, तर टॉप-एंड अॅकम्प्लिश्ड एक्स+ डार्क डिझेल ऑटोमॅटिकची किंमत 18.99 लाख रुपयांपर्यंत जाते.
It catches your eye. Then gives you every reason to keep choosing it.— TATA.CARS (@TATA_CARS) September 3, 2026
Introducing the Tata CURVV Series X.
With loaded features, plush interiors, distinctive design, advanced safety and engaging performance, every part of Series X is designed for you to Xperience Xtra.
Book… pic.twitter.com/pe1h0MMlol
व्हेरिएंट्स आणि किंमत श्रेणी : कर्व्ह सिरीज एक्स सहा मुख्य ट्रिम्समध्ये उपलब्ध आहे, स्मार्ट एक्स, प्युअर एक्स, प्युअर एक्स+, क्रिएटिव्ह एक्स+, अॅकम्प्लिश्ड एक्स आणि अॅकम्प्लिश्ड एक्स+. निवडक ट्रिम्सवर डार्क एडिशनही ऑफर करण्यात आलं आहे. बाह्य डिझाइनमध्ये कूपे-सारखा सिल्हूट, फ्लश डोर हॅंडल्स, रियर स्पॉइलर, शार्क-फिन अॅन्टेना आणि पूर्ण एलईडी लाइटिंग कायम ठेवण्यात आलं आहे. मात्र संपूर्ण रेंजमध्ये अधिक उपकरणे जोडण्यात आली आहेत.
प्युअर एक्स व्हेरिएंटची वैशिष्ट्ये : प्युअर एक्स व्हेरिएंटला 17-इंच हायपरस्टाइल व्हील्स, इल्युमिनेटेड फोर-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, 10.25-इंच हार्मन इन्फोटेनमेंट डिस्प्ले, वायरलेस अॅपल कारप्ले आणि अॅन्ड्रॉइड ऑटो, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, क्रूझ कंट्रोल, रियर-व्ह्यू कॅमेरा, रियर पार्किंग सेन्सर्स आणि पुश-बटन स्टार्ट मिळालं आहे. याशिवाय वाय-फाय सपोर्ट, जीपीएस, फ्रंट-रियर यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स, टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आणि इको, सिटी व स्पोर्ट ड्राइव्ह मोड्स उपलब्ध आहेत. सुरक्षा बाबतीत सहा एअरबॅग्स, ईएसपी, हिल-होल्ड कंट्रोल, एबीएस, ईबीडी आणि सर्व सीट्ससाठी थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट्स यांचा समावेश आहे.
क्रिएटिव्ह एक्स+ आणि टॉप मॉडेल्स : क्रिएटिव्ह एक्स+ मध्ये पॅनोरामिक सनरूफ, 360-डिग्री कॅमेरा विथ ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग आणि 18-इंच व्हील्स जोडण्यात आलं आहेत. कंपनीला प्युअर एक्स+ आणि क्रिएटिव्ह एक्स+ हे व्हॅल्यू फॉर मनीच्या दृष्टीनं विशेष आकर्षक वाटतात. टॉप-एंड अॅकम्प्लिश्ड एक्स+ मध्ये 18-इंच डायमंड-कट अॅलॉय व्हील्स, ऑयस्टर व्हाइट कॅबिन थीम विथ बेनेके-कालिको अपहोल्स्टरी, व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, सिक्स-वे पॉवर-अॅडजस्टेबल ड्रायव्हर सीट, एअर प्युरिफायर विथ एक्यूआय डिस्प्ले, 12.3 इंच इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 360-डिग्री ३डी सराउंड-व्ह्यू कॅमेरा आणि लेव्हल 2 एडीएएस यांचा समावेश आहे. फ्रंट सीट्सचे डिझाइन स्लिम सीटबॅकसह बदलले असून रियर बेंचची जागा बदलून मागील जागा वाढवण्यात आली आहे.
पॉवरट्रेन पर्याय आणि इंजिन तपशील : अंतर्गत ज्वलन इंजिन असलेल्या कर्व्हमध्ये तीन पर्याय उपलब्ध आहेत 1.2 लिटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल, 1.2 लिटर डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल (टीजीडीआय) आणि 1.5 लिटर डिझेल. ट्रान्समिशनमध्ये 6-स्पीड मॅन्युअल आणि 7-स्पीड डीसीटी पर्याय आहेत. 1.2 लिटर टर्बो पेट्रोल 118 बीएचपी आणि 170 एनएम टॉर्क देते तर टीजीडीआय मॉडेल 123 बीएचपी आणि 225 एनएम टॉर्क देते. डिझेल इंजिन 115 बीएचपी आणि 260 एनएम टॉर्क देते. मजबूत टॉर्क आणि इंधन कार्यक्षमतेमुळं डिझेल इंजिन सर्वाधिक पसंतीचं ठरलं आहे. टाटा कर्व्ह सिरीज एक्सनं कूपे-एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये आकर्षक फिचर्स, सुधारित आराम आणि विविध पॉवरट्रेन पर्यायांसह स्पर्धात्मक स्थिती मजबूत केली आहे. किंमत श्रेणी आणि वैशिष्ट्ये पाहता ही श्रेणी मध्यमवर्गीय खरेदीदारांसाठी आकर्षक पर्याय ठरू शकते.
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