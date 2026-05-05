Tata Curvv EV SeriesX भारतात लाँच; जाणून घ्या, व्हेरियंटनुसार किंमती
टाटानं भारतात आपल्या टाटा कर्व्ह ईव्ही लाइनअपचा विस्तार करत, 16.99 लाख किमतीचे नवीन 'सिरीज' व्हेरिएंट सादर केले आहेत.
Published : May 5, 2026 at 10:41 AM IST
हैदराबाद: देशांतर्गत वाहन निर्माता कंपनी असलेल्या 'टाटा मोटर्स'नं भारतात आपल्या 'Tata Curvv EV' श्रेणीचा विस्तार करत, नवीन 'Series' व्हेरिएंट्स (प्रकार) सादर केलं आहेत. कंपनीनं हे नवीन व्हेरिएंट्स 16.99 लाख (एक्स-शोरूम) या सुरुवातीच्या किंमतीत बाजारात आणलं आहेत. त्यामुळं ग्राहकांना नविन पर्याय उपलब्ध झाला आहे.
Curvv EV Series X: नवीन 'Tata Curvv EV SeriesX' दोन व्हेरिएंट्समध्ये लाँच करण्यात आली आहे. यात 'Accomplished X 55' आणि 'Empowered X 55' या दोन व्हेरिएंटचा समावेश आहे. या दोन्ही व्हेरिएंट्समध्ये दीर्घ पल्ल्याची (long-range) आणि 55 kWh क्षमतेची बॅटरी पॅक बसवण्यात आली आहे. हे व्हेरिएंट्स एका पूर्ण चार्जवर 502 किमीची (P1+P2) ARAI-प्रमाणित रेंज देतात, तर कंपनीनं प्रत्यक्ष वापरामध्ये (real-world) सुमारे 400 किमीच्या 'C75 रेंज'चा दावा केला आहे. ही इलेक्ट्रिक कूप-SUV टाटाच्या 'acti.ev' आर्किटेक्चरवर आधारित आहे. ही गाडी 167 bhp ची शक्ती (power) आणि 215Nm चा टॉर्क निर्माण करते. विशेष म्हणजे, टाटा मोटर्स या गाडीच्या पहिल्या मालकाला हाय-व्होल्टेज बॅटरीवर 'आजीवन वॉरंटी' (lifetime warranty) देखील देत आहे; ही वॉरंटी गाडीच्या नोंदणीच्या (registration) तारखेपासून 15 वर्षांपर्यंत वैध राहील.
'Accomplished X 55' ची वैशिष्ट्ये: 'Tata Curvv EV' च्या 'Accomplished X 55' व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध असलेल्या वैशिष्ट्यांबद्दल बोलायचं झाल्यास, यात पॅनोरॅमिक सनरूफ, इन्फोटेनमेंट सिस्टम आणि इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टरसाठी दोन 10.25-इंचांचे डिजिटल डिस्प्ले, वायरलेस Android Auto आणि Apple CarPlay, 'ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग'सह 360-डिग्री कॅमेरा सिस्टम, व्हेंटिलेटेड सीट्स, लेदरेट अपहोल्स्ट्री आणि मागील बाजूचे सनशेड्स यांसारखी वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत.
'Empowered X 55' ची वैशिष्ट्ये: दुसरीकडं, 'Tata Curvv EV' चं उच्च-दर्जाचं (higher-spec) व्हेरिएंट असलेल्या 'Empowered X 55' मध्ये अनेक अतिरिक्त वैशिष्ट्ये उपलब्ध आहेत; यामध्ये 'Active Seat Ventilation', 6-प्रकारे ॲडजस्ट करता येणारी चालकाची सीट आणि मागे झुकवता येणाऱ्या (reclining) मागील सीट्स यांचा समावेश आहे. शिवाय, या व्हेरिएंटमध्ये 12.3-इंचाची मोठी Harman इन्फोटेनमेंट टचस्क्रीन, सबवूफरसह 9-स्पीकर JBL ऑडिओ सिस्टम, 20 फंक्शन्ससह 'Level 2 ADAS', 18-इंचाचे अलॉय व्हील्स, V2V आणि V2L क्षमता, 'Frunk' (पुढील डिकी/ट्रंक) आणि हावभावांद्वारे नियंत्रित होणारे (gesture-controlled) पॉवर्ड टेलगेट यांसारखी वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत. हे व्हेरिएंट 'DARK' एडिशनमध्येही उपलब्ध आहे. रंगांच्या सध्याच्या श्रेणीसोबतच, Tata Motors नं 'Nitro Crimson' हा एक नवीन बाह्य रंगाचा पर्यायही सादर केला आहे. नवीन Tata Curvv.EV SeriesX श्रेणीच्या एक्स-शोरूम किमती 'The Accomplished X 55' या मॉडेलपासून सुरू होतात, ज्याची किंमत 16.99 लाख आहे; तर 'Empowered X 55' ची किंमत 19.19 लाख आहे. 'Empowered X 55 DARK' एडिशनची किंमत 19.49 लाख आहे.
