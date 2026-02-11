ETV Bharat / technology

टाटा कर्व्ह ईव्ही 2026 : स्टायलिश एसयूव्ही-कूपे डिझाइनसह येणार प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार

टाटा कर्व्ह ईव्ही 2026 ही स्टायलिश एसयूव्ही-कूपे इलेक्ट्रिक कार भारतीय बाजारात येत आहे. आकर्षक डिझाइन, 500 किमीपेक्षा जास्त रेंज, जलद चार्जिंगसह ती लवकरच लॉंच होईल.

Tata Curve EV 2026
टाटा कर्व्ह ईव्ही 2026 (Tata)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 11, 2026 at 3:36 PM IST

2 Min Read
मुंबई : टाटा मोटर्सनं भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजारात मजबूत पकड निर्माण केली आहे. आगामी टाटा कर्व्ह ईव्ही 2026 हे मॉडेल एसयूव्ही-कूपे डिझाइन घेऊन येत असून, लवकरच त्याची अधिकृत प्रस्तुती होणार आहे. हे वाहन आकर्षक लूक, लांब ड्रायव्हिंग रेंज आणि प्रगत बॅटरी तंत्रज्ञान यामुळं ग्राहकांचं लक्ष वेधून घेणार आहे. टाटा मोटर्सचे हे नवीन मॉडेल प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये स्पर्धा करेल आणि तरुण तसंच कुटुंबांसाठी आकर्षक पर्याय ठरेल.

डिझाइन आणि लुक्स
टाटा कर्व्ह ईव्हीचं डिझाइन अत्यंत आकर्षक आहे. यात एसयूव्हीची मजबुती आणि कूपे स्टाइलचा मेळ साधला आहे. मागील भाग हळूवार उताराचा असल्यानं कारला स्पोर्टी लुक मिळतो. समोरच्या भागात फुल-विड्थ एलईडी लाइट बार आणि बंद ग्रिल यामुळं फ्युचरिस्टिक स्वरूप प्राप्त झालं आहे. टाटाच्या आधुनिक डिझाइनची खासीयत चालक आणि तरूणांना आकर्षित करेल. रस्त्यावर हे वाहन प्रीमियम आणि दमदार उपस्थिती निर्माण करण्याची शक्यता आहे.

लॉंच तारीख आणि बुकिंग तपशील
अहवालानुसार, टाटा कर्व्ह ईव्हीचं अधिकृत लॉंच एप्रिल ते मे 2026 मध्ये होण्याची शक्यता आहे. लॉंचनंतर लगेच डीलरशिपवर गाडीचं बुकिंग सुरू होईल. ग्राहक ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन (डीलरशिप) दोन्ही माध्यमांतून कार बुकिंग करू शकतील. सुरुवातीच्या काळात मागणी प्रचंड असल्यानं डिलिव्हरीला काही आठवड्यांचा वेळ लागू शकतो. टाटाच्या लोकप्रिय मॉडेल्सना नेहमीच चांगला प्रतिसाद मिळतो, त्यामुळं येथंही तेच चित्र दिसेल.

रेंज आणि बॅटरी तंत्रज्ञान
टाटा कर्व्ह ईव्ही दोन प्रमुख वैशिष्ट्यासह येणार आहे. अधिक रेंज आणि प्रगत बॅटरी तंत्रज्ञानानं ती सुसज्ज असेल. एका पूर्ण चार्जवर ही गाडी वाहन 500 किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतर कापू शकते. व्यावहारिक रेंज सुमारे 450 किलोमीटर आहे, जी शहरातील आणि महामार्गावरील दोन्ही प्रवासासाठी पुरेशी आहे. बॅटरी पॅक अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित असल्यानं जलद चार्जिंग शक्य आहे. डीसी फास्ट चार्जरनं 10 टक्क्यांपासून 80 टक्के चार्जिंग अवघ्या काही वेळेत होते. तर घरी सामान्य एसी चार्जरनं एका रात्रित बॅटरी पूर्ण चार्ज होते.

किंमत आणि बाजारातील स्थान
टाटा कर्व्ह ईव्हीची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 45 लाख रुपये असण्याचा अंदाज आहे. ऑन-रोड किंमत राज्यानुसार कर आणि इतर शुल्कांमुळं बदलू शकते. हे वाहन प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये स्थान मिळवेल. स्टायलिश डिझाइन, दमदार परफॉर्मन्स आणि लांब रेंज यामुळं हे वाहन अशा ग्राहकांना आकर्षित करेल जे प्रीमियम उत्पादन आणि भविष्यकालीन वैशिष्ट्ये शोधत आहेत.

टाटा कर्व्ह ईव्ही 2026 भारतीय ऑटोमोटिव्ह इंडस्ट्रीत नवा अनुभव घेऊन येईल. कूपे-सदृश आकार, 500 किलोमीटरपेक्षा जास्त रेंज आणि प्रीमियम गुणवत्ता यामुळं या गाडीला ग्राहकांचा प्रंचड प्रतिसाद मिळण्यीच अपेक्षा आहे. योग्य किंमतीत उत्कृष्ट सेवा आणि आधुनिक वैशिष्ट्ये देणारे हे मॉडेल इलेक्ट्रिक एसयूव्ही बाजारात क्रांती घडवू शकते.

