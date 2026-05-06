1 टन पेलोड क्षमेतसह Tata Ace Gold Plus XL भारतात लॉंच; टाटा ऍसनं गाठला 21 वर्षांचा टप्पा

टाटा मोटर्सनं टाटा ऍसच्या 21 वर्षांच्या यशस्वी प्रवासानिमित्त नवीन ऍस गोल्ड+ एक्सएल लाँच केलाय. 1 टन पेलोड आणि 8 फूट बॉडीसह ते येतं.

Published : May 6, 2026 at 10:47 AM IST

मुंबई: टाटा मोटर्सनं आपल्या लोकप्रिय छोट्या व्यावसायिक वाहन टाटा ऍसच्या 21 वर्षांच्या यशस्वी प्रवासानिमित्त नवीन टाटा ऍस गोल्ड+ एक्सएल मॉडेल (Tata Ace Gold Plus XL) बाजारात उतरवलं आहे. याची किंमत 5.40 लाख रुपयांपासून (एक्स-शोरूम) सुरू होते. ही नवी आवृत्ती विशेषतः शेवटच्या मैलातील वाहतूक आणि छोट्या व्यवसायिकांसाठी डिझाइन करण्यात आली आहे. वाढत्या भारक्षमता आणि मोठ्या कार्गो स्पेसमुळं हे वाहने छोट्या उद्योजकांच्या कमाईच्या संधी वाढवणार आहे.

टाटा ऍस गोल्ड+ एक्सएलची प्रमुख वैशिष्ट्ये : नवीन ऍस गोल्ड+ एक्सएलमध्ये 8 फूट लांबीची लोड बॉडी देण्यात आले आहे. याची पेलोड क्षमता 1 टन इतकी आहे. यामुळं एका ट्रिपमध्ये अधिक माल वाहून नेणं शक्य होईल, ज्यामुळं दैनंदिन वितरण आणि ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांची उत्पादकता आणि कमाई वाढेल. वाहनाला 700 सीसी टर्बोचार्ज्ड डिझेल इंजिन देण्यात आलं आहे. हे इंजिन 22 पीएस पॉवर आणि 55 एनएम टॉर्क निर्माण करतं. शहरातील रहदारी आणि अधिक अंतराच्या वाहतुकीसाठी हे इंजिन अतिशय विश्वासार्ह आणि कार्यक्षम ठरेल, असा विश्वास कंपनीला आहे. टाटा मोटर्सनं या मॉडेलमध्ये लीन एनओएक्स ट्रॅप (LNT) तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. यामुळं डिझेल एक्झॉस्ट फ्लुइड (DEF) ची गरज पडत नाही. परिणामी देखभाल खर्च कमी होतो आणि ग्राहकांना अतिरिक्त देखभालीची चिंता नाही. ही वैशिष्ट्ये छोट्या व्यवसायिकांसाठी अत्यंत व्यावहारिक आहेत.

'इक्कीस साल बेमिसाल' मोहीम : ऍस गोल्ड+ एक्सएलच्या लाँचसोबत टाटा मोटर्सनं ‘इक्कीस साल बेमिसाल’ ही विशेष मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेद्वारे टाटा ऍसवर आपला व्यवसाय आणि उपजीविका उभारणाऱ्या लाखो छोट्या व्यावसायीकांचा सन्मान करण्यात येत आहे. मोहिमेअंतर्गत महिला व्यावसायीकांसाठी विशेष सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये 21,000 रुपयांपर्यंतचे फायदे उपलब्ध असतील.या मोहिमेमुळं छोट्या व्यवसायात महिलांच्या सहभागाला प्रोत्साहन मिळणार आहे.

टाटा ऍसचा 21 वर्षांचा प्रवास : वर्ष 2005 मध्ये प्रथम लाँच झालेला टाटा ऍसनं भारतातील छोट्या व्यावसायिक वाहन विभागाला पूर्णपणे बदलून टाकलं. आज 21 वर्षांनंतरही तो लाखो भारतीयांच्या विश्वासाचा प्रतीक बनला आहे. कंपनीनुसार, दर 4.25 मिनिटांनी एक टाटा ऍस विकला जातो. देशभरात 26 लाखांहून अधिक छोटे व्यावसायीक मालक या वाहनावर अवलंबून आहेत.टाटा ऍस गोल्ड+ एक्सएलला कंपनीच्या विस्तृत सर्व्हिस नेटवर्क आणि संपूर्ण सेवा 2.0 कार्यक्रमाचं पूर्ण समर्थन मिळणार आहे. यामुळं देखभाल आणि ग्राहक सेवा सोपी आणि विश्वासार्ह होईल.

अर्थव्यवस्थेला चालना : भारतात ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स व्यवसायात झपाट्यानं वाढ होत असताना, टाटा ऍस गोल्ड+ एक्सएल सारख्या वाहनांची मागणी वाढत आहे. ही नवीन आवृत्ती केवळ टाटा मोटर्सच्या छोट्या व्यावसायिक वाहन विभागातील नेतृत्व मजबूत करणार नाही, तर देशातील लाखो छोट्या उद्योजकांच्या आर्थिक प्रगतीला हातभार लावणार आहे. टाटा ऍसनं गेल्या दोन दशकांत भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पाठीचा कणा असलेल्या छोट्या व्यवसायिकांना सक्षम केलं आहे. नवीन गोल्ड+ एक्सएल मॉडेल या वारशाला पुढे नेईल, अशी अपेक्षा आहे.

