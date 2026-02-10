डार्कनेट आणि क्रिप्टोकरन्सीद्वारे होणाऱ्या ड्रग तस्करीवर नजर ठेवण्यासाठी टास्क फोर्स स्थापन
केंद्र सरकारनं डार्कनेट आणि क्रिप्टोकरन्सीच्या माध्यमातून होणाऱ्या अवैध ड्रग तस्करीवर नजर ठेवण्यासाठी मल्टी एजन्सी सेंटर अंतर्गत विशेष टास्क फोर्स स्थापन केली आहे.
Published : February 10, 2026 at 3:09 PM IST
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनं डार्कनेट प्लॅटफॉर्म्स आणि क्रिप्टोकरन्सीच्या माध्यमातून होणाऱ्या अवैध ड्रग तस्करीवर लक्ष ठेवण्यासाठी मल्टी एजन्सी सेंटर (MAC) अंतर्गत विशेष टास्क फोर्स स्थापन केली आहे. लोकसभेत मंगळवारी माहिती देताना गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी सांगितलं की, ही टास्क फोर्स एजन्सींमध्ये समन्वय वाढवणे, ड्रग नेटवर्कचा मागोवा घेणे, तस्करीचं ट्रेंड्स विश्लेषण करणे आणि सीमापार तसंच आंतरराज्य ड्रग तस्करीविरुद्ध कारवाई मजबूत करण्यासाठी कार्य करेल. ड्रग तस्करीच्या बदलत्या पद्धतींना आळा घालण्यासाठी सरकारनं अनेक पावलं उचलली आहेत.
टास्क फोर्सचा प्रमुख उद्देश
नित्यानंद राय यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटलं की, MAC अंतर्गत स्थापन केलेल्या या टास्क फोर्सचं मुख्य लक्ष डार्कनेटवर कार्यरत प्लॅटफॉर्म्सवर आहे, जे ड्रग तस्करीसाठी वापरले जातात. याशिवाय क्रिप्टोकरन्सीच्या माध्यमातून होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांवरही बारकाईनं नजर ठेवली जाईल.
टास्क फोर्सची प्रमुख कार्ये
- ड्रग तस्करीशी संबंधित प्लॅटफॉर्म्सचं सतत निरीक्षण.
- विविध एजन्सी आणि MAC सदस्यांमध्ये ड्रग तस्करीच्या माहितीची देवाणघेवाण.
- ड्रग नेटवर्कची ओळख आणि अडथळा ओळखणे.
- तस्करीचे ट्रेंड्स, पद्धती आणि नोड्सची सतत नोंद आणि डेटाबेस अपडेट ठेवणे.
- संबंधित नियम आणि कायद्यांचा नियमित आढावा घेणे.
या उपाययोजनांमुळं ड्रग तस्करीच्या आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित पद्धतींना प्रभावीपणे रोखता येईल, असं सरकारचं मत आहे.
संयुक्त समन्वय समिती
ड्रग तस्करीविरुद्ध समन्वित कारवाईसाठी केंद्र आणि राज्य पातळीवर संयुक्त समन्वय समिती (Joint Coordination Committee - JCC) देखील स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती मोठ्या प्रमाणात ड्रग जप्तीच्या प्रकरणांच्या तपासावर देखरेख ठेवेल. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB) भारतीय नौदल, कोस्ट गार्ड, सीमा सुरक्षा दल (BSF) आणि राज्यांच्या अँटी-नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (ANTFs) यांच्यासह संयुक्त ऑपरेशन्स राबवेल. या सहकार्यामुळं सीमावर्ती भागातून होणारी तस्करी रोखण्यात मोठी मदत होईल.
‘निडान’ डेटाबेस
ड्रग तस्करीविरुद्ध लढण्यासाठी NCB नं इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टीस सिस्टीम (ICJS) च्या सहकार्यानं ‘नॅशनल इंटिग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को-ऑफेंडर्स’ (NIDAAN) नावाचा केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस विकसित केला आहे. या पोर्टलमध्ये देशभरातील सर्व ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजन्सींकडून अटक केलेल्या NDPS (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) गुन्हेगारांची माहिती एकत्रित केली जाते. यात ओळखपत्र, छायाचित्रे, फिंगरप्रिंट्स, खटल्याची माहिती आणि न्यायालयाशी संबंधित नोंदींचा समावेश आहे. NIDAAN ला अखिल भारतीय ई-प्रिझन्स डेटाबेस आणि NCB च्या डेटाबेसशी जोडलेलं आहे. या प्रणालीमुळं गुन्हेगारांची माहिती त्वरित उपलब्ध होऊन कारवाई जलद करता येणार आहे.
सरकारच्या प्रयत्नांचे महत्त्व
डार्कनेट आणि क्रिप्टोकरन्सीच्या वापरामुळं ड्रग तस्करी अधिक गुप्त आणि जटिल बनली आहे. सरकारच्या या नव्या उपाययोजना या आधुनिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरतील. एजन्सींमधील समन्वय, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि डेटा शेअरिंग यामुळं ड्रग माफियांचं जाळं मुळापासून नष्ट करणं सोपं होईल.
