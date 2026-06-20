सुझुकीचा सर्वात महागडा जिम्नी राइनो स्पेशल एडिशन लाँच, काय आहे खास?
सुझुकीनं जिम्नी XL राइनो स्पेशल एडिशन लाँच केलीय. ही पाच-दरवाजाची मर्यादित आवृत्ती प्रीमियम डिझाइन, राइनो थीम आणि खास अॅक्सेसरी पॅकसह सर्वात महागडी जिम्नी ठरलीय.
Published : June 20, 2026 at 2:27 PM IST
मुंबई : सुझुकीनं ऑस्ट्रेलियन बाजारात जिम्नी XL च्या सर्वात प्रीमियम आणि मर्यादित आवृत्तीची घोषणा केली आहे. ‘जिम्नी XL राइनो स्पेशल एडिशन’ नावाच्या या खास मॉडेलनं ऑफ-रोड प्रेमींना आकर्षित करण्यासाठी तयार केलं आहे. पाच-दरवाजा जिम्नी XL वर आधारित हे मॉडेल कॉस्मेटिक अपग्रेड्स, अतिरिक्त सुविधा आणि अनोख्या ‘राइनो गो पॅक’सह येतं. ही आवृत्ती स्टँडर्ड जिम्नी XL पेक्षा सुमारे 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर महागडी आहे.
अनोखे डिझाइन आणि बाह्य स्वरूप : राइनो स्पेशल एडिशनला अधिक रग्ड आणि आकर्षक लुक देण्यात आला आहे. ग्लॉस ब्लॅक आणि सॅटिन अॅल्युमिनियम साइड डेकल्स, ठळक राइनो-थीम्ड ग्राफिक्स आणि नवीन 15 इंच डायमंड-कट अॅलॉय व्हील्स यामुळं गाडीची उपस्थिती भव्य झाली आहे. ब्लॅक हेक्झागोनल ग्रिल, सुजुकी लेटरिंग, अॅल्युमिनियम-स्टाइल स्किड प्लेट्स आणि साइड स्कर्ट्स यासारख्या फंक्शनल एलिमेंट्सनं देखील त्याची ऑफ-रोड क्षमता दर्शवली जाते. हे मॉडेल केवळ किनेटिक येलो रंगात उपलब्ध आहे ज्याला पर्ल ब्लॅक रूफसोबत जोडण्यात आले आहे. हा रंग पूर्वी फक्त तीन-दरवाजा जिम्नीपुरता मर्यादित होता. मड फ्लॅप्ससारख्या व्यावहारिक अतिरिक्त गोष्टींमुळं गाडी खडकाळ आणि कच्च्या रस्त्यांवर अधिक उपयुक्त ठरते.
कॅबिन अपग्रेड्स आणि फीचर्स : आतील भागातही राइनो थीम आहे. डॅशबोर्डवर विशेष बॅजिंग, सॅटिन सिल्व्हर ट्रिम आणि किनेटिक येलो स्टिचिंगसह ब्लॅक लेदर इन्सर्ट्स दिसतात. सीट्सवर कोरलेले राइनो लोगो ही आवृत्तीची ओळख वाढवतात.मॅन्युअल व्हेरियंटसाठी रेट्रो-स्टाइल गिअर नॉब, अपग्रेडेड पायोनियर फ्रंट स्पीकर सिस्टम, मल्टी-कलर अॅम्बियंट फुटवेल लाइटिंग आणि फ्लोअर-लगेज मॅट्स यासारख्या अतिरिक्त सुविधा देण्यात आल्या आहेत. 9 इंच इन्फोटेनमेंट सिस्टम, लेदर-रॅप्ड स्टीअरिंग व्हील आणि क्लॉथ अपहोल्स्ट्री मात्र स्टँडर्ड मॉडेलसारखीच ठेवली आहे.
यांत्रिक वैशिष्ट्ये : राइनो स्पेशल एडिशन यांत्रिकदृष्ट्या बदललेले नाही. 1.5 लिटर नॅचरली अॅस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन 101 एचपी पॉवर देते. सुजुकीचे प्रसिद्ध ऑलग्रिप प्रो फोर-व्हील-ड्राईव्ह सिस्टम उपलब्ध आहे. ग्राहक मॅन्युअल किंवा ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनमधून निवड करू शकतात.
राइनो गो पॅक आणि विशेष भेट: या स्पेशल एडिशनचे मुख्य आकर्षण म्हणजे ‘राइनो गो पॅक’. यात मेटल की केस, बकेट हॅट, पोर्टेबल लॅन्टर्न, ड्रिंक बाटली, ब्लँकेट, थर्मोस टंबलर, कूलर बॉक्स आणि ब्लूटूथ स्पीकर यासारख्या राइनो ब्रँडेड आयटम्सचा समावेश आहे. याशिवाय कोको ब्लॅक डार्क चॉकलेट पिस्ता प्रॅलिन्सचा एक बॉक्स देखील भेट म्हणून दिला जातो. हा लाइफस्टाइल अॅक्सेसरी बंडल गाडीच्या मालकीच्या अनुभवाला अधिक मजेदार बनवतो.
किंमत आणि उपलब्धता: सुझुकी जिम्नी राइनो स्पेशल एडिशनची किंमत मॅन्युअल व्हेरियंटसाठी AU$ 44,990 (सुमारे 29.83 लाख रुपये) आणि ऑटोमॅटिकसाठी AU$ 47,990 (सुमारे 31.82 लाख रुपये) आहे. ही किंमत स्टँडर्ड जिम्नी XL पेक्षा सुमारे AU$ 10,000 जास्त असल्यानं ही ऑस्ट्रेलियातील सध्या उपलब्ध सर्वात महागडी जिम्नी ठरली आहे. ही मर्यादित आवृत्ती साहसी प्रवास, ऑफ-रोडिंग आणि स्टाइल यांचा समन्वय शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी आदर्श आहे. राइनो थीम, प्रीमियम फिनिशिंग आणि अनोख्या अॅक्सेसरी पॅकेजमुळं ती सामान्य जिम्नीपेक्षा वेगळी ठरतेय.
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