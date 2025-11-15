Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / technology

सुझुकी GSX R1000R 40 वं वर्धापनदिन विशेष संस्करण लाँच

सुझुकीनं GSX R1000R ची विशेष आवृत्ती लाँच (Suzuki GSX R1000R Special Edition ) केली. तांत्रिक अपडेट्स, रेट्रो लिव्हरी आणि विंगलेट्ससह सुपरबाइक उत्साहींसाठी ती परफेक्ट आहे..!

Suzuki GSX R1000R
सुझुकी GSX R1000R (Suzuki)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 15, 2025 at 10:35 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : जुलै 205 मध्ये सुझुकीनं युनायटेड किंगडम आणि युरोपियन बाजारपेठांसाठी त्याची प्रमुख मोटारसायकल GSX R1000R ची 40 वी वर्धापनदिन विशेष आवृत्ती (Suzuki GSX R1000R Special Edition ) बाजारात आणली. या नवीन मॉडेलची किंमत 17,599 पौंड्स (सुमारे 20.52 लाख रुपये) पासून सुरू होते. तांत्रिक सुधारणा, उत्सवात्मक रेट्रो लिव्हरी आणि विंगलेट्ससह ही बाइक उत्साहींना आकर्षित करेल.

Suzuki GSX R1000R Special Edition फीचर
सुझुकी GSX-R1000R च्या इंजिनमध्ये 1000 सीसी इन्लाइन-फोर इंजिन आहे, ज्यात नवीन क्रँकशाफ्ट, क्रँककेसेस, पिस्टन आणि कनेक्टिंग रॉड्सचा समावेश आहे. यामुळं कॉम्प्रेशन रेशियो वाढला असून, व्हेरिएबल व्हॉल्व्ह टायमिंग (VVT) सिस्टम कायम आहे. नवीन फ्युएल पंप आणि अपग्रेडेड इंजेक्टर्समुळे 13,200 आरपीएम वर 193 एचपी आणि 11,000 आरपीएम वर 110 एनएम टॉर्क मिळतो. ट्विन-स्पार अ‍ॅल्युमिनियम फ्रेममध्ये हे इंजिन बसवला असून, स्विंगआर्म पूर्वीप्रमाणेच आहे. रायडिंग अनुभव सुधारण्यासाठी कार्बन विंगलेट्स जोडलं आहेत, जे उच्च गतीवर डाउनफोर्स निर्माण करतात आणि शोवा बॅलन्स फ्री फोर्क्स व शॉकसह बाइकची पूर्वानुमानयोग्यता टिकवतात.

Suzuki GSX R1000R ब्रेकिंग
ब्रेकिंगसाठी समोर 320 एमएम फ्लोटिंग डिस्कवर चार-पिस्टन ब्रेम्बो मोनोब्लॉक कॅलिपर्स वापरले आहेत. नवीन हलके ABS युनिट आणि ब्रिजस्टोन RS11 टायर्स ट्रॅक्शन वाढवतात.

Suzuki GSX R1000R सुझुकी रोल टॉर्क कंट्रोल
रायडर सहाय्यकांमध्ये सहा-अक्षीय IMU, सुझुकी रोल टॉर्क कंट्रोल (RTCS) ट्रॅक्शन कंट्रोल, 10-स्तरीय अँटी-व्हीलि सिस्टम, लीन-सेंसिटिव्ह ABS, लॉच कंट्रोल, स्लोप-डिपेंडंट ब्रेकिंग कंट्रोल, बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर आणि लो-आरपीएम असिस्ट यांचा समावेश आहे.

Suzuki GSX R1000R रंग
ही दुचाकी निळा-पांढरा, लाल-पांढरा आणि पिवळा-मॅट निळा रंगात लॉंच झालीय. 40 व्या वर्धापनदिन लोगो फेअरिंग टँकवर असून बेलीपॅनवर रेट्रो 'R', सीट आणि सायलेंसरवर ब्रँडिंग आहे.

हे वाचलंत का :

  1. नव्या VIDA Evooter VX2 Go चं अनावरण : 100 किमी रेंज, 70 किमी/तास टॉप स्पीड
  2. यामाहा FZ Rave भारतात 1.17 लाख रुपये किंमतीत लॉंच; जाणून घ्या रेंज आणि फीचर
  3. हीरो एक्स्ट्रीम 125आर चं नवीन व्हेरिएंट लाँच: ड्युअल-चॅनेल ABS, क्रूज कंट्रोल आणि स्पोर्टी लूक

TAGGED:

SUZUKI GSX R1000R
सुझुकी GSX R1000R
GSX R1000R SPECIAL EDITION
NEW SUZUKI GSX R1000R
SUZUKI GSX R1000R SPECIAL EDITION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.