सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट EX स्कूटरला नवीन ‘पर्ल ग्रेस व्हाइट’ रंग पर्याय; भारतीय बाजारात आकर्षक अपडेट

सुजुकी मोटरसायकल इंडियानं बर्गमन स्ट्रीट EX स्कूटरसाठी पर्ल ग्रेस व्हाइट रंग सादर केला. हा पांढरा आणि राखाडी कॉम्बिनेशन असलेला रंग पूर्वीच्या दोन रंगांसोबत उपलब्ध आहे.

Suzuki Burgman Street EX Scooter
सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट EX स्कूटर (Suzuki)
Published : March 14, 2026 at 9:37 AM IST

मुंबई : सुजुकी मोटरसायकल इंडियानं भारतीय ग्राहकांसाठी आपल्या लोकप्रिय बर्गमन स्ट्रीट EX स्कूटरचा (Suzuki Burgman Street EX) एक नवीन रंग पर्याय सादर केला आहे. हा ‘पर्ल ग्रेस व्हाइट’ रंग स्कूटरला एकदम ताजा आणि स्टायलिश स्वरूप देतो. पांढरा आणि राखाडी रंगांचा सुंदर मिलाफ करणारा हा रंग स्कूटरला अधिक प्रीमियम आणि आधुनिक लुक देतो. यापूर्वी उपलब्ध मेटॅलिक रॉयल ब्रॉन्झ आणि मेटॅलिक मॅट ब्लॅक नं. 2 या दोन रंगांसोबत आता तीन रंग पर्याय उपलब्ध झाला आहे. या नवीन रंगामुळं तरुण ग्राहकांना स्कूटरची निवड करताना अधिक पर्याय मिळतील. शहरातील रहदारी, ऑफिस कम्यूट आणि वीकेंड ट्रिपसाठी बर्गमन स्ट्रीट EX आधीच लोकप्रिय आहे; आता नवीन रंगामुळं तिची मागणी आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे.

Burgman Street EX : नवीन रंग आणि स्टायलिश अपील
पर्ल ग्रेस व्हाइट रंग स्कूटरच्या बॉडीवर पांढऱ्या आणि राखाडी शेड्सचा सुंदर कॉम्बिनेशन दाखवतो. दिवसाच्या वेगवेगळ्या प्रकाशात हा रंग वेगवेगळा प्रभाव पाडतो. मेटॅलिक फिनिशमुळं स्कूटरची चमक वाढते आणि ती रस्त्यावर सहज नजरेत भरते. सुजुकीनं हा रंग भारतीय ग्राहकांच्या आवडी लक्षात घेऊन निवडला आहे. आजकाल ग्राहक केवळ कामगिरीच नव्हे, तर लुक आणि स्टाइलवरही भर देतात. या नवीन रंगामुळं बर्गमन स्ट्रीट EX आता तरुण रायडर्स, महिलांसाठी अधिक आकर्षक पर्याय बनली आहे. स्कूटरची एकूण डिझाइन आधीच प्रीमियम आहे; नवीन रंगानं ती आणखी छान दिसतेय.

वैशिष्ट्ये आणि सोयीसुविधा
बर्गमन स्ट्रीट EX मध्ये अनेक आधुनिक वैशिष्ट्ये (Burgman Street EX) आहेत जे रायडिंग अनुभव अधिक आरामदायक आणि सोयीस्कर बनवतात. ब्लूटूथ इनेबल्ड मल्टिफंक्शन डिजिटल एलसीडी इन्स्ट्रुमेंट पॅनल सुजुकी राइड कनेक्टशी जोडलेले आहे. यामुळं कॉल, मेसेज, नेव्हिगेशन आणि म्युझिक कंट्रोल रायडरला सहज उपलब्ध होते. एलईडी हेडलाइट आणि टेललाइट्स रात्रीच्या वेळी उत्तम विजिबिलिटी देतात. समोरचा विंडस्क्रीन वाऱ्यापासून संरक्षण करतो आणि लांब पल्ल्याच्या प्रवासात थकवा कमी करतो. सीटखाली 21.5 लिटरचं मोठा स्टोरेज स्पेस आहे. यात हेल्मेट, दैनंदिन सामान, किराणा सामान सहज बसतं. ड्युअल-टोन सीट आणि एक्सटेंडेड रायडिंग पोजिशनमुळं दीर्घकाळ रायडिंग करताना पाठ आणि हाताला आराम मिळतो. 12 इंचाचा रियर व्हील आणि 100/80-12 टायर स्कूटरला स्थिरता आणि चांगली मॅन्युव्हरेबिलिटी देतात. रस्त्यावर ब्रॉड स्टान्समुळं आत्मविश्वास वाढतो आणि शहरातील ट्रॅफिकमध्ये सहज हाताळता येते.

मेकॅनिकल स्पेसिफिकेशन्स आणि कार्यक्षमता
स्कूटरची मेकॅनिकल बाजू पूर्णपणे अपरिवर्तित ठेवली आहे. 124 सीसी सिंगल-सिलिंडर इंजिन 8.58 बीएचपी पॉवर आणि 10 एनएम टॉर्क देते. सुजुकी इको परफॉर्मन्स अल्फा (SEP-alpha) तंत्रज्ञानामुळं इंधन कार्यक्षमता आणि परफॉर्मन्स दोन्ही वाढले आहेत. इंजिन ऑटो स्टॉप-स्टार्ट सिस्टम शहरातील सिग्नलवर इंधन बचत करते. सुजुकी इझी स्टार्ट आणि सायलेंट स्टार्टरमुळं स्टार्टिंग प्रक्रिया शांत आणि सोपी झाली आहे. हे सर्व वैशिष्ट्ये एकत्रितपणे स्कूटरला शहर आणि महामार्ग दोन्ही ठिकाणी योग्य बनवतात. भारतीय रस्त्यांच्या विविध परिस्थितीत बर्गमन स्ट्रीट EX विश्वासार्ह आणि आरामदायक साथीदार ठरते.

किंमत आणि उपलब्धता
सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट EX ची एक्स-शोरूम दिल्ली किंमत 1,07,902 रुपये आहे. ही स्कूटर संपूर्ण भारतातील सुजुकी डीलरशिप्सवर उपलब्ध आहे. ग्राहकांना टेस्ट राइड आणि फायनान्स पर्यायही मिळू शकतात. नवीन रंग पर्यायामुळं स्कूटर अधिक प्रतिस्पर्धात्मक झाली आहे.

या नवीन अपडेटमुळं सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट EX भारतीय स्कूटर मार्केटमध्ये आपली मजबूत उपस्थिती कायम ठेवेल. आराम, स्टाइल, तंत्रज्ञान आणि कार्यक्षमता यांचा उत्तम समतोल साधणारी ही स्कूटर कुटुंब आणि तरुण रायडर्ससाठी उत्कृष्ट पर्याय आहे. अधिक माहितीसाठी जवळच्या सुजुकी डीलरशी संपर्क साधा...

