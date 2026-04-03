सुझुकी बर्गमन स्ट्रीट 2026 लाँच: नवीन डिझाइन आणि फीचर्ससह किंमत 1.02 लाख पासून सुरू

सुझुकीनं भारतीय बाजारात नवी बर्गमन स्ट्रीट 2026 लाँच केली. तिची सुरुवातीची किंमत 1.02 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) असून टॉप व्हेरियंट 1.13 लाखात येईल.

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 3, 2026 at 2:59 PM IST

Updated : April 3, 2026 at 3:06 PM IST

मुंबई : सुझुकी मोटरसायकल इंडियानं भारतीय बाजारात नवी बर्गमन स्ट्रीट 2026 लाँच केली. या दुचाकीची सुरुवातीची किंमत 1.02 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे, तर उच्च व्हेरियंटची किंमत 1.13 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. नवीन मॉडेलमध्ये डिझाइन आणि फीचर्समध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. हे मॉडेल विद्यमान बर्गमन स्ट्रीट EX सोबत विकलं जाईल, ज्याच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. प्रीमियम 125सीसी स्कूटर सेगमेंटमध्ये ही अपडेटेड बर्गमन ग्राहकांना आकर्षित करेल.

नवीन डिझाइन आणि रंग पर्याय : नवीन सुझुकी बर्गमनमध्ये ड्युअल-पॉड एलईडी हेडलाइट्स देण्यात आलं आहेत. हे डिझाइन आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मोठ्या बर्गमन मॉडेलमधून प्रेरित आहे. यामुळं स्कूटर अधिक आधुनिक आणि आकर्षक दिसते. कंपनीनं नवीन कॉपर पेंट स्कीमही जोडली आहे. उपलब्ध रंग पर्यायांमध्ये Pearl Grace White, Mat Stellar Blue, Royal Bronze, Mat Black आणि Pearl Mat Shadow Green यांचा समावेश आहे. उच्च व्हेरियंटला ड्युअल-टोन पेंट जॉब मिळेल, ज्यात Mat Luxe Copper सारखे रंग आहेत. डिझाइनबरोबरच कंपनीनं फीचर्स देखील अधिक दिले आहेत.आता स्कूटरमध्ये Suzuki Easy Start सिस्टम, दोन फ्रंट स्टोरेज कंपार्टमेंट्स, 24.6 लिटर अंडरसीट स्टोरेज, 4.2 इंच TFT इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर (नेव्हिगेशनसह), कीलेस सिस्टम विथ रिमोट FOB, सायलेंट स्टार्ट आणि पूर्ण LED लाइटिंग यासारखी वैशिष्ट्ये उपलब्ध आहेत. हे बदल दैनंदिन वापरात अधिक सुविधा आणि आधुनिकता देतात.

इंजिन आणि परफॉर्मन्स : नवीन बर्गमन स्ट्रीट Suzuki Eco Performance (SEP) इंजिन प्लॅटफॉर्मवर आधारित आहे, जी Access इंजिनमधून घेतली गेली आहे. यात 124 सीसी, 4-स्ट्रोक, सिंगल-सिलिंडर, एअर-कूल्ड SOHC इंजिन आहे. हे इंजिन 8 एचपी पॉवर आणि 10.2 Nm टॉर्क निर्माण करते. कंपनीचा दावा आहे की, इंजिनला लो ते मिड-रेंज परफॉर्मन्ससाठी ट्यून करण्यात आलं आहे. यामुळं शहरातील दैनंदिन वाहतुकीत रिस्पॉन्सिव्ह आणि रिफाइंड राइडिंग अनुभव मिळेल. स्कूटरमध्ये टेलिस्कोपिक फ्रंट सस्पेन्शन आणि स्विंग आर्म टाईप रिअर सस्पेन्शन आहे. ब्रेकिंगसाठी समोर डिस्क ब्रेक आणि मागं ड्रम ब्रेक देण्यात आले आहेत. 12 इंचच्या अलॉय व्हील्स आणि 5.5 लिटर फ्युएल टँक यामुळं स्टाइल आणि व्यावहारिकता दोन्ही राखली गेली आहे.

किंमत आणि उपलब्धता : बेस व्हेरियंटची किंमत 1.02 लाख रुपये तर टॉप व्हेरियंट 1.13 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. विद्यमान Burgman Street EX ची किंमत अपरिवर्तित राहील. नवीन मॉडेलमध्ये TFT डिस्प्ले, कीलेस इग्निशन आणि वाढलेले स्टोरेज यासारखी वैशिष्ट्ये प्रीमियम फील देतात. सुझुकीनं 2018 पासून बर्गमन स्ट्रीटची एकूण विक्री 11 लाखांवर नेली आहे. हे अपडेट कंपनीला सेगमेंटमध्ये मजबूत स्थान मिळवण्यास मदत करेल.

राइडिंग अनुभव : नवीन बर्गमन स्ट्रीट शहरातील वापरासाठी आदर्श आहे. सुधारित लो-मिड रेंज थ्रॉटल रिस्पॉन्समुळं ट्रॅफिकमध्ये सोपं नियंत्रण मिळतं. वाढलेलं स्टोरेज (24.6 लिटर) आणि फ्रंट कंपार्टमेंट्समुळं दैनंदिन सामान ठेवणं सोपं झालं आहे. TFT क्लस्टर नेव्हिगेशनसह राइडरला आधुनिक कनेक्टिव्हिटी देते. LED लाइटिंग आणि सायलेंट स्टार्ट यामुळं रात्रीची राइडिंग आणि स्टार्टिंग अनुभव अधिक चांगला झाला आहे. सुझुकीनं या अपडेटद्वारे बर्गमन स्ट्रीटला अधिक आकर्षक आणि फीचर-पॅक्ड बनवलं आहे. प्रीमियम स्कूटर शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही एक चांगली निवड ठरू शकते. डीलरशिपवर नवीन बर्गमन उपलब्ध झाली असून, ग्राहकांना चाचणी राइड घेण्याची संधी मिळेल.

