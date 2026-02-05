सुझुकी ॲक्सेसला आता ABS ब्रेकिंग: नवे व्हेरिएंट्स लाँच, किंमत 92,328 रुपयांपासून सुरू
सुझुकीनं ॲक्सेस स्कूटरचं नवं ABS व्हेरिएंट्स लाँच केलं. सिंगल-चॅनेल ABS सोबत राइड कनेक्ट आणि TFT एडिशन उपलब्ध आहे.
Published : February 5, 2026 at 1:31 PM IST
मुंबई : सुझुकी मोटरसायकल इंडियानं सुझुकी ॲक्सेस स्कूटरचं नवं ABS व्हेरिएंट्स लाँच केलं. या स्कूटरला आता सिंगल-चॅनेल अँटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) देण्यात आलं आहे.या सिस्टममुळं ब्रेक लावताना चाक लॉक होण्यापासून वाचवतं. यामुळं सुरक्षितता वाढते आणि स्कूटरचं पिक-अप, मायलेज, कम्फर्ट पूर्वीप्रमाणेच राहतं. हे नवे व्हेरिएंट्स देशभरातील सुझुकी डीलरशिपवर उपलब्ध आहेत.या दोन नवे व्हेरिएंट लॉंच झाले आहेत. यात ॲक्सेस राइड कनेक्ट ABS एडिशनची किंमत 92,328 रुपये (एक्स-शोरूम) आणि ॲक्सेस राइड कनेक्ट TFT ABS एडिशनची किंमत 89,378 रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. या लाँचमुळं सुझुकी ॲक्सेस आवडणाऱ्या ग्राहकांना अधिक पर्याय मिळाले आहेत. कंपनीनं ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी 6.99 टक्के कमी व्याजदर आणि शून्य प्रोसेसिंग फीची विशेष ऑफरही दिली आहे.
ABS व्हेरिएंट्स आणि रंग पर्याय
- ॲक्सेस राइड कनेक्ट ABS एडिशन : पाच रंगांमध्ये उपलब्ध आहे.
- मेटॅलिक मॅट ब्लॅक नंबर २
- मेटॅलिक मॅट स्टेलर ब्ल्यू
- पर्ल ग्रेस व्हाइट
- सॉलिड आयस ग्रीन
- पर्ल शायनी बेज
ॲक्सेस राइड कनेक्ट TFT ABS एडिशन देखील पाच रंगांमध्ये येते.
- मेटॅलिक मॅट ब्लॅक नंबर २
- मेटॅलिक मॅट स्टेलर ब्ल्यू
- पर्ल ग्रेस व्हाइट
- सॉलिड आयस ग्रीन
- पर्ल मॅट अक्वा सिल्व्हर
दोन्ही व्हेरिएंट्समध्ये ABS व्यतिरिक्त इतर फीचर्स आणि परफॉर्मन्स पूर्वीप्रमाणेच आहेत.
“जानेवारीमध्ये आम्ही सुझुकीचं पहिलं इलेक्ट्रिक स्कूटर e-Access लाँच करून भविष्यकालीन वाहतुकीची नवी दिशा ठरवलीय. आज आम्ही ॲक्सेसमध्ये ABS जोडून पोर्टफोलियो अधिक मजबूत करत आहोत. या नव्या व्हेरिएंटमुळं ग्राहकांना त्यांच्या रायडिंग गरजेनुसार योग्य पर्याय निवडता येतील. आम्ही नेहमीच ग्राहकांच्या बदलत्या अपेक्षांनुसार नवे आणि उपयुक्त प्रॉडक्ट्स आणत राहू.”- केनिची उमेदा, व्यवस्थापकीय संचालक, सुझुकी मोटरसायकल इंडिया
जानेवारी 2026 मधील विक्री
जानेवारी 2026 मध्ये सुझुकीनं एकूण 1,25,786 युनिट्सची विक्री केली. ही विक्री जानेवारी 2025 च्या 1,08,921 युनिट्सपेक्षा 15 टक्के जास्त आहे. देशांतर्गत विक्री 1,00,296 युनिट्स झाली (14 टक्के वाढ), तर निर्यात 25,490 युनिट्सवर पोहोचली (21 टक्के वाढ). यावरून भारतीय बाजारात ग्राहकांची सुझुकीच्या स्कूटर्सना भारतीय बाजारात चांगली मागणी असल्याचं दिसून येतंय. सुझुकी ॲक्सेस हे भारतातील सर्वाधिक लोकप्रिय स्कूटर्सपैकी एक आहे. आता ABS मिळाल्यानं शहरातील दैनंदिन रायडिंग आणखी सोपी, सुरक्षित होईल.कमी व्याजदर आणि शून्य फीची ऑफर ग्राहकांसाठी अतिरिक्त फायदा ठरेल.
