शेती कचऱ्यापासून टिकाऊ पॅकेजिंग: अमेझॉन इंडिया आणि आयआयटी रूरकीचा करार
अमेझॉन इंडियानं आयआयटी रूरकीशी करार करून शेतीच्या कचऱ्यापासून टिकाऊ कागदी पॅकेजिंग मटेरियल विकसित करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू केला आहे.
Published : February 12, 2026 at 12:25 PM IST
मुंबई : अमेझॉन इंडियानं भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) रूरकीशी महत्त्वपूर्ण करार केला आहे. या करारांतर्गत शेतीतील कचऱ्याचा गव्हाचा पेंढा, उसाची चिपाडे इत्यादीचा वापर करून दणकट, टिकाऊ कागदी पॅकेजिंग मटेरियल (मेलर्स आणि खोकी) विकसित केले जाणार आहे. यामुळं लाकडाच्या लगद्यावर (व्हर्जिन वूड पल्प) अवलंबित्व कमी होईल. त्यामुळं पर्यावरणाचं देखील रक्षण होण्यास मदत होणार आहे. या कारारामुळं प्लास्टिकचा वापर टाळला जाईल आणि पीक जाळण्याच्या समस्येवरही तोडगा काढता येणार आहे.
काराराचं उद्दिष्ट
हा प्रकल्प शेती कचऱ्याचं उच्च दर्जाच्या लगद्यात रूपांतर करून त्यापासून पॅकेजिंग साहित्य तयार करेल. हे साहित्य पारंपरिक कागदी, प्लास्टिक पॅकेजिंगइतकेच मजबूत असेल. भारतात दरवर्षी जवळपास 500 दशलक्ष टन कृषी कचरा निर्माण होतो; त्याचा सदुपयोग केल्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत होणार आहे. तसंच शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोत यातून मिळेल. आयआयटी रूरकीच्या सहारनपूर कॅम्पसातील INNOPAP लॅबमध्ये प्रा. विभोर कुमार रस्तोगी आणि डॉ. अनुराग कुलश्रेष्ठ हे संशोधन प्रकल्पाचं नेतृत्व करतील.
उत्पादनासाठी अमेझॉनचं सहाय्य
या प्रयोगाच्या संशोधन चाचण्या 15 महिन्यांपेक्षा अधिक काळ चालणार आहेत. प्रयोग यशस्वी झाल्यास पुढील वर्षाच्या मध्यापर्यंत औद्योगिक चाचण्या, पडताळणी आणि व्यावसायिक उत्पादनासाठी अमेझॉन सहाय्य करेल.
2040 पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्य
अमेझॉन इंडियाचे ऑपरेशन्स उपाध्यक्ष अभिनव सिंग म्हणाले, “आम्ही भारतातील सर्वांत शाश्वत ऑपरेशन्स नेटवर्क उभारत आहोत. हा करार त्याच दिशेनं टाकलेलं महत्त्वाचं पाऊल आहे.” आयआयटी रूरकीचे संचालक प्रा. कमल किशोर पंत यांनी सांगितलं, “शाश्वतता विकास आता राष्ट्रीय प्राधान्य आहे. हा करार स्वच्छ भारत आणि स्टार्टअप इंडियासारख्या धोरणांशी सुसंगत आहे.” अमेझॉन कंपनीनं 2019 पासून फूलफिलमेंट सेंटर्समधून एकदा वापरलं जाणारं प्लास्टिक काढून टाकलं आहे. 2040 पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्य करण्याचं अमेझॉचं उदिष्ट्ये आहे.
