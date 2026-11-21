GTA VI शी संबंधित फिशिंग हल्ल्यांमध्ये वाढ; कॉर्पोरेट कर्मचाऱ्यांना केलं जातय लक्ष्य...!
सायबर गुन्हेगार 'ग्रँड थेफ्ट ऑटो VI' (GTA VI) च्या मोफत प्री-ऑर्डरचे आमिष दाखवून कॉर्पोरेट कर्मचाऱ्यांना 'फिशिंग' (phishing) हल्ल्यांचे लक्ष्य बनवत आहेत.
Published : November 21, 2026 at 10:35 AM IST
मुंबई: ऑक्टोबर 2026 च्या उत्तरार्धातील आकडेवारीनुसार, एकूण 'फिशिंग' हल्ल्यांपैकी 42.4% हल्ले 'ग्रँड थेफ्ट ऑटो VI' (GTA VI) च्या नावाचा वापर करून केले जात आहेत. सायबर गुन्हेगार कॉर्पोरेट प्रणालींमध्ये शिरकाव करण्यासाठी 'ड्युअल-वेव्ह' (दुहेरी टप्प्यांची) रणनीती वापरत आहेत. पहिल्या टप्प्यात, ते बनावट ब्रँडिंग असलेले ईमेल्स मोठ्या प्रमाणावर पाठवतात, जे वापरकर्त्यांना घातक (malicious) वेबसाइट्सवर घेऊन जातात. दुसऱ्या आणि अधिक प्रगत टप्पा, शनिवार-रविवारच्या सुट्ट्यांच्या काळात घडतो, ते कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी मिळणारे विशेष लाभ किंवा गेमची मोफत प्री-ऑर्डर देण्याचं आश्वासन देऊन फसवतात.
प्रगत तंत्रांचा वापर करून सुरक्षा प्रणालींना चकवा: हे फसवणुकीचे ईमेल्स कर्मचाऱ्यांमध्ये तातडीची भावना निर्माण करतात. उदाहरणार्थ, एखादी ऑफर मर्यादित काळासाठीच उपलब्ध आहे किंवा ती केवळ काही निवडक कर्मचाऱ्यांसाठीच आहे, असा दावा करून हल्लेखोर वापरकर्त्यांना त्यांचे लॉगिन तपशील (credentials) उघड करायला भाग पाडतात. अशा सायबर हल्ल्यांचे सर्वाधिक प्रमाण युनायटेड स्टेट्स (47%) आणि युनायटेड किंगडम (35%) मध्ये दिसून येत आहे. कॉर्पोरेट ईमेल सुरक्षा फिल्टरला चकवा देण्यासाठी, सायबर गुन्हेगार खऱ्या वेबसाइट्ससारखे दिसणारे बनावट डोमेन वापरतात. याव्यतिरिक्त, 'क्विशिंग' (quishing) नावाच्या तंत्राद्वारे, ते युनिकोड मजकूर किंवा HTML टेबलचा वापर करून QR कोड तयार करतात.
बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली आवश्यक: सायबर सुरक्षा कंपनी 'KnowBe4' नं या धोक्याचा सामना करण्यासाठी बहुस्तरीय सुरक्षा धोरण (multi-layered defense strategy) अवलंबण्याचा सल्ला दिला आहे. कर्मचाऱ्यांना अशा अनपेक्षित ऑफर्स ओळखण्याचे प्रशिक्षण देणे आणि 'क्विशिंग'शी संबंधित धोके समजावून सांगणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. कंपन्यांनी ईमेल्समध्ये QR कोडच्या वापरावर निर्बंध घातले पाहिजेत. तसंच, कर्मचाऱ्यांना हे माहित असणे आवश्यक आहे की, कंपनीकडून मिळणारे कोणतेही अधिकृत लाभ किंवा ऑफर्स केवळ कंपनीच्या अंतर्गत पोर्टलद्वारेच दिले जातात, कधीही बाह्य लिंक्सद्वारे दिले जात नाहीत.
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