सर्वोच्च न्यायालयात मेटा, व्हॉट्सअॅपच्या याचिकेवर आज सुनावणी; 213 कोटी रुपयांच्या दंडाला आव्हान
भारतीय सर्वोच्च न्यायालयात मेटा-व्हॉट्सअॅपच्या 213 कोटी दंडाविरुद्ध सुनावणी होणार आहे; गोपनीयता हक्क आणि एकाधिकाराच्या मुद्द्यावर ही सुनावणी असेल.
Published : February 23, 2026 at 9:41 AM IST
नवी दिल्ली: भारतीय सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी (23 फेब्रुवारी 2026) मेटा प्लॅटफॉर्म्स आणि व्हॉट्सअॅप यांच्या याचिकावर सुनावणी घेणार आहे. या याचिकांमध्ये स्पर्धा आयोगानं (CCI) व्हॉट्सअॅपच्या गोपनीयता धोरणामुळं ठोठावलेल्या 213.14 कोटी रुपयांच्या दंडाला आव्हान देण्यात आलं आहे. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार असून, न्यायमूर्ती जोयमल्या बागची आणि विपुल एम. पांचोली हेही यांचा देखील खंडपीठात समावेश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका
यापूर्वी 3 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मेटा आणि व्हॉट्सअॅपवर तीव्र टीका केली होती. न्यायालयानं म्हटलं होतं की, "डेटा शेअरिंगच्या नावाखाली नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या हक्काशी खेळता येणार नाही." खंडपीठानं निरीक्षण नोंदवलं की, हे प्लॅटफॉर्म एकाधिकार निर्माण करत असून, वापरकर्त्यांच्या खासगी माहितीचा गैरवापर करत आहेत. न्यायमूर्तींनी "निरुपद्रवी ग्राहक" (silent customers) यांचा उल्लेख करत सांगितलं की, हे ग्राहक अव्यवस्थित, डिजिटल अवलंबित आणि डेटा-शेअरिंग नियमांचा परिणाम समजू न शकणारे असतात. न्यायालयानं स्पष्ट केलं की, नागरिकांच्या हक्कांचं रक्षण करण्यासाठी कोणतीही तडजोड स्वीकारली जाणार नाही.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
हे प्रकरण व्हॉट्सअॅपच्या 2021 च्या गोपनीयता धोरणाशी संबंधित आहे. CCI नं मेटा आणि व्हॉट्सअॅपवर 213.14 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता, कारण धोरणामुळं वापरकर्त्यांचा डेटा जाहिरातींसाठी मेटासोबत शेअर केला जाण्याची शक्यता होती, ज्यामुळं स्पर्धाविरोधी पद्धतींचा अवलंब झाला असल्याचं म्हटलं जातं. 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरणानं (NCLAT) CCI आदेशाचा काही भाग रद्द केला. NCLAT नं पाच वर्षांसाठी व्हॉट्सअॅपला मेटासोबत डेटा शेअर करण्यास बंदी घालणारा भाग रद्द केला, परंतु आर्थिक दंड कायम ठेवला. NCLAT नं नंतर स्पष्ट केलं की, गोपनीयता आणि संमती संरक्षण जाहिरातींसह इतर क्रियाकलापांसाठीही लागू राहील.
NCLAT च्या निर्णयाविरुद्ध क्रॉस-अपील
CCI नं NCLAT च्या निर्णयाविरुद्ध क्रॉस-अपील दाखल केली आहे, ज्यात जाहिरातींसाठी डेटा शेअरिंगला परवानगी देण्याला आव्हान देण्यात आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं यापूर्वी 9 फेब्रुवारीला अंतरिम आदेश देण्याचे सांगितलं होतं. तसंच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला (MeitY) पक्षकार करण्याचे निर्देश दिलं होते. ही सुनावणी नागरिकांच्या डेटा गोपनीयतेच्या मुद्द्यावर महत्त्वपूर्ण ठरण्याची शक्यता आहे.
हे वाचलंत का :