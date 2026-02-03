अन्यथा..भारत सोडून जा, सर्वोच्च न्यायालयानं मेटाला फटकारलं : ‘भारतीयांच्या गोपनीयतेशी खेळू नका’
सर्वोच्च न्यायालयानं WhatsApp च्या गोपनीयता धोरणावरून मेटाला कठोर शब्दात फटकारलंय. “भारतीयांच्या डेटाशी खेळू नका, डोटाचा एक अंकही शेअर होऊ देणार नाही,” असं न्यायालयानं मेटाला खडसावलं.
Published : February 3, 2026 at 1:47 PM IST
मुंबई : मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयानं Meta ला 2021 च्या गोपनीयता धोरणावरून फटारलंय. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठानं स्पष्ट शब्दांत मेटाला बजावलं की, “तुम्ही गोपनीयतेशी खेळू शकत नाही, आम्ही भारतीयांच्या डेटाचा एक अंकही शेअर होऊ देणार नाही”. व्हॉट्सॲप 2021 च्या गोपनीयता धोरणासंदर्भातील एका याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होतं. कंपनी कायद्याच्या न्यायाधिकरणानं भारतीय स्पर्धा आयोगानं (CCI) लावलेला 213 कोटी रुपयांचा दंड कायम ठेवल्याच्या निर्णयावर ही सुनावणी होती.
गोपनीयतेशी खेळू नका
मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयानं WhatsApp च्या मालक कंपनी Meta ला 2021 च्या गोपनीयता धोरणावरून जोरदार फटकारलं. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठानं कंपनीला सुनावले, “गोपनीयतेशी खेळू नका. भारतीयांचा डेटा एक अंकही शेअर होऊ देणार नाही. जर संविधानाचं पालन करायचं नसेल तर भारत सोडून जा”, अशी खरडपट्टी न्यायालयानं काढली.
213 कोटींचा दंड
हे प्रकरण CCI नं 2024 मध्ये WhatsApp वर ठोठावलेल्या 213 कोटीच्या दंडाशी आणि डेटा शेअरिंगशी संबंधित आहे. CCI नं म्हटलं होतं की, बाजारातील प्रभुत्वाचा गैरफायदा घेऊन WhatsApp ग्राहकांना धोरण स्वीकारण्यास भाग पाडतंय. न्यायाधिकरणानं दंड कायम ठेवला, पण डेटा शेअरिंगची बंदी हटवली.
मेटाचं धोरण शोषणकारी
सरकारतर्फे तुषार मेहता यांनी बाजू मांडतानं म्हटलं की मेटाचं हे धोरण शोषणकारी आहे. यावेळी न्यायालयानं धोरणावर टीका करताना विचारलं, “ग्रामीण भागातील गरीब, निरक्षर किंवा तमिळ बोलणारी व्यक्ती हे धोरण कसं समजेल? कधीकधी आम्हालाही समजत नाही.” न्यायालयानं उदाहरण दिलं की, डॉक्टरला आजार सांगितला की लगेच औषधांच्या जाहिराती येतात.
भारतीयांच्या डिजिटल गोपनीयतेचं संरक्षण
Meta तर्फे मुकुल रोहतगी आणि अखिल सिबल यांनी बचाव केला की, संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड असतात, कंपनीला मजकूर दिसत नाही. दंड जमा केल्याचंही त्यांनी सांगितलं. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळं भारतीयांच्या डिजिटल गोपनीयतेचं संरक्षण मजबूत होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.
