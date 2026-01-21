सुनीता विल्यम्स यांची नासामधून निवृत्ती: 27 वर्षांच्या वैभवशाली कारकीर्दीला पूर्णविराम
भारतीय वंशाच्या नासा अंतराळवीर सुनीता विल्यम्स यांनी 27 वर्षांच्या वैभवशाली कारकीर्दीनंतर निवृत्ती घेतलीय.
Published : January 21, 2026 at 9:42 AM IST
मुंबई : भारतीय वंशाच्या प्रसिद्ध नासा अंतराळवीर सुनीता विल्यम्स यांनी 27 वर्षांच्या दीर्घ सेवेनंतर नासामधून निवृत्ती घेतली आहे. त्या आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर (ISS) अनेक महिने अडकल्या होत्या. विल्यम्स यांनी आयएसएसवर आठ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ अडकल्या होत्या. मार्च 2025 मध्ये त्यांचे सहकारी बुच विल्मोर यांच्यासोबत स्पेसएक्सच्या यानातून त्या पृथ्वीवर परतल्या होत्या.
For those that don't know, Suni Williams is one of the most accomplished astronauts in history. I felt very fortunate to meet her at the Crew 1 launch in late 2020.— NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) January 21, 2026
She was selected in 1998, spent more than 600 days in space, commanded Expedition 33, completed nine spacewalks… https://t.co/SwrkJrL8zK
नासाचे प्रशासक जेरेड आयझॅकमन यांनी म्हटलं, “सुनीता विल्यम्स या मानवी अंतराळ उड्डाणातील अग्रणी होत्या. अंतराळ स्थानकावर त्यांच्या नेतृत्वानं आणि व्यावसायिक मोहिमांनी भविष्यातील शोधयात्रांचा पाया घातला आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील त्यांच्या कार्यानं आर्टेमिस मोहिमांना चंद्रावर आणि मंगळाकडं झोपण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यांच्या असामान्य यशानं येणाऱ्या अनेक पिढ्यांना स्वप्ने प्रेरणा मिळेल. मी त्यांना निवृत्तीच्या शुभेच्छा आणि नासा तसेच राष्ट्रासाठी केलेल्या सेवेबद्दल धन्यवाद देतो.”
अंतराळात 608 दिवस राहण्याचा विक्रम
भारतीय वंशाच्या सुनीता विल्यम्स यांची 1998 मध्ये नासात निवड झाली होती. त्यांनी तीन अंतराळ मोहिमांवर एकूण 608 दिवस घालवले आहेत. त्यांचा अंतराळात सर्वाधिक नासा अंतराळवीरांच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर लागतो. एकाच मोहिमेतील सर्वाधिक कालावधीच्या यादीत त्या अमेरिकन अंतराळवीरांमध्ये सहाव्या स्थानावर आहेत. नासाच्या बोईंग स्टारलाइनर आणि स्पेसएक्स क्रू-9 मोहिमेदरम्यान त्यांनी बुच विल्मोर यांच्यासह 286 दिवस घालवले.
नऊ वेळा अंतराळात स्पेसवॉक
विल्यम्स यांनी आत्तापर्यंत एकूण नऊ वेळा अंतराळात स्पेसवॉक केलं आहे. त्यावेळी त्यांना 62 तास 6 मिनिटे घालवली होती. विल्यम्स अंतराळात मॅराथॉन धावणाऱ्या पहिल्या व्यक्तीही ठरल्या होत्या.
27 वर्षांत तीन अंतराळ मोहिमा
60 वर्षीय सुनीता विल्यम्स यांचं पहिलं अंतराळ उड्डाण 9 डिसेंबर 2006 रोजी स्पेस शटल डिस्कव्हरीद्वारे एसटीएस-116 मोहिमेत झालं होतं. एक्स्पेडिशन 14/15 च्या सदस्य म्हणून त्यांनी फ्लाइट इंजिनीअर म्हणून काम केलं आणि चार स्पेसवॉकद्वारे 29 तास 17 मिनिटांचा तेव्हाचा जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला होता.
दुसरी मोहीम
दुसरी मोहीम सहा वर्षांनंतर, 14 जुलै 2012 रोजी कझाकस्तानमधील बैकोनूर कोस्मोड्रोमवरून एक्स्पेडिशन 32/33 साठी 127 दिवसांची मोहीम होती. यात त्यांनी स्टेशनच्या रेडिएटरवरील अमोनिया गळती दुरुस्त करण्यासाठी आणि सोलर अॅरेमधून मिळणारी ऊर्जा व्यवस्थेला जोडणारा भाग बदलण्यासाठी तीन वेळा स्पेसवॉक केला होता.
तिसरी मोहीम
तिसरी मोहीम आणि सर्वात दीर्घ मोहीम जून 2024 मध्ये बोईंग स्टारलाइनरद्वारे नासाच्या बोईंग क्रू फ्लाइट टेस्ट मोहिमेत सुरू झाली. विल्यम्स आणि विल्मोर यांना एक्स्पेडिशन 71/72 मध्ये सामील करून घेण्यात आलं होतं. त्यात ते आठ मिहिन्यापेक्षा अधिक काळ अंतराळस्थानकात अडकून पडले होते. दोघेही मार्च 2025 मध्ये पृथ्वीवर परतले होते.
विल्यम्स यांचे भारतीय मूळ
सुनीता विल्यम्स यांचे वडील न्यूरो अॅनाटॉमिस्ट डॉ. दीपक पंड्या हे गुजरातमधील मेहसाणा जिल्ह्यातील झुलासन येथील होते. नंतर ते अमेरिकेला स्थलांतरित झाले होते. त्यांच्या वडिलांनी स्लोव्हेनियन वंशाच्या बोनी पंड्या यांच्याशी विवाह केला. यूक्लिड, ओहायो येथे जन्मलेल्या सुनीता यांना मॅसॅच्युसेट्समधील नीधॅम हे गाव आपले हृदयस्थान वाटतं. त्यांना आपले पती मायकेल यांच्यासह कुत्र्यांसोबत वेळ घालवणे, व्यायाम, घर-गाड्या-विमाने दुरुस्त करणे, हायकिंग आणि कॅम्पिंग करणं आवडतं.
“अंतराळ माझं आवडतं ठिकाण”
“मला ओळखणाऱ्या प्रत्येकाला माहिती आहे की अंतराळ माझं अत्यंत आवडतं ठिकाण आहे,” असं विल्यम्स म्हणाल्या. “अंतराळवीर कार्यालयात सेवा देण्याचा आणि तीन वेळा अंतराळात उड्डाण करण्याचा मान मला मिळाला आहे, हे खूप मोठे सौभाग्य आहे. नासामधील माझी 27 वर्षांची कारकीर्द अद्भुत होती, याचं मुख्य कारण माझ्या सहकाऱ्यांचा पाठिंबा आहे. आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानक, तेथील लोक, अभियांत्रिकी आणि विज्ञान खरोखरच विस्मयकारक आहे. यामुळं चंद्र आणि मंगळावरील पुढील मोहिमा शक्य झाल्या आहेत. आम्ही घातलेला पाया या या मिशनला अधिक सोपं करेल अशी आशा आहे. नासा आणि त्याच्या भागीदार संस्था पुढील टप्पे गाठतील याची मी उत्सुकतेनं वाट पाहते आणि इतिहास घडताना पाहण्यासाठी उत्साहित आहे.”
