अ‍ॅपल अ‍ॅप स्टोअरवर फसवणूक रोखण्यात यश: 2025 मध्ये 2.2 अब्ज डॉलर्सला आळा

अ‍ॅपलनं 2025 मध्ये अ‍ॅप स्टोअरवर 2.2 अब्ज डॉलर्सची फसवणूक रोखली. कंपनीनं मालवेअर आणि खोट्या अ‍ॅप्सना कठोरपणे आळा घातलाय.

ॲपलने सहा वर्षांत 11.2अब्ज डॉलर्सची फसवणूक रोखल्याचे जाहीर केले.
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 21, 2026 at 11:04 AM IST

हैदराबाद: अ‍ॅपलचे अ‍ॅप स्टोअर हे आयफोन, आयपॅड आणि मॅकसाठी अ‍ॅप्सचं जगभरातील प्रमुख केंद्र आहे. या प्लॅटफॉर्मला दर आठवड्याला 850 मिलियनहून अधिक नागरिक भेट देतात. 175 स्टोअरफ्रंट्समुळं हे ठिकाण सायबरसाठी आकर्षणाचे केंद्र बनलं आहे. मात्र अ‍ॅपलनं 2025 मध्ये फसवणूक आणि मालवेअरविरुद्ध कठोर कारवाई करत मोठं यश मिळवलं आहे. अ‍ॅपलनं आपल्या ब्लॉग पोस्टमध्ये सांगितलं की, 2025 मध्ये त्यांनी 2.2 अब्ज डॉलर्सची संभाव्य फसवणूक रोखली. गेल्या सहा वर्षांत ही संख्या 11.2 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. कंपनीनं 2 मिलियनहून अधिक संशयास्पद अ‍ॅप्स नाकारले आणि खराब हेतू असलेल्या डेव्हलपर्सना रोखलं.

अ‍ॅकाउंट फ्रॉड आणि सुरक्षा उपाय : अ‍ॅपलच्या ट्रस्ट आणि सेफ्टी टीमनं 2025 मध्ये मोठ्या प्रमाणात फसवणूक रोखली. यात बॉट्सद्वारे तयार केलेल्या बनावट खात्यांचा समावेश आहे. कंपनीनं 1.1 अब्ज फ्रॉड अकाउंट्स तयार होण्यापासून रोखलं आणि 40.4 मिलियन फ्रॉड खाती बंद केली. 193,000 डेव्हलपर खाती बंद करण्यात आली तर 138,000 नवीन डेव्हलपर नोंदणी नाकारल्या गेल्या. पायरेटेड स्टोअरफ्रंट्सवर 28,000 अनधिकृत अ‍ॅप्स ब्लॉक करण्यात आले. यात मालवेअर, जुगार, पोर्नोग्राफी आणि चोरटी अ‍ॅप्सचा समावेश आहे. गेल्या महिन्यात बाहेरील स्रोतांमधून अ‍ॅप्स इन्स्टॉल करण्याच्या 2.9 मिलियन प्रयत्नांना रोखण्यात आले.

अ‍ॅप रिव्ह्यू प्रक्रिया: एआय डेव्हलपमेंट टूल्समुळं अ‍ॅप सबमिशन्स वाढल्यानं अ‍ॅपलची रिव्ह्यू प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात विस्तारली. 2025 मध्ये 9.1 मिलियन सबमिशन्सचे पुनरावलोकन करण्यात आलं आणि 306,000 नवीन डेव्हलपर्सना सामील करण्यात आले. 2 मिलियनहून अधिक सबमिशन्स नियमभंगामुळं नाकारल्या गेल्या. यात स्पॅम, कॉपी कंटेंट, प्रायव्हसी उल्लंघन आणि फसवणूक करणाऱ्या अ‍ॅप्सचा समावेश होता. यामुळं 59,000 अ‍ॅप्स काढून टाकण्यात आल्या. टेस्टफ्लाइटवर 2.5 मिलियन संशयास्पद सबमिशन्स रोखल्या गेल्या. मानवी रिव्ह्यूर्स आणि एआय-मशीन लर्निंग तंत्रज्ञानाच्या संयोजनानं ही प्रक्रिया अधिक प्रभावी झाली आहे.

डिस्कव्हरी फ्रॉड आणि पेमेंट सुरक्षा : अ‍ॅप स्टोअर सर्च आणि चार्ट्समध्ये फसवणूक रोखण्यासाठी 1.95 मिलियन फेक रेटिंग्ज आणि रिव्ह्यूज ब्लॉक करण्यात आले.7,800 फसवणूक अ‍ॅप्स सर्च रिझल्ट्समधून काढून टाकले गेले आणि 11,500 अ‍ॅप्स चार्ट्सवर रँक होण्यापासून रोखल्या गेले. पेमेंट फ्रॉडमध्ये अ‍ॅपलनं 2.2 अब्ज डॉलर्स रोखले. 5.4 मिलियन चोरट्या क्रेडिट कार्ड्सचा वापर थांबवला आणि 2 मिलियन फ्रॉड युजर अकाउंट्स बंद केले.

मुलांच्या सुरक्षेवर विशेष भर : अ‍ॅपलनं किड्स कॅटेगरीतील अ‍ॅप्ससाठी कठोर नियम लागू केले. 5,000हून अधिक अ‍ॅप्स वय-योग्यता आणि जाहिरात नियमभंगामुळं नाकारल्या गेल्या. कंपनी पालक नियंत्रण आणि सुरक्षा वैशिष्ट्ये वाढवत आहे. अ‍ॅपलनं म्हटलं की, “डिजिटल लँडस्केप वाढत असताना दुर्भावनापूर्ण कृत्ये विकसित होत आहेत. आम्ही मानवी कौशल्य आणि प्रगत मशीन लर्निंगद्वारे त्यांना रोखत आहोत.”

