टाकाऊ अन् भंगार वस्तूंपासून विद्यार्थ्यांनी बनवली रेसिंग ईव्ही कार; छत्रपती संभाजीनगरच्या विद्यार्थ्यांची भन्नाट कामगिरी
छत्रपती संभाजीनगर येथील विद्यार्थ्यांनी टाकाऊ आणि भंगार वस्तूंपासून रेसिंग ईव्ही कार बनवली आहे. त्यांच्या या कल्पकतेचं सर्व स्तरांतून कौतुक होत आहे.
Published : July 18, 2026 at 6:53 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाढता वापर आणि तांत्रिक क्षेत्रातील प्रगती लक्षात घेऊन छत्रपती संभाजीनगर येथील कौशल्य विकास केंद्रातील विद्यार्थ्यांनी टाकाऊ वस्तूंपासून दोन रेसिंग ईव्ही (इलेक्ट्रिक) कार तयार केल्या आहेत. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांच्या नावीन्यपूर्ण कल्पकतेचं आणि तांत्रिक कौशल्याचं दर्शन घडलं आहे.
या रेसिंग कार सध्या प्राथमिक मॉडेल स्वरूपातील असून कमी वेगानं धावतात. मात्र, त्यामध्ये आवश्यक तांत्रिक सुधारणा केल्यास या कार भविष्यात रेसिंग स्पर्धांमध्येही सहभागी होऊ शकतील, असा विश्वास विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केला. शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीत वर्षभरापूर्वी सुरू झालेल्या कौशल्य विकास केंद्रात होतकरू विद्यार्थ्यांना विविध तांत्रिक कौशल्यांचं मोफत प्रशिक्षण दिलं जातं. या केंद्रातील सुमारे 60 विद्यार्थ्यांनी एकत्रितपणे या दोन रेसिंग ईव्ही कारची निर्मिती केली असल्याची माहिती संस्थेचे संचालक डॉ. जी. एम. वाघमारे यांनी दिली.
टाकाऊ वस्तूंमधून अवघ्या 18 हजारांत रेसिंग ईव्ही कार : विद्यार्थ्यांनी तयार केलेल्या रेसिंग ईव्ही कारचं वैशिष्ट्य म्हणजे या कार टाकाऊ आणि भंगारातील साहित्याचा वापर करून अवघ्या 17 ते 18 हजार रुपयांत तयार करण्यात आल्या आहेत. कारचा ढाचा टाकाऊ लोखंडी तुकड्यांपासून तयार करण्यात आला असून, त्यामध्ये सायकलचे शॉक ॲब्झॉर्बर, खराब झालेलं बेअरिंग, तुटलेल्या खेळण्यातील कारचे भाग, पडलेला लोखंडी रॉड आणि बसण्यासाठी तुटलेल्या खुर्चीचा वापर करण्यात आला आहे.
या वाहनाची संपूर्ण रचना विद्यार्थ्यांच्या संकल्पनेतून साकारण्यात आली आहे. संस्थेतील 60 विद्यार्थ्यांपैकी प्रत्येकी 30 विद्यार्थ्यांचे दोन गट तयार करण्यात आले होते. या दोन्ही गटांनी सुमारे 12 दिवसांच्या मेहनतीनंतर दोन रेसिंग ईव्ही कार तयार केल्या. दोन्ही कार दिसायला सारख्या असल्या, तरी त्यांची रचना आणि कार्यक्षमता स्वतंत्रपणे विकसित करण्यात आल्याची माहिती विद्यार्थी साईनाथ जाधव यांनी दिली. प्रशिक्षण केंद्रातील विविध विभागांतील विद्यार्थ्यांनी या प्रकल्पात सहभाग नोंदवला.
तांत्रिक सुधारणा केल्यास स्पर्धेसाठीही सक्षम : सध्या या रेसिंग कारमध्ये कमी क्षमतेची मोटर बसवण्यात आल्यानं त्यांचा वेग मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. एकदा पूर्ण चार्ज केल्यानंतर ही कार सुमारे 60 ते 70 किलोमीटर धावू शकते, तर तिचा कमाल वेग ताशी 30 ते 35 किलोमीटर इतका आहे. कारमध्ये नियंत्रणासाठी कंट्रोल पॅनल बसवण्यात आलं असून, बॅटरी आणि इलेक्ट्रॉनिक सर्किटवर सर्वाधिक खर्च झाला आहे. सध्या या कार प्राथमिक स्वरूपातील असल्या तरी अधिक क्षमतेची मोटर, सायकलच्या शॉक ॲब्झॉर्बरऐवजी जुन्या वाहनांचे शॉक ॲब्झॉर्बर आणि अधिक सक्षम टायर वापरल्यास या कारची गती आणि कार्यक्षमता वाढवून तिला रेसिंग स्पर्धांसाठीही तयार करता येईल, अशी माहिती हा प्रकल्प साकारणाऱ्या विद्यार्थी विश्वास बोर्डे यांनी दिली.
वर्षभरात 1,200 हून अधिक विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण; 300 जणांना रोजगार : शेंद्रा येथील कौशल्य विकास केंद्राची स्थापना ऑगस्ट 2025 मध्ये करण्यात आली असून, शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीच्या माध्यमातून हे प्रशिक्षण केंद्र कार्यरत आहे. आतापर्यंत येथे 31 प्रशिक्षण बॅच पूर्ण झाल्या असून, 11 विविध प्रशिक्षण अभ्यासक्रम राबवले जात आहेत. यामध्ये ऑटोमोबाईल क्षेत्राशी संबंधित पाच विशेष अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे.
या केंद्रात आतापर्यंत 1,200 हून अधिक विद्यार्थ्यांनी प्रशिक्षण घेतलं आहे. त्यापैकी 600 विद्यार्थ्यांनी प्रशिक्षण पूर्ण केलं असून, 300 हून अधिक विद्यार्थ्यांना विविध कंपन्यांमध्ये रोजगार मिळाला आहे. काही विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षणाचा मार्ग स्वीकारला, तर काहींनी स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला असल्याची माहिती संस्थेचे संचालक डॉ. जी. एम. वाघमारेंनी दिली. ते म्हणाले, "विद्यार्थ्यांना दर्जेदार तांत्रिक प्रशिक्षण देऊन त्यांना विविध उद्योगांशी जोडण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. शेंद्रा परिसरासह पाच औद्योगिक वसाहतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उद्योग येत असून, त्यांना आवश्यक असलेलं कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यावर आम्ही भर देत आहोत. आतापर्यंत 24 ते 25 कंपन्यांमध्ये विद्यार्थ्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला आहे."
रेसिंग ईव्ही कार प्रकल्पाबाबत बोलताना डॉ. वाघमारे म्हणाले, "विद्यार्थ्यांनी प्रथमच रेसिंग ईव्ही कारची निर्मिती केली आहे. हा प्रकल्प व्यावसायिक उद्देशानं नसून, विद्यार्थ्यांच्या तांत्रिक कौशल्याला वाव देणारा एक प्रयोग आहे. भविष्यात या कारमध्ये आणखी तांत्रिक सुधारणा आणि विविध प्रयोग करण्यात येतील."
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