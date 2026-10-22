आयफोन ड्यूओच्या प्री-ऑर्डरवर कडक निर्बंध, डिलिव्हरीच्या तारखा लांबणीवर
ॲपलनं 'आयफोन ड्यूओ' (iPhone 'Duo') च्या प्री-ऑर्डरवर प्रति ग्राहक दोन युनिट्सची मर्यादा घातली आहे. उत्पादनाचा सुरुवातीचा साठा पूर्णपणे संपला आहे.
Published : October 22, 2026 at 4:10 PM IST
मुंबई: ॲपलनं आपल्या पहिल्या फोल्ड करण्यायोग्य स्मार्टफोन, 'आयफोन ड्यूओ'च्या प्री-ऑर्डरवर प्रति ग्राहक दोन युनिट्सची मर्यादा निश्चित केली आहे. सुरुवातीचा साठा वेगानं संपल्यामुळं आणि डिलिव्हरीच्या तारखा लांबणीवर पडू लागल्यामुळं हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 23 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या अधिकृत लाँचच्या आधीच ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. 'मॅकrumors' (MacRumors) च्या अहवालानुसार, जे ग्राहक ॲपलच्या अमेरिकन वेबसाइटवरून किंवा 'ॲपल स्टोअर' ॲपद्वारे दोनपेक्षा जास्त युनिट्स ऑर्डर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांना चेकआउट करण्यापूर्वी ऑर्डरची संख्या कमी करण्यास सांगितलं जात आहे.
डिलिव्हरी स्लॉट्स काही मिनिटांतच संपले: 16 ऑक्टोबर रोजी प्री-ऑर्डर सुरू होताच, लाँचच्या दिवशी डिलिव्हरी मिळण्याचे सर्व स्लॉट्स काही मिनिटांतच संपले. अनेक ग्राहकांना आता नोव्हेंबर किंवा डिसेंबर महिन्यातील डिलिव्हरी तारखा मिळाल्या आहेत. चीन, सिंगापूर आणि हाँगकाँगसारख्या प्रदेशांमध्ये ॲपलनं स्पष्टपणे प्रति ग्राहक दोन युनिट्सची मर्यादा जाहीर केली आहे. मागणीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि सट्टेबाजीच्या उद्देशानं होणारी खरेदी रोखण्यासाठी हे निर्बंध लागू केल्याचं दिसतं.
रेडिट (Reddit) वर संमिश्र प्रतिक्रिया: 'मॅकrumors' च्या अहवालानुसार, रेडिटवरील काही वापरकर्त्यांनी सुरुवातीला चार युनिट्स ऑर्डर केल्याचा दावा केला आहे, तर काहींना केवळ दोन युनिट्सपर्यंतच मर्यादित ठेवण्यात आलं. यावरून ॲपलच्या प्रणालीमध्ये काही विसंगती असल्याचं दिसून येतं; मात्र, बहुतांश प्रकरणांमध्ये दोन युनिट्सची मर्यादा हेच अधिकृत धोरण असल्याचं दिसतं.
भारतातही असेच निर्बंध : ॲपलच्या भारतीय वेबसाइटवरही असेच निर्बंध दिसून येतात. भारतात 'आयफोन ड्यूओ' (256जीबी मॉडेल) ची किंमत 2,99,900 रुपयांपासून सुरू होते. 'बिझनेस टुडे' (Business Today) च्या अहवालानुसार, सुरुवातीचा साठा संपल्यामुळं डिलिव्हरीच्या तारखा अधिक लांबणीवर गेल्या आहेत; काही ऑर्डरसाठी आता जानेवारी 2027 पर्यंतची तारीख दाखवली जात आहे. भारतीय ग्राहकांमध्ये या नवीन फोल्ड करण्यायोग्य उपकरणाबद्दल प्रचंड उत्सुकता आहे, परंतु उच्च किंमत आणि मर्यादित उपलब्धतेमुळं अनेकांना दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
ॲपलनं दिलेलं नाही कोणतंही कारण : या निर्बंधांमागचं नेमकं कारण ॲपलनं अधिकृतपणे जाहीर केलेले नाही. मात्र, उद्योगातील तज्ज्ञांच्या मते, मर्यादित उत्पादन क्षमता, उच्च मागणी आणि सुरुवातीच्या साठ्याचे (स्टॉक) नियोजन हे यामागचे मुख्य कारण असू शकते. फोल्डबल फोनचे तंत्रज्ञान अजूनही सुरुवातीच्या टप्प्यावर असल्यानं, त्याची निर्मिती प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची आहे.
डिलिव्हरी तारखा : 'मॅकrumors' (MacRumors) च्या वृत्तानुसार, ॲपल काही प्री-ऑर्डर ग्राहकांसाठी डिलिव्हरीची अंदाजित तारीख पुढं आणत आहे; याचा अर्थ असा की, काही ग्राहकांना त्यांचं डिव्हाइस अपेक्षेपेक्षा लवकर मिळू शकतं. अर्थात, या तारखांमध्ये अजूनही बदल होऊ शकतात. एकूणच, 'आयफोन ड्युओ' (iPhone Duo) साठीची मागणी अपेक्षेपेक्षा जास्त राहिली आहे, ज्यामुळं ॲपलसमोर पुरवठा साखळी (सप्लाय चेन) व्यवस्थापित करण्याचं आव्हान निर्माण झालं आहे.
बाजारावर परिणाम : या निर्बंधांवर ग्राहकांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत; काहींना हे निर्बंध योग्य वाटत आहेत, तर काही जण निराश झाले आहेत. ज्यांना पुनर्विक्रीसाठी (रीसेल) अनेक युनिट्स खरेदी करायची होती, त्यांच्यासाठी हे निर्बंध विशेषतः अडचणीचं ठरलं आहेत. जागतिक फोल्डबल स्मार्टफोन बाजारपेठेत ॲपलच्या प्रवेशामुळं स्पर्धा अधिक तीव्र होणार असून, सॅमसंगसारख्या कंपन्यांशी थेट स्पर्धा पाहायला मिळू शकतं. थोडक्यात सांगायचं तर, 'आयफोन ड्युओ'साठी मिळालेला प्री-ऑर्डर प्रतिसाद ॲपलच्या या नवीन उत्पादनाच्या यशाकडे निर्देश करतो. मात्र, मर्यादित साठा आणि डिलिव्हरीमधील विलंबामुळं अनेक ग्राहकांना संयम राखावा लागणार आहे. आगामी काळात ॲपल अधिक साठा उपलब्ध करून देणार का, हे पाहणे महत्त्वाचं ठरेल.
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