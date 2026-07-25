जगातील सर्वात शक्तीशाली स्टारशिप फ्लाईट 13 उतरलं पाण्यात...
स्पेसएक्सनं 'स्टारशिप फ्लाईट 13' मोहीम (Starship Flight 13) यशस्वीपणे पार पाडलीय. या मोहिमेत रॉकेटचा 'बूस्टर' यशस्वीपणे हिंदी महासागरात 'स्प्लॅशडाउन' (पाण्यावर उतरणे) करण्यात आला.
Published : July 25, 2026 at 12:42 PM IST
मुंबई: स्पेसएक्सनं जगातील सर्वात शक्तिशाली रॉकेट असलेल्या 'स्टारशिप फ्लाईट 13' ची (Starship Flight 13) चाचणी मोहीम यशस्वीपणे राबवली. दक्षिण टेक्सास येथील 'स्टारबेस'वरून प्रक्षेपित करण्यात आलेल्या या 40-मजली उंच रॉकेटचा बूस्टर यशस्वीपणे परत आला आणि स्टारशिपच्या वरच्या भागाचं (अप्पर स्टेज) हिंदी महासागरात सुरक्षित 'स्प्लॅशडाउन' झालं. स्पेसएक्सचे सीईओ इलॉन मस्क यांनी 'एक्स' (X) वर लिहिलं, "स्टारशिप सुस्थितीत आहे, महासागरात तरंगत आहे आणि टेलिमेट्री (माहिती) पाठवत आहे!"
🚀 SPLASHDOWN CONFIRMED!— SPACEX 🪐🌏 (@xelonspace0) July 25, 2026
Starship Flight 13 is a full success!
Ship 40 nailed the Indian Ocean landing after a perfect reentry.
All major goals locked: Starlink V3 deploy, Raptor relight, clean flight.
What a day for SpaceX! 🔥 https://t.co/fZs48up7Va
प्रक्षेपण आणि बूस्टरची वापसी: 'फ्लाईट 13' हे स्टारशिपच्या नवीन 'व्हर्जन 3' (V3) चं दुसरे उड्डाण होतं. हे रॉकेट 24 जुलै रोजी सायंकाळी 6:51 वाजता (EDT) टेक्सासच्या स्टारबेसवरून अवकाशात झेपावलं. प्रक्षेपणांनंतर काही मिनिटांतच, 'सुपर हेवी' बूस्टर स्टारशिपपासून वेगळं झालं आणि त्यानं यशस्वीपणे 'फ्लिप मॅन्युव्हर' (दिशा बदलण्याची क्रिया) पूर्ण केली. मात्र, लँडिंगच्या वेळी (लँडिंग बर्न दरम्यान) 13 पैकी केवळ 5 इंजिनं सुरू झाल्यामुळं, बूस्टरला मेक्सिकोच्या आखातात 'रफ स्प्लॅशडाउन' (पाण्यावर उतरणे) करावं लागलं. तरीही, ही मोहीम मागील 'फ्लाईट 12'च्या तुलनेत अधिक यशस्वी ठरली. गेल्या मे महिन्यात झालेल्या 'फ्लाईट 12' दरम्यान, इंजिनमधील बिघाडामुळं बूस्टर कोसळलं होतं. 'फ्लाईट 13' साठी 16 जुलै रोजीचा पहिला प्रयत्न इंजिनच्या समस्यांमुळं रद्द करण्यात आला होता, तर 23 जुलै रोजीचा दुसरा प्रयत्न हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळं थांबवण्यात आला होता. अखेरीस 24 जुलै रोजी या मोहिमेला यश मिळाले.
स्टारलिंक उपग्रह आणि स्टारशिपचं पुनरागमन: आपल्या 'सब-ऑर्बिटल' मार्गावरून (पृथ्वीभोवती एक पूर्ण प्रदक्षिणा न करणारा मार्ग) प्रवास करत असताना, स्टारशिपनं 20 प्रगत 'स्टारलिंक V3' उपग्रह अवकाशात यशस्वीरित्या स्थापित केलं. या उपग्रहांमध्ये मोठे, सपाट सौर पॅनेल आहेत आणि त्यांच्यात लेझर-आधारित संवाद क्षमता आहे. स्टारशिप एकाच वेळी 60 उपग्रह प्रक्षेपित करण्यास सक्षम असलं तरी, या चाचणीदरम्यान 20 उपग्रह स्थापित करण्यात आलं; आणि ते सर्व यशस्वीरित्या सोडण्यात आलं. सब-ऑर्बिटल मार्गामुळं, पृथ्वीच्या वातावरणात पुन्हा प्रवेश करताना यान जळून खाक झालं. त्यानंतर, स्टारशिपनं आपल्या रॅप्टर इंजिनची 'रिलाइट' चाचणी यशस्वीरित्या पार पाडली, जी भविष्यातील कक्षीय मोहिमांसाठी एक महत्त्वपूर्ण क्षमता आहे. पुन्हा प्रवेश करताना, स्टारशिप प्लाझ्माच्या आवरणानं वेढलं गेलं. तीन इंजिनांचा वापर करून उभ्या लँडिंगच्या तयारीसाठी त्यानं 'फ्लिप मॅन्युव्हर' केलं. अखेरीस, त्यानं एका इंजिनच्या ज्वलनावर स्विच केलं आणि हिंद महासागरात अलगद लँडिंग केलं. स्पेसएक्सचे प्रवक्ते डॅन हुओट यांनी सांगितलं, "हे आतापर्यंतचे सर्वात सुरक्षित जल अवतरण आहे. स्टारशिप सुस्थितीत आहे; इंजिन आणि फ्लॅप्स सर्व शाबूत आहेत."
महत्व आणि भविष्यातील योजना: ही मोहीम स्टारशिपच्या पूर्णपणे पुनर्वापर करण्यायोग्य डिझाइनसाठी महत्त्वपूर्ण ठरली. 124 मीटर उंच असलेलं हे रॉकेट भविष्यातील स्टारलिंक, चंद्र आणि मंगळ मोहिमांमध्ये वापरलं जाणार आहे. नासानं आर्टेमिस IV मोहिमेसाठी स्टारशिपची निवड केली आहे; हे यान 2028 पर्यंत मानवी चंद्र मोहिमेसाठी तयार असलं पाहिजे. स्पेसएक्स सध्या पूर्ण कक्षा गाठणे, मेकाझिला टॉवरवरील 'चॉपस्टिक्स' आर्म्सद्वारे यानाला पकडणे, अवकाशातच इंधन भरणे आणि मानवी लँडरची आवृत्ती विकसित करणे यांसारख्या आव्हानांवर काम करत आहे. नासाचं प्रशासक जेरेड आयझॅकमन यांनीही या यशाबद्दल टीमचं अभिनंदन केलं. चंद्रावर उतरल्यानंतर अंतराळवीरांच्या पृथ्वीवरील परतीच्या स्मरणार्थ, अपोलो 11 च्या 57 व्या वर्धापन दिनानिमित्त ही मोहीम पार पडली.
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