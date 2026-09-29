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स्टारशिप पहिल्यांदाच पृथ्वीच्या कक्षेत; 26 स्टारलिंक उपग्रहांचं प्रक्षेपण यशस्वी

एलन मस्क यांच्या 'स्पेसएक्स' (SpaceX) कंपनीच्या 'स्टारशिप' रॉकेटनं पहिल्यांदाच पृथ्वीची कक्षा गाठली. या 14व्या चाचणी उड्डाणादरम्यान, स्पेसएक्सनं 26 स्टारलिंक उपग्रह यशस्वीपणे कक्षेत स्थापित केले.

Elon Musk, SpaceX Starship rocket, Earth orbit, Starlink satellites.
SpaceX Starship rocket (SpaceX)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 29, 2026 at 9:58 AM IST

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मुंबई: स्पेसएक्सच्या स्टारशिप रॉकेटनं पहिल्यांदाच पृथ्वीची कक्षा गाठली. या ऐतिहासिक उड्डाणात, स्पेसएक्सनं 26 स्टारलिंक V3 उपग्रहही यशस्वीपणे कक्षेत सोडले. हे प्रक्षेपण टेक्सास येथील 'स्टारबेस'वरून भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 6:16 ते 6:20 च्या दरम्यान करण्यात आले. हे स्टारशिपचे 14 वं चाचणी उड्डाण होतं. सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि जास्तीत जास्त माहिती (डेटा) गोळा करण्यासाठी यापूर्वीची सर्व उड्डाणे 'सब-ऑर्बिटल' (कक्षेच्या खालील) मार्गापुरतीच मर्यादित ठेवण्यात आली होती.

दहा तासांचं मिशन अवघ्या तीन तासांत पूर्ण: सुरुवातीच्या नियोजनानुसार, स्टारशिपला पृथ्वीभोवती सुमारे दहा तास प्रदक्षिणा घालायची होती. मात्र, मिशनदरम्यान परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर, नियंत्रण कक्षातील अधिकाऱ्यांनी ते लवकर संपवण्याचा निर्णय घेतला. उड्डाणानंतर सुमारे दोन तास आणि बारा मिनिटांनी 'डी-ऑर्बिट बर्न' (कक्षा सोडण्यासाठीची इंजिन प्रक्रिया) पूर्ण करण्यात आली आणि मिशनच्या तिसऱ्या तासात रॉकेटला पॅसिफिक महासागरात खाली उतरवण्यात आलं.

'सुपर हेवी बूस्टर' आणि 'स्टारशिप'ची यशस्वी कामगिरी: उड्डाणानंतर दोन मिनिटे आणि तीस सेकंदांनी 'सुपर हेवी बूस्टर' वेगळं झालं. स्पेसएक्सच्या टीमनं या बूस्टरचं 'गल्फ ऑफ मेक्सिको'मध्ये यशस्वी लँडिंग घडवून आणलं. त्यानंतर, स्टारशिपची 'ऑर्बिटल इन्सर्शन बर्न' प्रक्रिया पूर्ण झाली आणि ते पहिल्यांदाच पृथ्वीच्या कक्षेत दाखल झालं. त्यानंतर त्यानं सर्व 26 स्टारलिंक V3 उपग्रह यशस्वीपणे कक्षेत सोडले. वातावरणात पुन्हा प्रवेश करताना (री-एन्ट्री), या अंतराळयानानं 2,500 अंश फॅरेनहाइटपर्यंतचं प्रचंड तापमान आणि प्लाझ्मा स्थितीचा यशस्वीपणे सामना केला. ही 'री-एन्ट्री' प्रक्रिया त्याच्या 20,000 'हीट-शील्ड टाइल्स'च्या (उष्णता-रोधक टाइल्स) मदतीनं पूर्ण करण्यात आली.

स्टारशिप म्हणजे काय? : स्टारशिप अंतराळयान (वरचा भाग/स्टेज) आणि सुपर हेवी बूस्टर (खालचा भाग/स्टेज) यांच्या एकत्रित रचनेला 'स्टारशिप' असं म्हटलं जातं. या संपूर्ण वाहनाची उंची 403 फूट आहे. ही स्पेसएक्सची (SpaceX) सर्वात शक्तिशाली आणि महत्त्वाकांक्षी प्रणाली आहे, जी भविष्यातील मंगळ मोहिमांसाठी वापरली जाणार आहे.

कक्षीय आणि उप-कक्षीय मार्गांमधील फरक: उप-कक्षीय मार्गावर, रॉकेट अवकाशाच्या सीमेपर्यंत पोहोचते, परंतु गुरुत्वाकर्षणामुळं पृथ्वीभोवती प्रदक्षिणा न घालता खाली परत येते. याउलट, कक्षीय मार्गावर रॉकेट अशा वेगानं आणि कोनातून प्रवास करतं की ते गुरुत्वाकर्षणाचा समतोल साधून पृथ्वीभोवती सतत प्रदक्षिणा घालत राहतं. या उड्डाणाद्वारे 'स्टारशिप'नं (Starship) आपली ही कक्षीय क्षमता पहिल्यांदाच सिद्ध केली.

नवीन 'स्टारलिंक V3' (Starlink V3) उपग्रहांची क्षमता: या उड्डाणादरम्यान नवीन तंत्रज्ञानानं सज्ज असलेले 26 'स्टारलिंक V3' उपग्रह प्रक्षेपित करण्यात आले. त्यापैकी एका उपग्रहाची डेटा क्षमता प्रति सेकंद 1 टेराबिट (Tbps) इतकी आहे. परिणामी, या एका मोहिमेमुळं एकूण 26 Tbps क्षमतेची भर पडली आहे, जी 'फाल्कन 9' (Falcon 9) रॉकेटद्वारे प्रक्षेपित केल्या जाणाऱ्या लहान उपग्रहांच्या क्षमतेपेक्षा सुमारे दहापट अधिक आहे. यामुळं जागतिक इंटरनेटचा वेग आणि नेटवर्कची कार्यक्षमता यात लक्षणीय सुधारणा होईल.

मागील चाचण्यांमधून मिळालेले धडे: 13 व्या चाचणीदरम्यान (25 जुलै 2026), स्टारशिपचं सुरक्षित 'वॉटर लँडिंग' (पाण्यावर उतरणे) पहिल्यांदाच यशस्वीरित्या पार पडलं आणि ते पाण्याच्या पृष्ठभागावर तरंगताना दिसून आलं. 12 व्या चाचणीत इंजिनमध्ये बिघाड होऊनही, हिंदी महासागरात यशस्वी लँडिंग साध्य करण्यात आलं होतं. मागील चाचण्यांमध्ये स्फोट आणि नियंत्रण सुटणे यांसारख्या समस्या उद्भवल्या होत्या, परंतु स्पेसएक्सनं प्रत्येक प्रयत्नासोबत सुधारणा करत प्रगती केली. 5 व्या चाचणीत 'बूस्टर'ला (booster) लॉन्चपॅडवर यशस्वीरित्या पकडण्याची कामगिरी पहिल्यांदाच करून दाखवण्यात आली होती. स्टारशिपची ही 14 वी चाचणी स्पेसएक्ससाठी एक महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. कक्षेत यशस्वीरित्या पोहोचणे आणि उपग्रह तैनात करणे यामुळं भविष्यातील मोहिमांसाठी कंपनीचा आत्मविश्वास वाढला आहे. एलॉन मस्क आणि त्यांच्या टीमनं सतत शिकण्याच्या प्रक्रियेतून हा टप्पा गाठला आहे.

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TAGGED:

STARLINK SATELLITES LAUNCH
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