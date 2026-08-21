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एलन मस्क यांचं मोठं आवाहन: स्टारलिंकनं ग्रामीण भारताला जोडा!

एलन मस्क यांनी सांगितलं की स्टारलिंक ग्रामीण भारतातील सर्वात कमी सेवा मिळणाऱ्यांना मदत करेल. दुर्गम भागातील कनेक्टिव्हिटी समस्या सोडवण्यास ही उपग्रह सेवा उपयुक्त ठरेल आहे.

Starlink, Elon Musk
एलन मस्क आणि स्टारलिंक (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 21, 2026 at 3:33 PM IST

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मुंबई : एलन मस्क यांनी एक्सवर एक महत्त्वाचं विधान केलंय. त्यांनी डॉज डिझायनर यांच्या पोस्टला रीशेअर करत म्हटलंय, “स्टारलिंक भारतातील सर्वात कमी सेवा मिळणाऱ्या लोकांना, विशेषतः ग्रामीण भागातील नागरिकांना मदत करेल.” या पोस्टमध्ये मे महिन्यापर्यंत भारतातील 11,000 हून अधिक गावांमध्ये 4जी सेवा नसल्याचा उल्लेख होता. मार्च 2026 पर्यंत देशात एकूण 1.093 अब्ज इंटरनेट सबस्क्रिप्शन होतं, त्यापैकी 440.87 दशलक्ष ग्रामीण भागात होती. ग्रामीण इंटरनेट घनता प्रति 100 व्यक्तींमागे फक्त 48.31 होती, तर शहरी भागात ती 126.80 इतकी जास्त होती.

भारतनेटची प्रगती : भारतनेट योजनेअंतर्गत 8.5 लाख किलोमीटरहून अधिक ऑप्टिकल फायबर टाकण्यात आले आहे आणि सुमारे 2.21 लाख ग्रामपंचायती सेवा-तयार झाल्या आहेत. मात्र जून 2026 पर्यंत फक्त 80,472 ग्रामपंचायतींमध्ये पॉइंट्स ऑफ प्रेझन्स कार्यरत होते. डोंगराळ भाग, दुर्गम गावे, बेटे आणि आपत्तीग्रस्त क्षेत्रे यांसारख्या ठिकाणी पारंपरिक टॉवर्स पोहोचणे कठीण आहे. कमी व्यावसायिक व्यवहार्यता आणि पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळं कनेक्टिव्हिटीची मोठी दरी कायम आहे.

स्टारलिंक कशी भरून काढेल ही दरी? : स्टारलिंकची उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा या आव्हानांवर मात करू शकते. ती दुर्गम गावे, डोंगराळ प्रदेश, बेटे आणि आपत्तीग्रस्त भागांपर्यंत सहज पोहोचू शकते. डायरेक्ट-टू-डिव्हाइस कनेक्टिव्हिटीमुळं मोबाइल फोनही पारंपरिक टॉवर्सच्या पलीकडे जोडले राहू शकतात. पोस्टमध्ये स्पष्टपणे म्हटलं आहे की, “भारत सरकारनं उरलेल्या मंजुऱ्या पूर्ण कराव्यात, स्पेक्ट्रम वाटप करावे आणि स्टारलिंकला व्यावसायिक लॉन्चसाठी त्वरित मंजुरी द्यावी. भारत आधीच खूप काळ वाट पाहत आहे.”

सरकारशी चर्चा सुरू : स्टारलिंक भारतात उपग्रह ब्रॉडबँड सेवा सुरू करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. सरकार उपग्रह सेवांसाठी स्पेक्ट्रम वाटपाच्या नियामक चौकटीवर काम करत आहे. कंपनीच्या बिझनेस ऑपरेशन्स व्हाइस प्रेसिडेंट लॉरेन ड्रेयर यांनी स्पष्ट केलं की, कंपनी केंद्र सरकारसोबत सक्रिय चर्चा करत आहे. काही वृत्तपत्रांनी भौगोलिक-राजकीय आणि सुरक्षा चिंतांमुळं मंजुरी प्रक्रिया थांबवल्याचे दावे केले होते. ड्रेयर यांनी हे दावे फेटाळत सांगितलं की, “स्रोतांवर आधारित दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांच्या विरुद्ध स्टारलिंक भारत सरकारसोबत चर्चा करत आहे.”

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