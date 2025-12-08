ETV Bharat / technology

भारतात स्टारलिंक सबस्क्रिप्शनची किंमत जाहीर; 100-200Mbps पर्यंत मिळणार स्पीड

एलॉन मस्कच्या स्टारलिंकनं भारतात मासिक 8,600 रुपये सबस्क्रिप्शन जाहीर केलंय. 34,000 रुपयांच्या किटसह अनलिमिटेड इंटरनेट, लवकरच दुर्गम भागात उच्च-गती सेवा सुरू होणार आहे.

Published : December 8, 2025 at 12:23 PM IST

मुंबई : भारतात सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा देणाऱ्या एलॉन मस्क (Elon Musk ) यांच्या स्पेसएक्सची उपकंपनी स्टारलिंकनं आपल्या मासिक सबस्क्रिप्शनची (Starlink subscription Plan ) किंमत अधिकृतपणे जाहीर केली आहे. दूरस्थ आणि डोंगराळ भागात उच्च-गती इंटरनेट पुरवठा करण्याच्या उद्देशानं स्टारलिंक भारतात लवकरच सुरू होणार आहे. कंपनीनं रेसिडेन्शिअल ग्राहकांसाठीची योजना आणि किंमत आपल्या भारतासाठीच्या वेबसाइटवर अपडेट केली आहे.

मासिक शुल्क आणि हार्डवेअर खर्च
स्टारलिंकच्या रेसिडेन्शिअल प्लॅनची मासिक किंमत 8,600 रुपये (Starlink subscription price) निश्चित करण्यात आली आहे. यात हार्डवेअर (डिश अँटेना, राउटर इत्यादी) चा खर्च 34,000 रुपये समाविष्ट आहे. म्हणजेच पहिल्या महिन्यात एकूण 42,600 रुपये मोजावे लागतील, त्यानंतर फक्त 8,600 रुपये मासिक शुल्क भरावं लागेल. कंपनी अनलिमिटेड डेटा आणि 30 दिवसांचा ट्रायल पीरियड देत आहे.

मुख्य वैशिष्ट्ये

  • अनलिमिटेड हाय-स्पीड डेटा.
  • सर्व हवामानात काम करणारी सेवा.
  • 99.9% पेक्षा जास्त अपटाइम (अखंड कनेक्शन).
  • प्लग अँड प्ले, फक्त प्लग लावून लगेच वापरता येईल.
  • कोणतीही डेटा कॅप नाही.
  • सध्या फक्त रेसिडेन्शिअल प्लॅनची किंमत जाहीर झाली आहे. बिझनेस आणि एंटरप्राइज प्लॅनच्या किंमती लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

भारतात विस्ताराची जोरदार तयारी
स्टारलिंकनं भारतातील आपलं ऑपरेशन्स मजबूत करण्यास सुरुवात केली आहे. ऑक्टोबरअखेर कंपनीनं बेंगलुरूमध्ये चार महत्त्वाच्या पदांसाठी नोकऱ्या जाहीर केल्या होत्या. पेमेंट्स मॅनेजर, अकाउंटिंग मॅनेजर, सीनियर ट्रेझरी अॅनालिस्ट आणि टॅक्स मॅनेजर. हे सर्व पद भारतातील आंतरराष्ट्रीय विस्ताराचा भाग असल्याचं सांगितलं गेलं होतं.

ग्राउंड स्टेशन्स उभारणार
तसंच, स्टारलिंक चंदीगड, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई आणि नोएडा या शहरांमध्ये गेटवे अर्थ स्टेशन्स (ग्राउंड स्टेशन्स) उभारणार आहे. हे स्टेशन्स स्पेसएक्सच्या उपग्रहांशी आणि ग्राहकांच्या डिशमधील दुवा म्हणून काम करतील. यंदाच्या जुलै महिन्यात दूरसंचार विभागानं (DoT) स्टारलिंकला पाच वर्षांसाठी व्यावसायिक सेवा सुरू करण्याचा परवाना दिला होता.

100-200Mbps पर्यंत स्पीड
भारतात सध्या ग्रामीण आणि दुर्गम भागात ब्रॉडबँड पोहोच कमी आहे. स्टारलिंकची लो-ऑर्बिट उपग्रह तंत्रज्ञानामुळं 100-200Mbps पर्यंत स्पीड मिळण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळं दूरस्थ शाळा, रुग्णालये आणि गावांना विश्वासार्ह इंटरनेट मिळेल.

