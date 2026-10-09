एलन मस्क vs भारत सरकार: स्टारलिंकला परवाना का नाही? अंबानींवर आरोप, राहुल गांधींचा टोला!
भारतात एलन मस्क यांच्या 'स्टारलिंक'ला परवाना मिळण्यावरून सुरू असलेला वाद अधिकच वाढत आहे. यवार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी स्पष्टीकरण दिलंय.
Published : October 9, 2026 at 4:08 PM IST
नवी दिल्ली: एलन मस्क यांच्या 'स्टारलिंक' कंपनीच्या सॅटेलाइट इंटरनेट सेवांबाबतचा वाद वाढत चालला आहे. अवघ्या एका दिवसापूर्वी, मस्क यांनी भारताचा दूरसंचार विभाग त्यांना सेवा सुरू करण्याची परवानगी देत नाहीये, असा गंभीर आरोप केला होता. त्याला आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी उत्तर दिलंय. "भारत कोणत्याही क्षेत्रात मक्तेदारीला (monopoly) परवानगी देत नाही", असं ते म्हणाले. जिओ (Jio), वनवेब (OneWeb) आणि स्टारलिंक या तिन्ही कंपन्यांना सॅटेलाइट कम्युनिकेशन सेवांसाठी परवाने मिळाले आहेत.
#WATCH | Delhi: Following Rahul Gandhi and Elon Musk's exchange on X, Union Minister Jyotiraditya Scindia says, "I have already defined the government's stand and the government's policy, and I have mentioned to you that there are three parties that have the license. There's not a single party. As far as the Congress party is concerned, I don't think they themselves know whether they are going left or right. They first had a problem initially with a certain person getting a license. Now they have a problem, and they have allied with that person in terms of why he's not getting the license. I don't know whether they have clarity in terms of where they are going. But that is the case with the Congress, which is to be expected. We are very clear on our stand. There are three parties that have got a license. As and when the government decides the charge system on a revenue basis, that spectrum will be assigned to them, and as and when they individually fulfill the security conditions, then they can start operations."— ANI (@ANI) October 9, 2026
सिंधियांकडून सरकारी धोरणाचं स्पष्टीकरण: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया म्हणाले, "मी सरकारची भूमिका आणि धोरण यापूर्वीच स्पष्ट केलं आहे. केवळ एका कंपनीकडं नाही, तर तीन कंपन्यांकडं परवाने आहेत. काँग्रेस पक्षाला स्वतःच्याच दिशेबद्दल खात्री नाही असं दिसते. यापूर्वी, त्यांनी एका विशिष्ट व्यक्तीला परवाना मिळण्यावर आक्षेप घेतला होता. आता, त्याच व्यक्तीला, परवाना न मिळण्यावर ते आक्षेप घेत आहेत. आम्ही आमच्या भूमिकेबाबत पूर्णपणे स्पष्ट आहोत. तीन कंपन्यांना परवाने मिळाले आहेत. एकदा सरकारनं महसुलावर आधारित शुल्क प्रणाली निश्चित केली की स्पेक्ट्रमचे वाटप होईल आणि सुरक्षेच्या अटींची पूर्तता झाल्यानंतर कामकाज सुरू होऊ शकेल."
कंचन गुप्ता यांचे टीकात्मक प्रश्न: भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सल्लागार कंचन गुप्ता यांनी स्टारलिंकच्या घाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी लिहिलं की, इतर कंपन्यांच्या तुलनेत स्टारलिंकला प्राधान्य देण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही. 'एक्स' (X) वर मस्क यांना उत्तर देताना त्यांनी नमूद केलं की, स्टारलिंकला भारताच्या अंतराळ नियामक संस्थेकडून सॅटेलाइट कम्युनिकेशनचा परवाना आधीच मिळाला आहे आणि सध्या ते सुरक्षा मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. युटेलसॅट वनवेब (Eutelsat OneWeb) आणि ॲमेझॉन लिओ (Amazon LEO) या कंपन्याही या शर्यतीत आहेत. एयरटेल किंवा जिओ यांपैकी कोणालाही सॅटेलाइट इंटरनेटसाठी परवाना देण्यात आलेला नाही. मस्क आणि स्टारलिंक या अशा कंपन्या नाहीत ज्यांना विशेष प्राधान्य मिळायला हवे.
मस्क यांच्या ट्विटवर राहुल गांधींची प्रतिक्रिया : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मस्क यांच्या पोस्टला उत्तर दिलंय. त्यांनी लिहिलं, "एलन, भारतात तुमचं स्वागत आहे... त्या दुसऱ्या व्यक्तीबद्दल जाणून घेण्याची प्रतीक्षा आहे." यावरून सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली. कांचन गुप्ता यांनी जयराम रमेश यांचं एक जुनं विधान पोस्ट केलं, ज्यामध्ये त्यांनी पंतप्रधान मोदींवर ट्रम्प यांच्याशी संबंध सुधारण्यासाठी स्टारलिंकला परवानगी दिल्याचा आरोप केला होता.
Thank you, Rahul. This is indeed troubling.— Elon Musk (@elonmusk) October 8, 2026
मस्क यांनी अंबानींचा स्पष्ट उल्लेख केला: गुरुवारी, एलन मस्क यांनी 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वर अंबानींचा स्पष्ट उल्लेख केला. ते म्हणाले, "माझ्या स्टारलिंक कंपनीकडं 165 हून अधिक देशांचे परवाने आहेत आणि गेल्या पाच वर्षांपासून आम्ही भारतातील सर्व नियमांचं पालन केलं आहे; तरीही, परवाना का मिळत नाही? अंबानी हेच भारताचे खरे मालक आहेत का?"
चीनबाबत राजीव मल्होत्रा यांचा मुद्दा: भारतीय-अमेरिकन लेखक राजीव मल्होत्रा यांनी मस्क यांना प्रतिसाद दिला. त्यांनी विचारलं की चीनमध्ये स्टारलिंकला परवानगी का नाही. टेस्लानं चीनमध्ये मोठी गुंतवणूक केलेली असूनही, तिथं स्टारलिंकवर बंदी आहे. हा मुद्दा केवळ तंत्रज्ञान आणि सेवेच्या गुणवत्तेपुरता मर्यादित नाही; तर तो राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाशी संबंधित आहे. विशेषतः युद्धकाळात सेवा खंडित होण्याची शक्यता, सामाजिक अस्थिरता आणि 'X' वरील भारत-विरोधी हल्ले यांसारख्या बाबी यात येतात.
कार्ती चिदंबरम यांचं स्पष्टीकरण: काँग्रेस नेते कार्ती चिदंबरम यांनी राहुल गांधींच्या विधानाचं समर्थन केलं. त्यांनी नमूद केलं की, भारतात मक्तेदारी किंवा दोन कंपन्यांचं वर्चस्व याबद्दल राहुल गांधी उपरोधिकपणे बोलत होते. मस्क यांनी एका व्यावसायिक घराण्याचा उल्लेख केला, तर राहुल गांधींनी दुसऱ्या एका घराण्याच्या प्रचंड प्रभावाकडे निर्देश केला.
भारतातील स्टारलिंकच्या गुंतवणुकीबाबत दावे: दोन दिवसांपूर्वी, 'इंडिया मोबाइल काँग्रेस 2026' मध्ये, स्पेसएक्समधील स्टारलिंक बिझनेस ऑपरेशन्सच्या उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रायर यांनी सांगितलं की, कंपनीनं भारतीय बाजारपेठेला सेवा देण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारल्या आहेत. भारताच्या सुरक्षा आवश्यकता आणि नियमांचा विशेष विचार करून एक कार्ययोजना तयार करण्यात आली आहे. भारतीय वापरकर्त्यांचा डेटा देशांतर्गतच साठवला जात आहे आणि 20 गेटवे साइट्स तसंच शेकडो अँटेना सज्ज आहेत. या विषयावर सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली आहे; भारत सरकार सुरक्षा आणि स्पेक्ट्रम धोरणावर लक्ष केंद्रित करत असतानाच, मस्क यांच्या आरोपांमुळं या मुद्द्याला राजकीय वळण मिळालं आहे.
हे वाचलंत का :