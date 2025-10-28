एसटी टेलिमीडियाचा महाराष्ट्र सरकारसोबत सामंजस्य करार; 5,000 हजार कोटींची मुंबईत गुंतवणूक
एसटी टेलिमीडिया ग्लोबल डेटा सेंटर्सनं महाराष्ट्र सरकारसोबत 5,000 कोटी रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीसाठी सामंजस्य करार केला आहे.
Published : October 28, 2025 at 7:04 PM IST
मुंबई: भारताच्या डिजिटल भविष्याला गती देणाऱ्या एका ऐतिहासिक पावलात, जागतिक दर्जाच्या डेटा सेंटर एसटी टेलिमीडिया ग्लोबल डेटा सेंटर्सनं (एसटीटी जीडीसी) महाराष्ट्र सरकारसोबत सामंजस्य करार (एमओयू) केला आहे. कंपनी मुंबई आणि पुणे येथे अत्याधुनिक डेटा सेंटर कॅम्पस उभारण्यासाठी 5,000 कोटी रुपये (753 दशलक्ष डॉलर्स) ची गुंतवणूक करणार आहे. हा विस्तार मुंबई, पुणे, चेन्नई, नोएडा, बेंगळुरू, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, जयपूर आणि अहमदाबाद अशा 10 प्रमुख शहरांमध्ये होतोय.
रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार
या कराराची घोषणा मुंबईत झाली असून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वरिष्ठ राज्य अधिकारी आणि एसटीटी जीडीसीचे शीर्ष नेते उपस्थित होते. पलावा येथे 27 एकरांहून अधिक जागेवर नवीन मेगा कॅम्पस उभारला जाईल, ज्यामुळं 500 हून अधिक उच्चकुशल नोकऱ्या आणि 2,000 अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. ही केवळ गुंतवणूक नसून महाराष्ट्राला डिजिटल पॉवरहाऊस बनवण्याचा क्रांतिकारी टप्पा आहे, असं डेटा सेंटर्सचे अध्यक्ष आणि समूह सीईओ ब्रुनो लोपेझ यांनी म्हटलं आहे.
"एसटीटी जीडीसीची गुंतवणूक राज्याच्या डिजिटल महत्त्वाकांक्षांचा माइलस्टोन आहे. महाराष्ट्राला भारताचे नवोन्मेष केंद्र बनवण्यासाठी सरकार पूर्ण पाठबळ देईल, तसंच वेळेवर अंमलबजावणी आणि कुशल प्रतिभेला आमचं प्राधान्य आहे!"-देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
"महाराष्ट्र सरकारसोबत करार करताना आम्हाला रोजगाराच्या संधी निर्माण करायच्या आहेत. हे सहकार्य डिजिटल परिवर्तनाला वेग देईल आणि जागतिक तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधांसाठी महाराष्ट्राला आघाडीवर नेईल" - ब्रुनो लोपेझ,अध्यक्ष्य, एसटी टेलिमीडिया ग्लोबल डेटा सेंटर्स
"आमची गुंतवणूक प्रगत लिक्विड कूलिंग तंत्रज्ञानासह स्केलेबल, शाश्वत आणि एआय-रेडी डेटा सेंटर्स उभारेल. हे हायपरस्केल क्लायंट्ससाठी मजबूत डिजिटल कणा तयार करेल!" - बिमल खंडेलवाल,सीईओ एसटीटी जीडीसी इंडिया
एसटीटी जीडीसी
भारतातील डेटा सेंटरचा दोन दशकांहून अधिक अनुभव असलेली एसटीटी जीडीसी इंडिया ही कंपनी डेटा सेंटर्सच्या डिझाइन, बांधकाम आणि ऑपरेशन्समध्ये आघाडीवर आहे. हा प्रकल्प भारताच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांना अद्वितीय बळकटी देणार असून नवतंत्रज्ञानाला चालना देईल, अशी अपेक्षा आहे.