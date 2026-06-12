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स्पॉटिफायनं डिस्को-बॉल आयकन मागं घेतला; मूळ 2डी आयकन पुन्हा सक्रिय

वापरकर्त्यांच्या तीव्र विरोधानंतर स्पॉटिफायनं डिस्को-बॉल आयकन मागं घेतला आहे. त्यांनी मूळ 2डी आयफोन अ‍ॅप आयकन पुन्हा सक्रिय केलाय.

Spotify
स्पॉटिफाय (ani)
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By ANI

Published : June 12, 2026 at 12:40 PM IST

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मुंबई: वापरकर्त्यांच्या तीव्र विरोधानंतर स्पॉटिफायनं आपल्या आयफोन अ‍ॅपसाठी डिस्को-बॉल थीम असलेला नवीन आयकन मागं घेतला आहे. कंपनीनं मूळ 2डी आयकन पुन्हा सुरू केला आहे.

20 वर्षांच्या साजर्‍यासाठी तात्पुरता बदल : स्पॉटिफायनं मे महिन्यात आपल्या 20व्या वर्धापनदिनानिमित्त आयओएस अ‍ॅप आयकनमध्ये बदल केला होता. चमकदार डिस्को-बॉल थीम असलेला हा नवीन लोगो कंपनीच्या “Spotify 20: Your Party of the Year(s)” या मोबाइल-एक्सक्लुसिव्ह इन-अ‍ॅपशी जोडला गेला होता. यात वापरकर्ते आपल्या गाणे ऐकण्याच्या इतिहासाचं पुनरावलोकन करू शकत होते. यात गेल्या वर्षांतील संगीत प्रवास पुन्हा अनुभवू शकत होता. हा बदल केवळ तात्पुरता असल्याचं कंपनीनं सुरुवातीपासूनच स्पष्ट केलं होतं. मात्र, नवीन आयकनला मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला. अनेक वापरकर्त्यांनी आयकन “पिक्सेलेटेड” दिसतो, छोट्या फोन स्क्रीनवर अस्वच्छ वाटतो आणि एकूणच दृष्यदृष्ट्या आकर्षक नाही अशी तक्रार केली. व्हॅरायटी वृत्तपत्रानुसार, अनेकांनी नवीन डिझाइनला “दृष्यदृष्ट्या अप्रिय” म्हटलंय. सोशल मीडियावर हॅशटॅग आणि टीकांच्या माध्यमातून मागणी करण्यात आली की मूळ क्लासिक आयकन परत आणावा.

काहींनी केली बचाव, पण बहुसंख्याकांचा विरोध : काही वापरकर्त्यांनी मात्र कंपनीच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं. त्यांनी म्हटलं की,कंपनीनं आपल्या प्रसिद्ध लोगोत सर्जनशील जोखीम घेणे हे उत्सवपूर्ण आणि मजेदार आहे. तरीही बहुसंख्य वापरकर्त्यांच्या नाराजीमुळं कंपनीला माघार घ्यावी लागली. 17 मे रोजी स्पॉटिफायनं “काही आठवड्यांत” मूळ आयकन परत येईल, असं आश्वासन दिलं होतं आणि आता ते पूर्ण केले आहे.

स्पॉटिफायचे हे पाऊल वापरकर्ता-केंद्रित धोरणाचं उदाहरण मानलं जात आहे. संगीत स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म म्हणून स्पॉटिफायनं नेहमीच नवीन प्रयोग केले आहेत, पण या वेळी आयकन बदल वापरकर्त्यांच्या भावनांशी जुळला नाही. कंपनीनं सांगितलं की, 20व्या वर्धापनदिन साजरा करण्यासाठी हा डिस्को-बॉल आयकन केवळ उत्सवाचा भाग होता. आता मूळ आयकन परत आल्यानं लाखो वापरकर्ते समाधानी झाले आहेत. हा प्रकार ब्रँडिंग आणि यूजर फीडबॅक यातील संतुलन किती महत्त्वाचं आहे, याचं उत्तम उदाहरण ठरलं आहे.

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