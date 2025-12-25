स्पॉटिफायच्या जवळपास संपूर्ण संगीत कॅटलॉगची 300 टीबी पायरेटेड कॉपी
अॅना आर्काइव्हनं स्पॉटिफायचे 86 दशलक्ष ट्रॅक्स स्क्रॅप करून 300 टीबी पायरेटेड कॉपी तयार केल्याचा दावा केला आहे.
मुंबई : जगातील सर्वात लोकप्रिय म्युझिक स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म स्पॉटिफाईला मोठा धक्का बसला आहे. पायरेट अॅक्टिव्हिस्ट ग्रुप अॅना आर्काइव्हनं स्पॉटिफाईवरून सुमारे 86 दशलक्ष गाणी आणि 256 दशलक्ष ट्रॅक्सची मेटाडेटा स्क्रॅप करून टोरेंट्सद्वारे वितरित करण्याची घोषणा केली आहे. हा डेटा एकूण 300 टेराबाइट्सचा आहे आणि तो संगीताच्या संरक्षणासाठी तयार केलेला 'प्रिझर्व्हेशन आर्काइव्ह' असल्याचं ग्रुपचं म्हणणं आहे. स्पॉटिफाईनं मात्र हे बेकायदेशीर स्क्रॅपिंग असल्याचं सांगत संबंधित अकाउंट्स बंद केलं आहे.
अॅना आर्काइव्हची घोषणा आणि डेटाचा तपशील
अॅना आर्काइव्ह, जे मुख्यत्वे पुस्तके आणि संशोधन दस्तऐवजांचे बॅकअप घेण्यासाठी ओळखलं जातं, त्यांनी ब्लॉग पोस्टमध्ये सांगितलं की स्पॉटिफाईवर 256 दशलक्ष ट्रॅक्स आहेत, त्यापैकी 99.9 टक्के ट्रॅक्सची मेटाडेटा आणि 86 दशलक्ष गाणी (99.6 टक्के स्ट्रीम्स प्रतिनिधित्व करणारी) त्यांनी आर्काइव्ह केली आहेत. हे गाणी लोकप्रियतेनुसार क्रमवारीत लावून टोरेंट्सद्वारे उपलब्ध करणे सुरू आहे. ग्रुपचं म्हणणे आहे की हे संगीताचे जागतिक संरक्षण आर्काइव्ह तयार करण्याचा प्रयत्न आहे, कारण स्पॉटिफाई जगातील बहुतेक लोकप्रिय संगीताचा मोठा भाग आहे.
ब्लॉगमध्ये उल्लेख आहे की स्पॉटिफाईवरील सुमारे 70 टक्के गाण्यांना फारसं लक्ष दिलं जात नाही (स्ट्रीम्स 1000 पेक्षा कमी), तर फक्त 0.1 टक्के गाणी अतिशय लोकप्रिय आहेत. टॉप तीन गाणी – लेडी गागा आणि ब्रुनो मार्सचे 'डाय विथ अ स्माइल', बिली आयलिशचे 'बर्ड्स ऑफ अ फेदर' आणि बॅड बनीचे 'डीटीएमएफ' यांचं एकूण स्ट्रीम्स 20-100 दशलक्ष गाण्यांपेक्षा जास्त आहेत.
स्पॉटिफाईची प्रतिक्रिया आणि कायदेशीर पैलू
स्पॉटिफाईनं सांगितलं की त्यांनी बेकायदेशीर स्क्रॅपिंग करणारी अकाउंट्स ओळखून बंद केली आहेत आणि नवीन सुरक्षा उपाय लागू केले आहेत. कंपनीचे म्हणणे आहे की हे पब्लिक मेटाडेटाचे स्क्रॅपिंग आणि डीआरएम (डिजिटल राइट्स मॅनेजमेंट) बायपास करून काही ऑडिओ फाइल्स मिळवणे आहे. स्पॉटिफाईकडं 700 दशलक्षाहून अधिक मासिक युजर्स आहेत आणि ते रेकॉर्ड लेबल्सकडून संगीत लायसन्स करतात, त्यामुळं असे स्क्रॅपिंग आणि वितरण अनेक देशांमध्ये कॉपीराइट कायद्याचं उल्लंघन आहे.
एआय आणि पायरसीवरील परिणाम
थर्ड चेअर या एआय स्टार्टअपचे सीईओ योआव झिमरमन यांनी लिंक्डइनवर पोस्ट करून सांगितलं की आता कोणीही पुरेशा स्टोरेज आणि प्लेक्ससारख्या सर्व्हरनं स्वतःचं फ्री स्पॉटिफाई तयार करू शकतं किंवा एआय कंपन्या आधुनिक संगीतावर स्केलवर ट्रेनिंग करू शकतात. मात्र कॉपीराइट कायदा आणि अंमलबजावणीची भीती हे मुख्य अडथळे आहेत. हा डेटा पी2पी नेटवर्क्सवर वितरित झाल्यास पायरसी आणि एआय ट्रेनिंगसाठी मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. गेल्या काही आठवड्यांत गूगलनं कॉपीराइट तक्रारींनंतर अॅनाज आर्काइव्हच्या 749 दशलक्ष लिंक्स सर्चमधून काढल्या होत्या. तरीही हे प्रकरण संगीत उद्योगासाठी मोठं आव्हान आहे.
