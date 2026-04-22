स्पॉटिफाय ॲड्स मॅनेजर प्लॅटफॉर्म भारतात सुरू: व्यवसायांसाठी जाहिरात सुविधा
स्पॉटिफायचा ॲड्स मॅनेजर प्लॅटफॉर्म (Spotify Ads Manager Platform ) भारतात सुरू झालाय. हा व्यवसायांसाठी स्वयं-सेवा जाहिरात सुविधा पुरवेल...
Published : April 22, 2026 at 10:58 AM IST
मुंबई : जागतिक स्ट्रीमिंग क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी स्पॉटिफायनं भारतात आपला ॲड्स मॅनेजर प्लॅटफॉर्म (Spotify Ads Manager Platform ) सुरू केलाय. जुलै 2024 मध्ये निवडक जागतिक बाजारपेठांमध्ये प्रथम सादर करण्यात आली होती. ही स्वयं-सेवा जाहिरात प्रणाली, व्यवसायांना थेट स्ट्रीमिंग सेवेवर मोहिमा तयार करणे, व्यवस्थापित करणे आणि त्यांचं मुल्यमापण करते. स्पॉटिफाय ॲड्स मॅनेजरद्वारे, कंपनी ऑडिओ, व्हिडिओ आणि व्हिज्युअल डिस्प्लेसह विविध स्वरूपांमध्ये जाहिराती उपलब्ध करून देतं. एजन्सी मध्यस्थ आणि मोठ्या बजेटची गरज दूर करून, हा प्लॅटफॉर्म देशातील लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (SMEs), तसंच स्टार्टअप्ससाठी फायदेशीर आहे.
स्पॉटिफायने ॲड्स मॅनेजरचा भारतात विस्तार : Spotify नं एका प्रसिद्धीपत्रकात, या स्ट्रीमिंग क्षेत्रातील दिग्गज कंपनीनं देशात आपल्या ॲड्स मॅनेजर प्लॅटफॉर्मच्या विस्ताराची घोषणा केली. विशेष म्हणजे, ही जाहिरात प्रणाली मूलतः स्पॉटिफाय ॲड स्टुडिओचीच एक नवीन आवृत्ती आहे, जी मूळतः 2017 मध्ये सादर करण्यात आली होती. ॲड्स मॅनेजरच्या भारतात आगमनानं, हा प्लॅटफॉर्म सध्याचे अडथळे दूर करून लहान ते मध्यम आकाराच्या जाहिरातदारांपर्यंत पोहोचण्याचं उद्दिष्ट ठेवतोय. विशेष म्हणजे, कंपनीनं भारतात स्पॉटिफाय ॲड एक्सचेंज (SAX) सादर केल्यानंतर बरोबर एका वर्षानंतर हे लॉंच करण्यात आलं आहे.
डिस्प्ले फॉरमॅटमध्ये मोहिमा : स्पॉटिफाय ॲड्स मॅनेजर जाहिरातदारांना स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असलेल्या संगीत आणि पॉडकास्ट सामग्रीचा वापर करून ऑडिओ, व्हिडिओ आणि डिस्प्ले फॉरमॅटमध्ये मोहिमा चालवण्याची परवानगी देतं. व्यवस्थापित सेवा किंवा एजन्सीच्या सहभागाशिवाय मोहिमा सेट केल्या जाऊ शकतात, आणि क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड पर्याय आणि ॲड क्रेडिट्ससाठी इनव्हॉइसिंगद्वारे पेमेंट सपोर्ट उपलब्ध आहे. कंपनीनं सांगितलं की, हा प्लॅटफॉर्म मोहिमेची अंमलबजावणी सुव्यवस्थित करण्यासाठी डिझाइन केला आहे, ज्यामुळं जाहिरातदारांना काही मिनिटांत मोहिमा सुरू करता येतात.
“भारतात स्पॉटिफाय ॲड मॅनेजरच्या लॉंचमुळं, आम्ही सर्व ब्रँड्सना प्रेक्षकांपर्यंत थेट पोहोचण्यासाठी प्रभाव निर्माण करणे शक्य करत आहोत. भारतातील संगीतकार, लेबल्स, कलाकार व्यवस्थापक आणि पॉडकास्टर्ससाठी तितकेच महत्त्वाचं आहे. स्पॉटिफाय ॲड मॅनेजर त्यांना त्यांचं कार्य वाढवण्यासाठी आणि थेट भारतातून जागतिक प्रेक्षकांशी जोडलं जाण्यासाठी साधने प्रदान करतो,” असं स्पॉटिफाय इंडियाचे विक्री प्रमुख अर्जुन कोलाडी म्हणाले.
लोकसंख्याशास्त्रीय डेटाचा समावेश : हा सेल्फ-सर्व्ह प्लॅटफॉर्म वापरकर्त्याच्या वर्तनावर आधारित लक्ष्यीकरण क्षमता प्रदान करतो, ज्यामध्ये ऐकण्याचा संदर्भ, मनःस्थिती, रिअल-टाइम क्रियाकलाप, तसंच लोकसंख्याशास्त्रीय डेटा यांचा समावेश आहे. या प्लॅटफॉर्ममध्ये मोहीम ऑप्टिमायझेशनसाठी अंगभूत साधने देखील समाविष्ट आहेत. स्प्लिट-टेस्टिंग वैशिष्ट्यामुळं जाहिरातदारांना त्यांच्या क्रिएटिव्ह असेट्सच्या अनेक आवृत्त्या तपासता येतात आणि क्लिक-थ्रू रेट्स व कंप्लीशन रेट्स यांसारख्या कामगिरीच्या मापदंडांची तुलना करता येते. बजेटचा सर्वोत्तम वापर करण्यासाठी, ही एक स्वयंचलित बिडिंग प्रणाली रिअल-टाइममध्ये बिड्स समायोजित करण्याकरिता मशीन लर्निंगचा वापर करते.
स्पॉटिफायनं नमूद केलं की, जाहिरातदार प्लॅटफॉर्मच्या एकात्मिक क्रिएटिव्ह साधनांचा वापर करून थेट प्लॅटफॉर्ममध्येच मोहिमा तयार करू शकतात. या पर्यायांमध्ये विद्यमान असेट्स अपलोड करणे, ऑडिओ जाहिराती तयार करणे, किंवा स्क्रिप्टरायटिंग, व्हॉइसओव्हर आणि म्युझिक मिक्सिंगसाठी एआय-आधारित साधनांचा वापर करणे यांचा समावेश आहे. कंपनीनं ऑडिओ, व्हिडिओ आणि डिस्प्ले जाहिरातींना एकत्र करणाऱ्या मल्टी-फॉर्मेट मोहिमांच्या उपयुक्ततेवरही प्रकाश टाकलाय.
हे वाचलंत का :