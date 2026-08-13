स्पेसएक्सएआयनं लाँच केलं ग्रोक 4.6; एजेंटिक टास्क आणि कोडिंगमध्ये मोठी सुधारणा
स्पेसएक्सएआयनं आपले नवीन फ्लॅगशिप एआय मॉडेल ग्रोक 4.6 लाँच केलंय. हे मोठी एजेंटिक कामे, कोडिंग, संशोधन आणि व्हिज्युअल कामात सक्षम असून कर्सरमध्ये उपलब्ध आहे.
Published : August 13, 2026 at 2:44 PM IST
मुंबई : स्पेसएक्सएआय (पूर्वीचे xAI) या कंपनीनं आपलं नवीन फ्लॅगशिप एआय मॉडेल ग्रोक 4.6 लाँच केलं आहे. हे मॉडेल दीर्घकाळ चालणाऱ्या एजेंटिक कामांमध्ये, कोडिंग, संशोधन आणि व्हिज्युअल कामात विशेष सक्षम आहे. ते कर्सर, ग्रोक बिल्ड आणि एपीआयद्वारे उपलब्ध झालं असून इनपुट टोकन्ससाठी प्रति दशलक्ष $2 पासून किंमत सुरू होतं.
Introducing Grok 4.6.— SpaceXAI (@SpaceXAI) August 12, 2026
It delivers frontier intelligence and is a significant improvement over Grok 4.5 at the same price. pic.twitter.com/RtTbpXcb3a
ग्रोक 4.5 पेक्षा अधिक कोडिंग क्षमता: ग्रोक 4.6 हे जटिल कामांमध्ये अनेक पायऱ्यांपर्यंत टिकून राहणारे मॉडेल आहे. ते संशोधन, संपूर्ण कोडबेसवर काम किंवा उत्पादनाच्या कल्पनेला काम करणाऱ्या अॅपमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी डिझाइन केलं आहे. कंपनीच्या मते, दीर्घ टास्क सीक्वेन्समध्ये यात अधिक स्व-चाचणी आणि पडताळणीची प्रवृत्ती दिसून आली आहे. व्हिज्युअल आणि इंटरॅक्टिव्ह प्रोजेक्ट्सवरही पहिल्या प्रयत्नात चांगली कामगिरी नोंदवली आहे.
जीडीपीव्हल-एए व्ही2 मध्ये आघाडीवर : ही सुधारणा ग्रोक 4.5 पेक्षा जास्त काळ चाललेल्या अतिरिक्त ट्रेनिंगमधून आली. त्यात मॉडेल-जनरेटेड डेटा, सुधारित ऑप्टिमायझर आणि विविध डोमेनमधील एजेंटिक रिइन्फोर्समेंट लर्निंगचा वापर करण्यात आला. बेंचमार्कमध्ये आर्टिफिशियल अॅनालिसिस इंटेलिजन्स इंडेक्सवर ते ओपनएआयच्या जीपीटी-5.6 सोलबरोबर 61 गुणांवर बरोबरी करत आहे. डीपएसडब्ल्यूई व्ही1.1 वर 65.9 टक्के आणि टर्मिनल-बेंच व्ही3.0 वर 26 टक्के स्कोअर मिळाला आहे. जीडीपीव्हल-एए व्ही2 मध्ये ते आघाडीवर आहे. ग्रोक 4.6 कर्सर, ग्रोक बिल्ड आणि एपीआयद्वारे तसेच ओपनराउटर, व्हर्सेल आणि क्लाउडफ्लेअरसारख्या भागीदारांकडं उपलब्ध आहे. पहिल्या आठवड्यात ग्रोक बिल्ड आणि कर्सरमध्ये दुप्पट वापर देण्यात येत आहे. हे मॉडेल स्पेसएक्सएआयच्या नावानं पहिलं फ्लॅगशिप असून ते डेव्हलपर आणि एंटरप्राइझ प्लॅटफॉर्म म्हणून ग्रोकला पुढं नेण्याच्या दिशेनं महत्त्वाचं पाऊल आहे.
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