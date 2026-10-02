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स्पेसएक्सचा फाल्कन हेव्ही यशस्वी उड्डाण: अमेरिकेच्या गुप्त उपग्रह मोहिमेचा नवा अध्याय

गुरुवारी रात्री फ्लोरिडातील केनेडी स्पेस सेंटरमधून, अमेरिकेच्या 'नॅशनल रिकॉनिसन्स ऑफिस'च्या (NRO) एका गुप्त उपग्रह मोहिमेसाठी स्पेसएक्सच्या 'फाल्कन हेवी' रॉकेटचं यशस्वी प्रक्षेपण करण्यात आलं.

Falcon Heavy, SpaceX, Kennedy Space Center
स्पेसएक्स फाल्कन हेव्ही (SpaceX)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 2, 2026 at 10:48 AM IST

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मुंबई : फ्लोरिडामधील केनेडी स्पेस सेंटरमधून स्पेसएक्सच्या फाल्कन हेव्ही रॉकेटचं यशस्वी प्रक्षेपण करण्यात आलं आहे. हे प्रक्षेपण नॅशनल रेकॉनेसन्स ऑफिस (एनआरओ) या अमेरिकेच्या गुप्तचर उपग्रह एजन्सीसाठी असलेल्या वर्गीकृत मोहिमेसाठी होतं. मोहिमेचा कोडनेम एनआरओएल-97 होता. रॉकेटनं 11:45 वाजता रात्री (EDT) म्हणजे (भारतीय प्रमाणवेळ IST) सकाळी 09:15 लॉंच कॉम्प्लेक्स 39ए वरून उड्डाण केलं. फ्लोरिडाच्या स्पेस कोस्टवरून ते ईशान्य दिशेनं गेलं. या यशस्वी प्रक्षेपणानं स्पेसएक्सच्या क्षमतांना पुन्हा एकदा अधोरेखित केलं आहे. 'फाल्कन हेवी'ची ही 14 वी मोहीम होती.

एनआरओसाठी फाल्कन हेव्हीचा पहिला वापर : एनआरओनं यापूर्वी 22 वेळा फाल्कन 9 रॉकेटवर आपलं पेलोड पाठवलं होतं. मात्र फाल्कन हेव्ही हा जड वस्तू उचलण्याची क्षमता असलेला रॉकेट वापरण्याची ही पहिलीच वेळ ठरली. फाल्कन हेव्ही तीन फाल्कन 9 बूस्टर्स आणि एक अप्पर स्टेज यांनी बनलेला असतो. त्याच्या वर पेलोड फेयरिंग बसवले जाते. या शक्तिशाली रॉकेटमध्ये 27 मर्लिन 1डी इंजिन असतात. 2018 मध्ये मोठ्या थाटामाटात सादर झालेल्या या रॉकेटचं भारतीय वेळेनुसार शुक्रावारी रात्री 14 वं उड्डाण झालं. या मोहिमेबाबत सार्वजनिक माहिती फारच मर्यादित आहे. 2025 मध्ये नॅशनल सिक्युरिटी स्पेस लॉन्च (एनएसएसएल) फेज 3 लेन 2 करारांतर्गत स्पर्धात्मक पद्धतीनं मिळालेल्या या करारानुसार उडणारी ही एनआरओची पहिली मोहीम होती.

बूस्टर्सची पुनरुपयोगिता आणि यशस्वी लँडिंग : फाल्कन हेव्हीच्या बाजूच्या दोन्ही बूस्टर्स फक्त एक महिना आधी नासाच्या नॅन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोपच्या प्रक्षेपणादरम्यान उडाले होते. बी1104हा त्याचा दुसरा उड्डाण होता, तर बी1072 हा चौथ्यांदा उडाला. हे दोन्ही बाजूचे बूस्टर्स केप कॅनाव्हरल स्पेस फोर्स स्टेशनवरील लँडिंग झोन 1 आणि 2 वर यशस्वीपणे परत आले. त्यांच्या परतीदरम्यान जोरात ध्वनीस्फोट ऐकू आले. या मोहिमेसाठी स्पेसएक्सनं एलझेड-1 पुन्हा कार्यरत केलं होतं. याआधी ते एलझेड-40 नं बदललं गेलं होतं. मात्र त्याच दिवशी सकाळी क्रू-13 मोहिमेतून परत आलेला बी1101बूस्टर एलझेड-40 वर उतरला होता.

पुनर्वापरलेलं फेयरिंग आणि एकाच दिवसातील विक्रम : एनआरओनं सांगितलं की या मोहिमेत वापरलेले पेलोड फेयरिंग जुलैमध्ये झालेल्या एनआरओएल-95 मोहिमेत यापूर्वी वापरलं गेलं होतं. एनआरओएल-97 ही त्या दिवसातील स्पेसएक्सची तिसरी फाल्कन मालिकेतील मोहीम होती. याआधी क्रू-13 मोहीम आणि कॅलिफोर्नियातील व्हॅनडेन्बर्ग स्पेस फोर्स बेसवरून ट्रान्सपोर्टर-13 राइडशेअर मोहिमेत 130 पेलोड्सचे प्रक्षेपण झालं होतं. एकाच दिवसात चार बूस्टर्स यशस्वीपणे परत आणण्याची ही कंपनीसाठी पहिलीच वेळ ठरली. यामुळे स्पेसएक्सच्या पुनरुपयोगी तंत्रज्ञानाची ताकद आणि कार्यक्षमता पुन्हा एकदा सिद्ध झाली आहे.

अंतराळ क्षेत्रातील स्पेसएक्सचं वर्चस्व : या यशस्वी प्रक्षेपणानं अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा अंतराळ कार्यक्रमात स्पेसएक्सची महत्त्वाची भूमिका अधोरेखित झाली आहे. फाल्कन हेव्हीसारख्या शक्तिशाली रॉकेटच्या मदतीने मोठे आणि गुंतागुंतीचे उपग्रह कमी खर्चात आणि वेगाने अंतराळात पाठवता येतात. भविष्यात अशा अनेक मोहिमा अपेक्षित असून स्पेसएक्सची क्षमता वाढतच राहील.

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TAGGED:

SPACEX
KENNEDY SPACE CENTER
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फाल्कन हेव्ही रॉकेट
SPACEX FALCON HEAVY ROCKET LAUNCH

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