SpaceX Starship Flight 12: उद्या प्रक्षेपण; नवीन हार्डवेअर आणि प्रक्षेपण मंचाच्या (Launch Pad) नवीन रचनेचा समावेश
SpaceX नं 12 व्या Starship चाचणी उड्डाणाचं वेळापत्रक पुन्हा निश्चित केलंय. जाणून घ्या नविन प्रेकक्षपण तारीख आणि वेळ....
Published : May 19, 2026 at 3:50 PM IST
हैदराबाद: SpaceX नं आपल्या 'Starship' जगातील सर्वात मोठ्या रॉकेटच्या 12व्या चाचणी उड्डाणाची तारीख बदलली आहे. मूळतः 20 मे रोजी नियोजित असलेलं हे उड्डाण आता 21 मे 2026 रोजी पार पडेल. इलॉन मस्क यांच्या कंपनीनं दक्षिण टेक्सासमधील 'Starbase' येथून नवीन Starship आणि 'Super Heavy' रॉकेट प्रक्षेपित करण्याची तयारी पूर्ण केली आहे.
नवीन तंत्रज्ञान आणि रचनेतील बदल: या चाचणी उड्डाणासाठी, SpaceX प्रथमच आपल्या 'पुढच्या पिढीतील' (next-generation) Starship आणि Super Heavy वाहनांचा वापर करेल. अद्ययावत 'Raptor' इंजिनांनी सुसज्ज असलेल्या या रॉकेटमध्ये, मागील चाचण्यांमधून मिळालेल्या निष्कर्षांवर आधारित रचनेतील अनेक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. या बदलांचा उद्देश रॉकेटची कार्यक्षमता, सुरक्षा आणि पुनर्वापरक्षमता (reusability) वाढवणे हा आहे. हे प्रक्षेपण Starbase येथील पूर्णपणे नव्याने रचलेल्या प्रक्षेपण मंचावरून (launch pad) केलं जाईल. या पूर्णपणे एकात्मिक प्रक्षेपण संचामध्ये (launch stack) 236 फूट उंच 'Super Heavy' बूस्टर (ज्यामध्ये 33 Raptor इंजिने आहेत) आणि 171 फूट उंच 'upper-stage' Starship यांचा समावेश आहे. या चाचणी मोहिमेदरम्यान, Super Heavy बूस्टर मेक्सिकोच्या आखातात (Gulf of Mexico) उतरण्याचा (landing) प्रयत्न करेल. याव्यतिरिक्त, 20 हून अधिक 'Starlink' उपग्रह अवकाशात सोडले जाण्याचीही शक्यता आहे.
भारतीय प्रक्षेपणाची वेळ: भारतातील प्रेक्षकांसाठी, प्रक्षेपणाची वेळ (launch window) 21 मे रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार (IST) सायंकाळी 5:30 ते 7:00 या दरम्यान निश्चित करण्यात आली आहे. SpaceX प्रक्षेपणाच्या 45 मिनिटे आधी आपलं थेट वेबकास्ट (live webcast) सुरू करेल. हे थेट प्रक्षेपण SpaceX च्या अधिकृत संकेतस्थळावर, YouTube वाहिनीवर, 'X' (पूर्वीचे Twitter) आणि 'X TV' ॲपवर पाहता येईल.
मुख्य उद्दिष्ट आणि भविष्यातील योजना: या मोहिमेचं प्राथमिक उद्दिष्ट नवीन Starship आणि Super Heavy ची प्रत्यक्ष उड्डाण परिस्थितीत चाचणी करणे हे आहे. हे उड्डाण यशस्वी ठरल्यास, चंद्रावर मानवाचं अवतरण घडवून आणण्यासाठी NASA च्या 'Artemis' कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून आणि सूर्यमालेतील दीर्घकालीन मोहिमांसाठी ते अत्यंत महत्त्वाचं ठरेल. अवकाशातच इंधन भरण्याच्या (in-space refueling) क्षमतेमुळं Starship ला 'खोल अवकाशात' (deep space) आणखी दूरवर झेप घेणे शक्य होण्याची क्षमता निर्माण होईल. अवकाश प्रवास अधिक परवडणारा आणि सर्वांसाठी सुलभ करणे हे SpaceX चे दीर्घकालीन उद्दिष्ट आहे. जर 12 वे उड्डाण यशस्वी ठरलं, तर त्यामुळं कंपनीच्या महत्त्वाकांक्षी भविष्यातील योजनांना गती मिळेल.
