पुढील 10 वर्षात चंद्रावर उभारणार 'शहर'; एलॉन मस्क यांचं मोठं वक्तव्य

पुढील 10 वर्षात चंद्रावर शहर उभारणार असल्याचं वक्तव्य स्पेसएक्सचे संस्थापक एलॉन मस्क यांनी यांनी केलंय. यावेळी त्यांनी मंगळ मोहिमेबाबतही भाष्य केलंय.

Elon Musk
एलॉन मस्क (AFP)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 9, 2026 at 12:18 PM IST

नवी दिल्ली : स्पेसएक्सचे संस्थापक एलॉन मस्क यांनी मोठं वक्तव्य करून अंतराळ क्षेत्रात खळबळ उडवली आहे. कंपनीनं आता चंद्रावर शहर उभारण्यावर भर दिलाय. मस्क यांनी रविवारी X प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करून ही माहिती दिली. चंद्रावर शहर उभारणे 10 वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत (Elon Musk On Moon city ) शक्य आहे. मंगळावर हेच काम करण्यासाठी 20 वर्षांपेक्षा अधिक वेळ लागले असं,त्यांनी म्हटलं आहे.

मस्कचं महत्त्वाचं वक्तव्य
"ज्यांना माहिती नाही त्यांच्यासाठी सांगतो, स्पेसएक्सनं आपलं लक्ष चंद्रावर शहर उभारण्याकडं वळवलं आहे. कारण चंद्रावर 10 वर्षांपेक्षा कमी वेळेत शहर उभारता येण शक्य आहे, तर मंगळावर यासाठी 20 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लागेल," असं मस्क म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, "मंगळावर जाण्यासाठी 6 महिन्यांचा प्रवास आवश्यक आहे, तर चंद्रावर दर 10 दिवसांनी एक मिशन लाँच करता येतं. चंद्रावर पोहचण्यासाठी पृथ्वीपासून फक्त 2 दिवसांचा प्रवास करावा लागतो. यामुळं चंद्रावर शहर उभारणे जलद पूर्ण होईल." तरीही, पुढील "5 ते 7 वर्षांत मंगळावर शहर उभारण्यास सुरुवात आपण करू शकतो, असं त्यांनी सांगितलं.

चंद्र आणि मंगळ मोहिमेतील मुख्य फरक
चंद्राची मोहीम जलद आणि वारंवार करता येते, ही मुख्य कारणे आहेत. स्टारशिप सारख्या रॉकेट्सचा वापर करून स्पेसएक्स NASA च्या आर्टेमिस कार्यक्रमात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. आर्टेमिस-3 मोहिमेत 2027 मध्ये मानव चंद्रावर उतरविण्याचं उद्दिष्ट आहे, पण या मोहिमेला विलंब होण्याची शक्यता आहे. चंद्रावर शहर उभारल्यास तंत्रज्ञानाची जलद चाचणी आणि सुधारणा शक्य होईल, जे मंगळासाठी उपयुक्त ठरेल.

ट्रम्प प्रशासनाशी सुसंगती
ही घोषणा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणाशी सुसंगत आहे. ट्रम्प यांनी 2028 पर्यंत अमेरिकन अंतराळवीर चंद्रावर पाठवण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे. याआधी ट्रम्प यांनी मंगळावर झेंडा फडकवण्याचं स्वप्न पाहिलं होतं, पण आता चंद्राकडं लक्ष वळलं आहे.

मस्कच्या पूर्वीच्या भविष्यवाण्या आणि टीका
मस्क यांनी याआधी अनेकदा मंगळ मोहिमेच्या वेळा सांगितल्या होत्या. 2016 मध्ये त्यांनी 2024 पर्यंत मानव मंगळावर जाईल, असं भाकीत केलं होतं. पण प्रत्यक्षात त्यांच्या या मोहिमेला विलंब झालाय. यावर टीकाकार म्हणतात की, मस्कच्या योजना अतिमहत्त्वाकांक्षी आहेत. तरीही स्पेसएक्सची NASA सोबतची यशस्वी भागीदारी आणि स्टारशिपचे प्रगती हे बदल स्वीकारार्ह ठरवताय.

स्पेसएक्सची मूलभूत ध्येय
मस्क म्हणाले, "स्पेसएक्सचे ध्येय तेच आहे: जाणीव आणि जीवन ग्रहांपर्यंत विस्तारणे." चंद्र त्यासाठी पहिलं पाऊल असेल, जे मानवजातीच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचं आहे.

