अंतराळात उभारणार एआय डेटा सेंटर; 10 लाख उपग्रह प्रक्षेपित करण्यासाठी स्पेसएक्सला मिळाली सशर्त मंजुरी
SpaceX ला FCC कडून 10 लाख उपग्रह तैनात करण्यासाठी सशर्त मंजुरी मिळाली आहे, ज्यामुळं अंतराळात AI डेटा सेंटर्स उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
Published : November 26, 2026 at 10:41 AM IST
हैदराबाद: एलॉन मस्क यांची अंतराळ कंपनी, स्पेसएक्सला (SpaceX) अंतराळात दहा लाख उपग्रहाचं जाळं तैनात करण्याची परवानगी मिळाली आहे. फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशन'(FCC) कडून SpaceX ही सशर्त मंजुरी मिळाली. या परवानगीमुळं, कंपनी अंतराळात दहा लाख उपग्रहांचं जाळं (constellation) तैनात करू शकेल आणि तिथं 'डेटा सेंटर्स'चालवू शकेल. कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी (AI) आवश्यक असणारे अवाढव्य डेटा सेंटर्स पृथ्वीवरून अंतराळात हलवावेत, अशी मस्क यांची कल्पना आहे.
DATA CENTERS IN SPACE🇺🇸 Today, in a historic first, the FCC approved SpaceX’s request for 1 million satellites (orbital compute modules) to create data centers in space The Starmind & competitor constellations will use solar power to extend America’s lead in Super Intelligence https://t.co/VJinjK5e5E— Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) November 25, 2026
ॲमेझॉनचा गंभीर इशारा : ॲमेझॉन (Amazon), 'वाया सॅट' (Viasat) आणि 'अमेरिकन ॲस्ट्रॉनॉमिकल सोसायटी' यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला होता. त्यांचा असा युक्तिवाद होता की, इतक्या मोठ्या संख्येनं उपग्रह सोडल्यास अंतराळातील कचरा (space debris) वाढेल, रेडिओ फ्रिक्वेन्सीमध्ये अडथळे येतील आणि पर्यावरणावर नकारात्मक परिणाम होईल. ॲमेझॉननं तर या उपक्रमाला ठोस योजना मानण्याऐवजी केवळ एक "भव्य स्वप्न" असं म्हटलंय,यामुळं गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असा इशाराही दिलाय.
विरोधानंतरही मंजुरी: अंतराळ क्षेत्रातील इतर कंपन्यांनी उपस्थित केलेले आक्षेप फेटाळून लावत FCC नं स्पेसएक्सला मंजुरी दिली. आयोगानं स्पष्ट केलं की, वैज्ञानिक संशोधनावर होऊ शकणाऱ्या संभाव्य परिणामांशी संबंधित चिंता त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाहीत. FCC आयुक्त ब्रेंडन कार यांनी म्हटलं की, या उपक्रमामुळं अमेरिकेची संगणकीय क्षमता (computing capabilities) एका नवीन उंचीवर पोहोचेल. एलॉन मस्क यांनी 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वर ब्रेंडन कार यांचे आभार मानले आहेत. त्यांनी म्हटलं की, हा प्रकल्प अमेरिका आणि संपूर्ण जगासाठी एक मोठी संपत्ती ठरेल. मात्र, या मंजुरीचा अर्थ असा नाही की अंतराळातील डेटा सेंटर्स लगेच कार्यान्वित होतील; अशा सुविधा उभारण्यासमोर स्पेसएक्ससमोर अजूनही अनेक आव्हाने आहेत.
"स्टारमाइंड" (Starmind) म्हणजे काय?: स्पेसएक्स या उपग्रहांना "स्टारमाइंड" असं संबोधतं. हे उपग्रह 500 ते 1,002 किलोमीटर उंचीवर तैनात केले जातील. हे उपग्रह प्रामुख्यानं लेझर लिंक्सद्वारे एकमेकांशी आणि आधीच अस्तित्वात असलेल्या 'स्टारलिंक' (Starlink) उपग्रह नेटवर्कशी जोडले जातील. जर मुख्य प्रणालीमध्ये बिघाड झाला, तर पृथ्वीवरून रेडिओ लहरींचा वापर करून त्यांना नियंत्रित करणे शक्य होईल. 600 किलोमीटरपेक्षा जास्त उंचीवर कार्यरत असलेल्या उपग्रहांच्या कचरा व्यवस्थापन योजनेला FCC नं अद्याप पूर्णपणे मंजुरी दिलेली नाही. याव्यतिरिक्त, स्पेसएक्सनं विद्यमान नियमांमधून काही सवलती मागितल्या आहेत. यामध्ये उपग्रहांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांना दुसऱ्या कक्षेत हलवण्याची किंवा सूर्याच्या दिशेनं पाठवण्याची परवानगी मागण्यात आली आहे. FCC नं कंपनीसाठी एक निश्चित कालमर्यादा ठरवून दिली आहे. सुरुवातीचे कार्यान्वित उपग्रह सात वर्षांच्या आत तैनात केले जाणे आवश्यक असून संपूर्ण उपग्रह समूह (सॅटेलाइट कॉन्स्टेलेशन) 14 वर्षांच्या आत पूर्णपणे स्थापित केला जाण्याची कालमर्यादा ठरवण्यात आली आहे.
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