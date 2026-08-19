SpaceX चं फाल्कन 9 रॉकेट चंद्रावर आदळलं; NASA नं टिपली आतापर्यंतची सर्वात स्पष्ट छायाचित्रे!
स्पेस-एक्स (SpaceX) रॉकेट चंद्रावर आदळल्यामुळं तयार झालेल्या 60 फूट रुंदीच्या खड्याची दृश्ये नासाच्या 'ल्युनर रिकॉनिसन्स ऑर्बिटर'नं (LRO) टिपली आहेत.
Published : August 19, 2026 at 11:02 AM IST
मुंबई: अंतराळात भरकटलेलं SpaceX चं 'फाल्कन 9' (Falcon 9) रॉकेट प्रचंड वेगानं चंद्रावर आदळलं आहे. या धडकेमुळं निर्माण झालेल्या 18 मीटर रुंद खड्ड्याची (क्रेटरची) आतापर्यंतची सर्वात स्पष्ट छायाचित्रे NASA च्या 'ल्युनर रिकॉनिसन्स ऑर्बिटर' (LRO) नं पाठवली आहेत.
SpaceX रॉकेटची चंद्रावर धडक: चंद्राभोवती प्रदक्षिणा घालणाऱ्या NASA च्या अंतराळयानानं, भरकटलेल्या SpaceX रॉकेटमुळं चंद्राच्या पृष्ठभागावर तयार झालेल्या खड्ड्याची आतापर्यंतची सर्वात स्पष्ट छायाचित्रे पाठवली आहेत. या महिन्याच्या सुरुवातीला, 'फाल्कन 9' रॉकेटचा वरचा भाग (upper stage) ताशी सुमारे 8,700 किलोमीटर वेगानं (आवाजाच्या वेगाच्या सातपट) चंद्रावर आदळला. ही धडक चंद्राच्या सूर्यप्रकाश असलेल्या पश्चिम बाजूकडील 'आइन्स्टाइन क्रेटर' (Einstein Crater) जवळ झाली. मात्र, ही घटना कोणीही प्रत्यक्ष पाहिली नाही, तरी दुर्बिणींद्वारे मिळालेल्या पुराव्यांवरून या धडकेची पुष्टी झाली.
कोरियन उपग्रहाची सुरुवातीची छायाचित्रे : दक्षिण कोरियाच्या 'दानुरी' (Danuri) उपग्रहानं धडक झालेल्या ठिकाणाची पहिली छायाचित्रे टिपली होती, ज्यामध्ये रॉकेटमुळं तयार झालेला खड्डा आणि आसपासचा गडद रंगाचा भूप्रदेश दिसून आला होता. आता, NASA च्या 'ल्युनर रिकॉनिसन्स ऑर्बिटर' (LRO) ने अधिक नवीन आणि स्पष्ट छायाचित्रे पाठवली आहेत. LRO 2009 पासून चंद्राभोवती प्रदक्षिणा घालत आहे. कोरियाच्या 'दानुरी'नं त्या भागावरून अनेकदा उड्डाण केलं असलं, तरी LRO दर दोन तासांनी ध्रुवीय कक्षा (polar orbit) पूर्ण करतं; परिणामी, धडक झालेले ठिकाण दृष्टीक्षेपात येण्यासाठी सहा दिवस लागले. 96 किलोमीटर उंचीवरून आणि प्रति सेकंद एक मैल वेगानं प्रवास करत असताना, अंतराळयानानं आपले कॅमेरे धडक झालेल्या ठिकाणाकडे वळवून ही छायाचित्रे टिपली.
18 मीटर रुंद आणि 3 मीटर खोल खड्डा: नवीन छायाचित्रांनुसार, SpaceX च्या 'फाल्कन 9' रॉकेटच्या भागामुळं तयार झालेला खड्डा अंदाजे 18 मीटर रुंद आणि 3 मीटरपेक्षा कमी खोल आहे. खड्ड्यापासून बाहेरच्या दिशेनं पसरलेले गडद आणि तेजस्वी पट्टे (streaks) स्पष्टपणे दिसत आहेत, जे फुलपाखराच्या पंखांसारखे भासतात. वरच्या डाव्या भागातील गडद क्षेत्र आसपासच्या भूप्रदेशापेक्षा अधिक खडबडीत आहे, कारण ती पृष्ठभाग दीर्घकाळापासून सौर वारे, गॅलेक्टिक कॉस्मिक किरण आणि सूक्ष्म उल्कापिंडांच्या आघातांच्या संपर्कात आहे. खालच्या उजव्या भागातील तेजस्वी किरण आणि ठिपके हे पृष्ठभागाखालील थरांमधून नुकतेच उघड झालेल्या ताज्या पदार्थांपासून बनलेले आहेत.
2025 च्या मोहिमेचा अनपेक्षित मार्गबदल: हे 'स्पेसएक्स फाल्कन 9' (SpaceX Falcon 9) रॉकेट जानेवारी 2025 मध्ये प्रक्षेपित करण्यात आलं होतं. 'फायरफ्लाय एरोस्पेस'चे 'ब्लू घोस्ट 1' (Blue Ghost 1) हे ल्युनार लँडर चंद्राच्या दिशेने यशस्वीरीत्या रवाना झालं होतं. ही मोहीम नासाच्या CLPS (कमर्शियल ल्युनार पेलोड सर्व्हिसेस) उपक्रमांतर्गत राबवण्यात आली होती. या रॉकेटचा बूस्टर पृथ्वीवर परतला असला, तरी रॉकेटचा वरचा टप्पा (upper stage) सौर प्रक्रिया आणि गुरुत्वाकर्षण बलांमुळं चंद्राच्या दिशेनं भरकटला. स्वतंत्र खगोलशास्त्रज्ञांनी सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असलेल्या माहितीचा वापर करून त्याच्या मार्गाचा मागोवा घेतला आणि त्यानंतर नासानं या आघाताची 100% शक्यता असल्याचं म्हटलं होतं.
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