स्पेसएक्स आणि नासा क्रू 12 प्रक्षेपणचं लवकरच होणार
आयएसएसवरील वैद्यकीय आपत्कालीनतेमुळं स्पेसएक्स आणि नासा क्रू 12 प्रक्षेपण आता ११ फेब्रुवारीला होणार आहे.
Published : January 31, 2026 at 10:40 AM IST
हैदराबाद : स्पेसएक्स आणि नासानं अंतराळ स्थानक (आयएसएस) वरील वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीमुळं क्रू-12 मिशनचं प्रक्षेपण चार दिवस लवकर करण्याची घोषणा केली आहे. मूळ तारखेपेक्षा आता हे प्रक्षेपण 11 फेब्रुवारी 2026 रोजी होणार आहे. यामुळं आयएसएसवर केवळ तीन अंतराळवीर उरले असून, स्थानकाच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम झाला आहे.
वैद्यकीय निकासीमुळे आयएसएस शॉर्टहँडेड
स्पेस.कॉमच्या अहवालानुसार, जानेवारी 2026 च्या सुरुवातीला नासानं क्रू-11 मिशन लवकर समाप्त केलं होतं. एका अंतराळवीराला गंभीर वैद्यकीय समस्या उद्भवल्यानं हा निर्णय घेण्यात आला होता. क्रू-11 च्या चार अंतराळवीरांनी 15 जानेवारीला पृथ्वीवर परतण्यासाठी अंतराळ स्थानक सोडलं होतं. त्यानंतर फक्त अंतराळ स्थानकात तीन अंतराळवीर ख्रिस्तोफर विल्यम्स आणि रशियन कोस्मोनॉट्स सर्गेई कुद-स्वेर्चकोव्ह आणि सर्गेई मिकायेव्ह तिथं होते. नासाच्या मते, क्रू-12 येईपर्यंत स्थानकावर स्पेसवॉकसारख्या कामे करता येणार नाहीत. कमी कर्मचाऱ्यांसह स्थानकाचं संचालन कठीण झालं असून, सुरक्षितता आणि कार्यक्षमतेवर भर देण्यात येत आहे.
क्रू-12 मिशन आणि नवीन प्रक्षेपण वेळापत्रक
नासानं ठरवलं आहे की, मिशनचं पहिलं प्रक्षेपण विंडो केप कॅनाव्हेरल येथून 11 फेब्रुवारी 2026 रोजी सकाळी 6:00 वाजता ईएसटी (पूर्व किनार वेळ) सुरू होईल. स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट आणि क्रू ड्रॅगन स्पेसक्राफ्ट हे मिशन हाताळेल. क्रू-12 मध्ये नासा अंतराळवीर जेसिका मेइर आणि जॅक हॅथवे, ईएसए अंतराळवीर सोफी अडेनोट आणि रोस्कॉस्मॉस कोस्मोनॉट आंद्रेय फेडयाएव्ह यांचा समावेश आहे. हे चार सदस्य आयएसएसवर नऊ महिने राहतील, जे नेहमीच्या सहा महिन्यांपेक्षा जास्त आहे. ते आयएसएस एक्सपेडिशन 74 चे सदस्य म्हणून काम करतील आणि नंतर एक्सपेडिशन 75 मध्ये बदलतील. संभाव्य विलंबासाठी 12 आणि 13 फेब्रुवारीला बॅकअप विंडोज ठेवण्यात आल्या आहेत. स्पेसक्राफ्ट आणि रॉकेट मूळ तारखेनुसार तयार असल्यानं हे प्रक्षेपण लवकर प्रेक्षपित होणार आहे. आयएसएसचे कार्य सुरळीत ठेवण्यासाठी क्रू-12 चे यशस्वी प्रक्षेपण महत्त्वपूर्ण आहे.
