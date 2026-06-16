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ISC 2026 मध्ये भारताच्या अंतराळ तंत्रज्ञानाची प्रशंसा, भविष्यातील सहकार्याबाबत उत्सुकता

नवी दिल्ली येथे आयोजित ISC 2026 मध्ये जागतिक मुत्सद्द्यांनी भारताच्या अंतराळ तंत्रज्ञानाचं कौतुक केले आणि भविष्यातील सहकार्याबाबत उत्सुकता दर्शविली.

India space technology, ISC 2026
चांद्रयान (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 16, 2026 at 10:18 AM IST

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नवी दिल्ली: भारताची अंतराळ क्षेत्रातील प्रगती ही देशाची प्रमुख ताकद असल्याचं जागतिक राजनयिक आणि अंतराळ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलंय. नवी दिल्लीत 15 ते 17 जून 2026 दरम्यान आयोजित भारत अंतराळ काँग्रेस (ISC 2026) मध्ये तैवान आणि थायलंडसह विविध देशांच्या प्रतिनिधींनी भारतासोबत सहकार्य वाढविण्याची इच्छा व्यक्त केली. या कार्यक्रमात संशोधक आणि विविध स्टार्टअप्सनी भाग घेतलाय.

भारताच्या अंतराळ क्षमतांचं जागतिक स्तरावर कौतुक: 'इंडिया स्पेस काँग्रेस 2026' दरम्यान बोलताना, भारतातील 'तैपेई इकॉनॉमिक अँड कल्चरल सेंटर'चे (तैवान) प्रतिनिधी डॉ. मुमिन चेन यांनी भारताच्या अंतराळ क्षेत्राचं कौतुक केलं. "मी भारतातील तैवानच्या प्रतिनिधी कार्यालयाचं प्रतिनिधित्व करतो. आज ISC 2026 मध्ये उपस्थित राहणे ही माझ्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे," असं डॉ. चेन म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, "भारताचं अंतराळ तंत्रज्ञान ही भारताची मोठी ताकद आहे. इतर देशांतील लोकांसाठी, अंतराळ क्षेत्रातील भारताची प्रगती, त्यांच्या क्षमता आणि इतर राष्ट्रांशी सहकार्य करण्याची त्यांची तयारी प्रत्यक्ष पाहण्याची ही एक दुर्मिळ संधी आहे."

भारतासोबत दीर्घकालीन संबंध : थायलंडच्या 'जिओ-इन्फॉर्मेटिक्स अँड स्पेस टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट एजन्सी'च्या (GISTDA) उप-कार्यकारी संचालक फी चुसरी यांनीही भारत आणि थायलंड यांच्यातील दीर्घकालीन संबंधांवर प्रकाश टाकला. "थायलंडमध्ये आम्ही अंतराळ क्षेत्र आणि भू-भौतिकी (geophysics) संबंधित उपक्रमांचे कामकाज पाहतो. या परिषदेमुळं आम्हाला भारतासोबतच्या आमच्या दीर्घकालीन संबंधांची अधिक चांगली समज मिळाली आहे. हे एक असं व्यासपीठ आहे, जे आम्हाला अंतराळ आणि भू-भौतिकी क्षेत्रात सहकार्य अधिक दृढ करण्यास सक्षम करतं," असं चुसरी यांनी नमूद केले.

ISC 2026: अंतराळ क्षेत्रासाठी एक महत्त्वाचं व्यासपीठ 'स्पेस इंडस्ट्री असोसिएशन-इंडिया' (SIA-India) द्वारे आयोजित ही काँग्रेस भारताच्या वेगानं वाढणाऱ्या अंतराळ क्षेत्राच्या भविष्यावर चर्चा करण्यासाठी एक प्रमुख व्यासपीठ ठरली आहे. यात अंतराळ संस्था, स्टार्टअप्स, गुंतवणूकदार, संशोधक आणि शैक्षणिक संस्था यांनी सहभाग घेतला आहे. या वर्षीच्या कार्यक्रमात जागतिक अंतराळ परिसंस्थेच्या भविष्यात भारताची भूमिका अधिक बळकट करण्यावर भर देण्यात आला.

उपग्रह प्रक्षेपणांद्वारे भारताची जागतिक ओळख : इस्रोच्या (ISRO) माध्यमातून भारतानं चांद्रयान, मंगळयान आणि गगनयान यांसारख्या मोहिमा तसंच अनेक उपग्रह प्रक्षेपणांद्वारे जागतिक स्तरावर आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. किफायतशीर, विश्वसनीय आणि नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानामुळं 'स्पेस 4.0' (Space 4.0) युगात भारत एक प्रमुख भागीदार म्हणून उदयास आला आहे. या परिषदेत व्यावसायिक संधी, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, स्टार्टअप परिसंस्था आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारी या विषयांवर सखोल चर्चा करण्यात आली.

भारताच्या प्रक्षेपण क्षमताची दखल : भारताच्या 'आत्मनिर्भर भारत' आणि 'मेक इन इंडिया' या उपक्रमांमुळं अंतराळ क्षेत्रात निर्माण झालेल्या संधींचे आंतरराष्ट्रीय सहभागींनी कौतुक केलं. त्यांनी भारताच्या विस्तारणाऱ्या क्षमतांची दखल घेतली असून लहान उपग्रहांपासून ते मोठ्या प्रक्षेपण वाहनांपर्यंतच्या (launch vehicles) क्षमतांचा समावेश आहे. यामुळे आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रात भारत एक विश्वसनीय भागीदार म्हणून प्रस्थापित होत आहे. या कार्यक्रमाद्वारे भारतानं केवळ आपली तांत्रिक प्रगतीच प्रदर्शित केली नाही, तर जागतिक सहकार्य आणि ज्ञान-आदानप्रदानासाठी आपली तत्परताही दर्शविलीय. 'आयएससी 2026' (ISC 2026) सारखे उपक्रम भारताला 'विकसित भारत 2047' (Viksit Bharat 2047) या ध्येयाच्या दिशेनं आणखी पुढे घेऊन जातेय.

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