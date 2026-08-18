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अंतराळवीर सोफी ॲडेनोट आणि अनिल मेनन आज करणार, स्पेसवॉक कधी आणि कुठे पाहता येईल?

अंतराळवीर सोफी ॲडेनोट आणि अनिल मेनन आज अंतराळात 'स्पेसवॉक' करणार (ISSS pace walk Today) आहेत. आजचा हा ऐतिहासिक 'स्पेस-वॉक' कसा पाहावा? जाणून घ्या....

Astronauts Sophie Adenot and Anil Menon
अंतराळवीर सोफी ॲडेनोट आणि अनिल मेनन (NASA)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 18, 2026 at 10:18 AM IST

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Updated : August 18, 2026 at 10:49 AM IST

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मुंबई : आज 18 ऑगस्ट 2026 रोजी नासाचे अंतराळवीर अनिल मेनन (Anil Menon) आणि युरोपियन स्पेस एजन्सीच्या सोफी ॲडेनॉट (Astronauts Sophie Adenot) आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकाबाहेर 6.5 तासांचा स्पेसवॉक करणार (ISSS pace walk Today) आहेत. यावेळी ते एक महत्त्वाचे कम्युनिकेशन अँटेना बदलणार आहेत. एक्स्पिडिशन 75 च्या क्रूने सर्व तयारी पूर्ण केली असून मिशन मॅनेजर्सनी मंजुरी दिली आहे.

आजचा ऐतिहासिक स्पेसवॉक : युरोपियन स्पेस एजन्सी (ESA) ची अंतराळवीर सोफी ॲडेनॉट आज इतिहास रचणार आहे. त्या अंतराळात स्पेसवॉक करणाऱ्या पहिल्या फ्रेंच महिला ठरणार आहे. तिच्यासोबत नासाचे अंतराळवीर अनिल मेनन असतील. दोघे आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकाबाहेर सुमारे 5.5 तासांचा स्पेसवॉक करणार आहेत.

स्पेसवॉक कधी आणि कुठे पाहता येईल : हा स्पेसवॉक आज सकाळी सुमारे 8:35 EDT (12:35 GMT) वाजता सुरू होणार आहे. नासाच्या सौजन्यानं Space.com वर थेट प्रसारण पाहता येईल. कव्हरेज सकाळी 7 वाजता EDT (11:00 GMT) पासून सुरू होईल. अंतराळप्रेमींना या ऐतिहासिक क्षणाचं थेट साक्षीदार होता येणार आहे.

प्रसारण वेळापत्रक (18 ऑगस्ट 2026) :

देशथेट प्रक्षेपण वेळस्पेसवॉक टाईम
अमेरिका (EDT)सकाळी 7:00 वाजता8:35 a.m.
भारत (IST)4:30 p.m.6:05 p.m.
युरोप (CEST)13:00 (1:00 p.m.)14:35 (2:35 p.m.)
सार्वत्रिक वेळ (UTC)11:00 a.m.12:35 p.m.

तुम्ही खालील अधिकृत प्लॅटफॉर्म्सवर थेट प्रसारण मोफत पाहू शकता :

नासा (NASA) प्लॅटफॉर्म्स: NASA+, नासाचे अधिकृत संकेतस्थळ किंवा नासाच्या यूट्यूब (YouTube) चॅनेलद्वारे थेट प्रसारण पहाता येईल.

ईएसए (ESA) प्लॅटफॉर्म्स: ESA WebTV किंवा ESA यूट्यूब चॅनेलवर युरोपियन कव्हरेजचं थेट प्रसारण होणार आहे.

स्पेसवॉकचं मुख्य उद्दिष्ट : ॲडेनॉट आणि मेनन अंतराळ स्थानकावरील स्पेस-टू-ग्राउंड अँटेना बदलणार आहेत. नासा अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, हे अँटेना अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्याद्वारे ह्यूस्टन मिशन कंट्रोल सेंटर आणि अंतराळ स्थानक यांच्यात हाय-स्पीड डेटा कम्युनिकेशन शक्य होतं.

प्रक्षेपणादरम्यान काय पाहायला मिळेल? : अंतराळवीर अनिल मेनन आणि सोफी ॲडेनोट दोघेही आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकाच्या (International Space Station) बाहेर सुमारे 6.5 तास घालवणार आहेत. अंतराळवीर अनिल मेनन आणि सोफी ॲडेनोट या दोघांनाही तुम्ही थेट पाहू शकता.

स्पेसवॉकमध्ये काय काम करणार?: दोघेही स्थानकाच्या 'Z1 ट्रस'वर बसवलेला आणि खराब झालेला 'स्पेस-टू-ग्राउंड अँटेना' (SGANT) बदलणार आहेत. पृथ्वीशी हाय-स्पीड डेटा आणि व्हॉइस कम्युनिकेशन (आवाज-संवाद) प्रस्थापित करण्यासाठी हा अँटेना अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

इतिहास घडताना: सोफी ॲडेनोट या 'स्पेस-वॉक' (अंतराळ-भ्रमण) करणाऱ्या पहिल्या फ्रेंच महिला ठरताना तुम्ही पाहू शकाल.

अनिल मेनन यांचा दुसरा स्पेसवॉक :हा मेननचा दुसरा स्पेसवॉक आहे. पहिला स्पेसवॉक त्यांनी 6 ऑगस्ट रोजी जेसिका मेअरसोबत केला होता. त्यावेळी त्याच्या स्पेससूटवरील कार्बन डायऑक्साइड सेन्सरनं अनपेक्षित रीडिंग दिलं होतं. सूट काढल्यानंतर सेन्सर सामान्य झाला, पण नासानं अतिरिक्त तपासणी केली. त्यामुळं दुसरा स्पेसवॉक 13 ऑगस्टऐवजी आज आयोजित करण्यात आला आहे.

282 वा स्पेसवॉक : आजचा स्पेसवॉक आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकाच्या दीर्घ इतिहासातील 282 वा स्पेसवॉक ठरेल. मेनन जुलै 14 रोजी रशियन सोयुझ अंतराळयानाद्वारे कक्षेत पोहोचले होते. ते आज ‘क्रूमेंबर 1’ असेल. ॲडेनॉट स्पेसएक्सच्या क्रू-12 मिशनद्वारे फेब्रुवारीत स्थानकावर पोहोचल्या होत्या. त्या आज ‘क्रूमेंबर 2’ म्हणून काम करतील.

स्पेसवॉकर करणारी पहिली महिला फ्रेंच अंतराळवीर : ॲडेनॉट फ्रान्सची पहिली महिला स्पेसवॉकर ठरणार (First French Woman Spacewalk) आहे. या आगोदर 1988 मध्ये जीन-लूप क्रेटिएननं तत्कालीन सोव्हिएत युनियनच्या मीर अंतराळ स्थानकाबाहेर स्पेसवॉक केला होता. त्यानंतर फिलिप पेरिन आणि थॉमस पेस्के यांनीही आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकाबाहेर स्पेसवॉक केला. पेस्केनं 2021 मध्ये फ्रान्सचा पहिला कमांडर म्हणूनही काम पाहिलं होतं.

भारतीयांसाठीही विशेष आनंदाची बाब : हा स्पेसवॉक महिला अंतराळवीर ॲडेनॉट यांच्यासाठी प्रेरणादायी ठरणार आहे. फ्रान्स आणि युरोपसाठी हा अभिमानाचा दिवस आहे. अनिल मेननसारख्या भारतीय वंशाच्या अंतराळवीराचा सहभाग भारतीयांसाठीही विशेष आनंदाची बाब आहे. यशस्वी स्पेसवॉकमुळं स्थानकाची कम्युनिकेशन प्रणाली अधिक मजबूत होणार आहे. स्पेसवॉकनंतर आजचा दिवस अंतराळ संशोधनाच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी नोंदवला जाणार आहे. जगभरातील लाखो चाहते थेट प्रसारण पाहून या ऐतिहासिक क्षणाचा आनंद घेऊ शकता.

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Last Updated : August 18, 2026 at 10:49 AM IST

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SOPHIE ADENOT
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