सोनीनं PS5 च्या किमतीत दुसऱ्यांदा केली वाढ; जागतिक स्तरावर महागाईचा फटका
सोनीनं 27 मार्च 2026 रोजी PS5, PS5 प्रो आणि प्लेस्टेशन पोर्टलच्या किमती जागतिक स्तरावर वाढवल्याची (PS5 Price Hike) घोषणा केली.
Published : March 28, 2026 at 12:54 PM IST
मुंबई : सोनी इंटरॅक्टिव्ह एंटरटेनमेंटनं त्यांच्या फ्लॅगशिप प्लेस्टेशन 5 (PS5) कन्सोल्सच्या किमती जागतिक स्तरावर वाढवल्या (PS5 Price Hike) आहेत. एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीत सोनी PS5 च्या किमती (ps5) दुसऱ्यांदा वाढल्या आहे. कंपनीनं याचे कारण म्हणून जागतिक आर्थिक दबाव आणि मेमरी चिप्ससारख्या घटकांच्या वाढत्या किमतींना जबाबदार धरलं आहे. नवीन किमती 2 एप्रिल 2026 पासून लागू होतील. यामुळं गेमिंग प्रेमींसाठी हा मोठा धक्का आहे.
जागतिक किमतीत वाढ
अमेरिकेत स्टँडर्ड PS5 (sony ps5 prices) डिस्क एडिशनची किंमत 54.9.99 डॉलरवरून 649.99 डॉलर झाली आहे, तर डिजिटल एडिशन 499.99 डॉलरवरून 599.99 डॉलर झाली. PS5 प्रो मॉडेलला (sony ps5 pro) सर्वाधिक फटका बसला असून, त्याची किंमत 150 डॉलरनं वाढून 899.99 डॉलर झाली आहे. प्लेस्टेशन पोर्टल रिमोट प्लेअरची किंमत देखील 199.99 डॉलरवरून 249.99 डॉलर झाली. युनायटेड किंगडममध्ये PS5 ची किंमत 569.99 पौंड, डिजिटल एडिशन 519.99 पौंड आणि PS5 प्रो 789.99 पौंड झाली. युरोपमध्ये €649.99, €599.99 आणि €899.99 अशा किमती निश्चित करण्यात आल्या आहेत. जपानमध्येही येनमध्ये लक्षणीय वाढ दिसून येत आहे.
सोनीच्या ग्लोबल मार्केटिंग उपाध्यक्षा इसाबेल टोमॅटिस यांनी सांगितलं, “जागतिक आर्थिक लँडस्केपमधील सतत दबावामुळं आम्हाला PS5, PS5 प्रो आणि (ps5 pro) प्लेस्टेशन पोर्टलच्या किमती वाढवण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. यामुळं आमच्या ग्राहकांवर मोठा परिणाम होणार आहे, याची आम्हाला जाणीव आहे,पण उच्च-गुणवत्तेच्या गेमिंग अनुभवांसाठी हे आवश्यक पाऊल आहे.”
भारतात काय परिणाम?
सोनीनं भारताचा स्पष्टपणे उल्लेख केलेला नाही, तरीही उद्योग तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की येत्या काही महिन्यांत भारतातही किमती वाढतील. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये झालेल्या 50 डॉलरच्या वाढीनंतर भारतात PS5 च्या किमतीत सुमारे 5,000 रुपयानं वाढल्या होत्या. यावेळी $100 पर्यंतच्या जागतिक वाढीमुळं भारतात 6,000 रुपये किंवा त्याहून अधिक वाढ अपेक्षित आहे. सध्या भारतात PS5 डिजिटल एडिशनची किंमत सुमारे 49,990 रुपये तर डिस्क एडिशन 54,990 रुपये आहे. नवीन स्टॉक आल्यानंतर ही किंमत वाढण्याची शक्यता आहे. PS5 प्रो अद्याप भारतात अधिकृतपणे लाँच झालेला नाही, मात्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) वेबसाइटवर त्याचं प्रमाणपत्र दिसलं आहे. GTA 6 च्या रिलीजच्या पार्श्वभूमीवर त्याचं लाँच लवकरच होण्याची शक्यता आहे. अनधिकृत विक्रेत्यांकडे PS5 प्रो 83,900 ते 89,999 रुपयांपर्यंत उपलब्ध आहे, तर अधिकृत किंमत 75,000 रुपयांच्या आसपास अपेक्षित आहे.
का वाढली किंमत?
सोनीनं सांगितलं की, मेमरी चिप्स आणि इतर सेमीकंडक्टर घटकांच्या किमती वाढल्या आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्रातील वाढत्या मागणीमुळं हे घटक महाग झाले आहेत. याशिवाय जागतिक पुरवठा साखळीतील दबाव, महागाई आणि इतर आर्थिक आव्हानांमुळं उत्पादन खर्च वाढला आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या 50 डॉलरच्या वाढीनंतर ही दुसरी मोठी वाढ आहे.
गेमर्ससाठी सल्ला
जे गेमर्स PS5 खरेदीचा विचार करत आहेत, त्यांनी सध्याच्या साठ्यात उपलब्ध किमतींमध्ये खरेदी करण्याचा विचार करावा. नवीन शिपमेंट आल्यानंतर किमती वाढतील. भारतात ऑनलाइन आणि ऑफलाइन विक्रेत्यांकडे सध्याचे स्टॉक जुन्या किमतीत मिळू शकतो, पण तो मर्यादित काळासाठीच असेल. PS5 ची किंमत वाढ सोनीसाठी नवीन आव्हान आहे, कारण गेमिंग बाजारात स्पर्धा तीव्र आहे. तरीही कंपनी उच्च-गुणवत्तेच्या अनुभवांसाठी हे पाऊल उचलत असल्याचं सांगत आहे. भारतीय गेमर्सना आता अधिक काळजीपूर्वक खरेदी निर्णय घ्यावा लागेल.
