Sony LYTIA 720 : सोनीनं लाँच केलं स्मार्टफोनसाठी 50 मेगापिक्सेलचं कॅमेरा सेन्सर....
सोनीनं स्मार्टफोनसाठी 50 मेगापिक्सेलचा 'सोनी LYTIA 720' (Sony LYTIA 720) कॅमेरा सेन्सर लाँच केलं आहे.
Published : October 28, 2026 at 5:08 PM IST
मुंबई: प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 'सोनी सेमीकंडक्टर सोल्युशन्स कॉर्पोरेशन'नं (Sony Semiconductor Solutions Corporation) स्मार्टफोनसाठी आपला नवीन आणि अत्यंत प्रगत 'सोनी LYTIA 720' इमेज सेन्सर अधिकृतपणे लाँच केला आहे. प्रिमियम आणि फ्लॅगशिप स्मार्टफोनच्या मुख्य मागील कॅमेऱ्यांसाठी खास डिझाइन केलेला हा 50-मेगापिक्सेल सेन्सर, मोबाइल फोटोग्राफी आणि व्हिडिओग्राफीचे स्वरूप पूर्णपणे बदलून टाकणार आहे.
／ 業界最高水準の低照度と4K 60fpsのHDR動画を実現する、モバイル用イメージセンサー「LYTIA 720」を商品化！ ＼ 上位モデルで培った技術を継承し、暗所でのノイズ低減と100dBのハイダイナミックレンジを実現しました。 https://t.co/rnClj9WIR3— ソニーセミコンダクタソリューションズグループ (@SonySemicon_JP) October 28, 2026
नवीन सेन्सर आणि शिपमेंटचं वेळापत्रक: बुधवारी जारी केलेल्या अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकात सोनीनं जाहीर केलं की, या महत्त्वाकांक्षी 'सोनी LYTIA 720' इमेज सेन्सरचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन आणि शिपमेंट पुढच्या महिन्यात, म्हणजेच नोव्हेंबर 2026 च्या सुरुवातीपासून सुरू होईल. कंपनीनं अद्याप हे स्पष्ट केलेलं नाही की, कोणत्या स्मार्टफोन मॉडेलमध्ये हा सेन्सर सर्वप्रथम वापरला जाईल; मात्र, उद्योगातील तज्ज्ञांच्या मते, आगामी काही महिन्यांत बाजारात येणाऱ्या प्रमुख प्रिमियम अँड्रॉइड फ्लॅगशिप स्मार्टफोनमध्ये हा सेन्सर मुख्य कॅमेरा म्हणून वापरला जाण्याची दाट शक्यता आहे.
'UHCG' तंत्रज्ञान: या सेन्सरचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे सोनीचं स्वतःचं, पेटंट केलेलं 'अल्ट्रा हाय कन्व्हर्जन गेन' (Ultra High Conversion Gain - UHCG) सर्किटरी. सामान्यतः, रात्रीच्या वेळी किंवा कमी प्रकाशात फोटो काढताना प्रतिमेमध्ये 'ग्रेन' (दाणेदारपणा) किंवा 'नॉइज' (अवांछित ठिपके) दिसतात, ज्यामुळं फोटो अस्पष्ट किंवा धूसर दिसतात. मात्र, सोनीचे हे प्रगत तंत्रज्ञान पारंपारिक सेन्सर्सच्या तुलनेत 'नॉइज'चे प्रमाण 50 टक्क्यांपर्यंत कमी करते. परिणामी, वापरकर्ते अगदी कमी प्रकाशात किंवा जवळजवळ पूर्ण अंधारातही अत्यंत स्पष्ट, प्रभावी आणि उच्च दर्जाचे फोटो घेऊ शकतात.
हायब्रिड फ्रेम-HDRआणि डायनॅमिक रेंज: व्हिडिओ आणि फोटो या दोन्ही गोष्टींची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी, हा सेन्सर 'हायब्रिड फ्रेम-HDR' (HF-HDR) तंत्रज्ञानाचा वापर करतो. यामुळं, Sony LYTIA 720 सेन्सर 100dB (डेसिबल) पर्यंतची प्रभावी डायनॅमिक रेंज मिळवण्यास सक्षम आहे. यामुळं फोटोंना एक व्यावसायिक आणि जिवंत स्वरूप प्राप्त होतं.
4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आणि 50MP हाय-स्पीड कॅप्चर: व्हिडिओग्राफीसाठी, हा सेन्सर DCG-HDR सह 60fps (फ्रेम्स प्रति सेकंद) दराने 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतो. याव्यतिरिक्त, वापरकर्ते 16:9 आस्पेक्ट रेशोमध्ये 120fps दराने हाय-स्पीड 4K स्लो-मोशन व्हिडिओ रेकॉर्ड करू शकतात. फोटोग्राफीसाठी, हा सेन्सर 'ऑल-पिक्सेल ऑटोफोकस' (All-pixel AF) ला सपोर्ट करतो. याद्वारे, 4:3 आस्पेक्ट रेशोमध्ये 50-मेगापिक्सेल रिझोल्यूशनवर 30fps दरानं फोटो काढता येतात, तर 12.5-मेगापिक्सेल रिझोल्यूशनवर 90fps पर्यंतचा वेगवान परफॉर्मन्सही मिळवता येतो.
तांत्रिक वैशिष्ट्ये आणि वीज वापर: तांत्रिक रचनेच्या दृष्टीनं, Sony LYTIA 720 हा एक अत्याधुनिक 'स्टॅक्ड' (stacked) CMOS इमेज सेन्सर आहे. यात 1/1.53-इंच ऑप्टिकल फॉरमॅट असून त्याचे कर्ण (diagonal) माप 10.24 मिमी इतकं आहे. यात 1.0-मायक्रोमीटर (μm) पिक्सेल आणि 'क्वाड बेयर' (Quad Bayer) कलर फिल्टरचा वापर केला आहे. ऊर्जेची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि बॅटरीचा वापर नियंत्रित ठेवण्यासाठी, हा सेन्सर 2.8V किंवा 1.8V ॲनालॉग पॉवर सप्लाय, 1.1V डिजिटल सप्लाय आणि 1.8V/1.2V इंटरफेसवर कार्य करतो, ज्यामुळं उत्कृष्ट कामगिरी सुनिश्चित होते.
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