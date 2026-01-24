ETV Bharat / technology

अंतराळातील कचऱ्याचा मागोवा घेण्यासाठी नवीन पद्धत विकसित

पृथ्वीभोवती हजारो उपग्रह फिरताय, पण त्यांचा कचरा पडल्यास धोका निर्माण होतो. वैज्ञानिकांनी भूकंपमापकांचा वापर करून अंतराळ कचऱ्याचा रिअल-टाइम मागोवा घेण्याची नवी पद्धत विकसित केलीय.

Artistic impression of space debris surrounding Earth
Artistic impression of space debris surrounding Earth (Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 24, 2026 at 2:49 PM IST

हैदराबाद : पृथ्वी हजारो मानवनिर्मित वस्तूंनी वेढलेली आहे. मानवानं आपल्या फायद्यासाठी आकाशात आत्तापर्यंत हजारो उपग्रह सोडले आहेत. हे उपग्रह उपग्रह आपल्या जीवनात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी दूरसंचार, हवामान अंदाज, नेव्हिगेशन यासारख्या अनेक सेवा पुरवतात. मात्र, उपग्रहांचं काम संपल्यावर किंवा इंधन संपल्यावर ते अंतराळात कचरा बनतात.जेव्हा उपग्रह अकाली बिघडतो आणि पृथ्वीवरून त्याला कमांड देणं शक्य नसतं, तेव्हा त्याचे तुकडे पृथ्वीवर पडण्याचा धोका असतो. असे तुकडे वातावरणात पूर्ण जळून न गेल्यास ते विषारीही असू शकतात. जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठातील वैज्ञानिकांनी आता अशा पडणाऱ्या अंतराळ कचऱ्याचा जवळपास रिअल-टाइम मागोवा घेण्याची नवी पद्धत विकसित केली आहे, जी विद्यमान भूकंप शोधणाऱ्या सेस्मोमीटर नेटवर्कचा वापर करते.

कशी कार्य करते पद्धत?
अंतराळ कचरा ध्वनीच्या वेगापेक्षा (मॅक 25-30) खूप जास्त वेगाने वातावरणात प्रवेश करतो, त्यामुळं सॉनिक बूम निर्माण होतो. या शॉकवेव्हमुळं जमिनीवर कंपन निर्माण होतं आणि रस्त्यावर असलेली भूकंपमापके (सेस्मोमीटर) ही कंपनं टिपतात. संशोधक या सक्रिय झालेल्या सेस्मोमीटरांचा नकाशा तयार करतात, ज्यामधून कचऱ्याची दिशा, वेग आणि संभाव्य च्याचं पडण्याचं ठिकाण अनुमानित करता येतं. सेस्मिक रीडिंगच्या तीव्रतेनुसार उंचीही मोजता येते आणि कचरा कुठं पडला याची माहिती मिळते.

चीनचे शेनझोउ-15
2 एप्रिल 2024 रोजी चीनच्या शेनझोउ-15 अंतराळयानाच्या ऑर्बिटल मॉड्यूलनं पृथ्वीच्या वातावरणात पुनःप्रवेश केला. हे मॉड्यूल सुमारे 1.5 टन वजनाचं आणि साधारण सात फूट लांब होतं. दक्षिण कॅलिफोर्नियातील 125 सेस्मोमीटरांच्या डेटाचा अभ्यास करून संशोधकांनी त्याची ट्रॅजेक्टरी, वेग आणि तुकडे पडण्याची प्रक्रिया यशस्वीपणे पुन्हा तयार केली होती. अमेरिकन स्पेस कमांडनं कक्षेच्या मोजमापावरून जे ट्रॅजेक्टरी अंदाजले होते, त्यापेक्षा हे मॉड्यूल सुमारे 25 मैल दक्षिणेकडं जात होतं, असं या पद्धतीनं समोर आलं.

नव्या पद्धतीचे महत्त्व
आतापर्यंत लो अर्थ ऑर्बिटमधील (LEO) वस्तूंचा मागोवा रडारद्वारे घेतला जात होता, पण पुनःप्रवेशाच्या अंदाजात काही वेळा हजारो मैलांची त्रुटी येऊ शकते. ही नवी सेस्मिक पद्धत रडारला पूरक ठरते. वातावरणात प्रवेश झाल्यानंतरची वास्तविक ट्रॅजेक्टरी मोजते. यामुळे अधिकारी जमिनीवर पोहोचलेल्या तुकड्यांना त्वरित शोधू शकतात.


प्रमुख संशोधक बेंजामिन फर्नांडो (जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठ) यांनी 1996 मधील रशियन मार्स 96 मोहिमेच्या कचऱ्याचं उदाहरण दिलंय. त्यातील रेडिओॲक्टिव्ह पॉवर सोर्स जळला नसल्यानं तो समुद्रात पडला, पण त्याचे नेमकं स्थान कधीच सापडलं नाही. अलीकडे चिलीमधील हिमनदीत कृत्रिम प्लुटोनियम आढळलं, जे त्या पॉवर सोर्सचं असल्याचं संशोधकांना वाटतं. “अशा दुर्मीळ प्रसंगी रेडिओॲक्टिव्ह साहित्यासाठी अतिरिक्त ट्रॅकिंग साधनं असणे फायदेशीर ठरेल,” असं फर्नांडो म्हणाले”.

