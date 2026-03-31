सोशल मीडिया वापरकर्त्यांसाठी नवीन नियमावली प्रस्तावित
सरकारनं सोशल मीडिया वापरकर्त्यांसाठी नवीन नियमावली प्रस्तावित केली आहे.
Published : March 31, 2026 at 12:21 PM IST
नवी दिल्ली: केंद्र सरकार सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर वैयक्तिक वापरकर्त्यांच्या पोस्ट्ससाठी थेट टेकडाउन नोटिसा पाठवण्याची तयारी करत (new social media rules) आहे. यापूर्वी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय (I&B) केवळ ऑनलाइन न्यूज प्लॅटफॉर्म्सना अशा नोटिसा पाठवू शकत होतं. आता हे अधिकार विस्तारित होऊन सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज आणि वापरकर्त्यांच्या युजर-जनरेटेड कंटेंटवरही लागू होणार आहेत. 30 मार्च 2026 रोजी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयानं (MeitY) माहिती तंत्रज्ञान (इंटरमीडियरी गाइडलाइन्स आणि डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 मध्ये दुसऱ्या सुधारणांचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. 14 एप्रिल 2026 पर्यंत स्टेकहोल्डर्सकडून अभिप्राय मागितले आहेत. या बदलांमुळं सरकारचं ऑनलाइन स्पीचवर नियंत्रण वाढणार असल्याचं मानलं जात आहे.
काय आहे सरकारचा मुख्य प्रस्ताव? : मसुद्यातील महत्त्वाच्या बदलांनुसार, MeitY द्वारे जारी केलेल्या स्पष्टीकरणे, सल्ला, निर्देश, स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (SOPs), प्रॅक्टिस कोड्स आणि गाइडलाइन्स यांचे पालन करणे इंटरमीडियरीजसाठी अनिवार्य करण्यात येणार आहे. हे पालन न केल्यास त्यांना सेक्शन 79 अंतर्गत मिळणारं 'सेफ हार्बर' संरक्षण गमवावं लागेल. सेफ हार्बरमुळं प्लॅटफॉर्म्सना वापरकर्त्यांच्या कंटेंटसाठी जबाबदारी टाळता येते. आता या संरक्षणाला धोका निर्माण होणार आहे.
याशिवाय, नियम 8(1) च्या प्रोव्हायझोमध्ये बदल करून Part III (नियम 14, 15 आणि 16) इंटरमीडियरीज आणि 'नॉन-पब्लिशर' वापरकर्त्यांच्या न्यूज व करंट अफेयर्स कंटेंटवर लागू करण्यात येणार आहे. यामुळं इंटर-डिपार्टमेंटल कमिटीची भूमिका विस्तारित होईल आणि I&B मंत्रालयाला सोशल मीडिया वापरकर्त्यांच्या पोस्ट्स ब्लॉक करण्याचे अधिक अधिकार मिळतील. पूर्वी हे फक्त ऑनलाइन न्यूज प्लॅटफॉर्म्सपुरते मर्यादित होतं.सरकारनं म्हटलं आहे की, हे बदल "क्लॅरिफिकेटरी आणि प्रोसीजरल" आहेत आणि ओपन, सेफ, ट्रस्टेड आणि अकाउंटेबल इंटरनेट सुनिश्चित करण्यासाठी आहेत.
इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशनची (IFF) चिंता : इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशननं (IFF) या प्रस्तावित सुधारणांवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. IFF नं X वर पोस्ट करताना सांगितलं की, "या सुधारणांमुळं इंटरमीडियरीजवर सतत पालन करण्याचा दबाव निर्माण होईल. कोणत्याही अस्पष्ट किंवा जलद जारी केलेल्या निर्देशाचं पालन न केल्यास सेफ हार्बर गमावण्याचा धोका राहील. यामुळं प्लॅटफॉर्म्स अतिपालन (ओव्हर-कंप्लायन्स) आणि अतिसेन्सॉरशिपकडे वळतील." IFF नं याला "एक्झिक्युटिव्ह पॉवरचा अनियंत्रित विस्तार" आणि "ऑनलाइन स्पीचवर असंवैधानिक सेन्सॉरशिप" असं म्हटलं आहे. नियम 8 च्या बदलामुळं इंटर-डिपार्टमेंटल कमिटी आता इंटरमीडियरीज आणि वापरकर्त्यांच्या न्यूज कंटेंटवर देखरेख ठेवू शकेल, ज्यामुळं मुक्त अभिव्यक्तीला धोका निर्माण होईल.
पार्श्वभूमी आणि संभाव्य परिणाम : या सुधारणांमागील मुख्य उद्देश म्हणजे कंटेंट रेग्युलेशनची प्रभावीता वाढवणे आणि Part II व Part III अंतर्गत नियामक देखरेख मजबूत करणे आहे. मात्र, टीकाकारांचं म्हणणं आहे की, हे बदल सरकारला अनियंत्रित अधिकार देतील आणि प्लॅटफॉर्म्सना स्व-सेन्सॉरशिपकडे ढकलतील. वापरकर्त्यांच्या पोस्ट्सवर थेट कारवाई होण्याची शक्यता वाढेल, ज्यामुळं सामान्य नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर परिणाम होऊ शकतो.विशेषत: राजकीय टीका करणाऱ्या पोस्ट्स, इन्फ्लुएन्सर्स आणि कंटेंट क्रिएटर्स यांच्यावर हे नियम जास्त परिणाम करू शकतात. IFF नं सरकारला या सुधारणा मागं घेण्याची मागणी केली आहे.
