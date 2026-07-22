15 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर फ्रान्समध्ये बंदी, हायस्कूलमध्ये मोबाईल फोनच्या वापरावरही बंदी
फ्रान्सनं 15 वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर पूर्ण बंदी घातली आहे. असं पाऊल उचलणारा हा युरोपियन युनियनमधील पहिला देश आहे.
Published : July 22, 2026 at 10:40 AM IST
पॅरिस: मंगळवारी फ्रान्सनं 15 वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर संपूर्ण बंदी घातली. असा व्यापक कायदा मंजूर करणारा हा युरोपियन युनियनमधील पहिला देश ठरला आहे. मुलांवर डिजिटल माध्यमांचे होणारे हानिकारक परिणाम याबद्दल जगभरात वाढत असलेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. फ्रेंच संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली असून, यात हायस्कूलमध्ये मोबाईल फोनच्या वापरावर बंदी घालण्याचाही समावेश आहे.
France Approves Social Media Ban for Children Under 15, First in EU— Jonospect (@jonospect) July 21, 2026
France has approved a landmark law banning children under the age of 15 from accessing social media platforms, making it the first European Union country to introduce a nationwide restriction of this kind.
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शैक्षणिक वर्षापासून अंमलबजावणी : हा कायदा राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे. सप्टेंबरमध्ये सुरू होणाऱ्या आगामी शैक्षणिक वर्षापासून याची अंमलबजावणी होण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, हा कायदा फ्रेंच संविधानाशी सुसंगत आहे की नाही याची पडताळणी केली जाणार असल्यानं अंमलबजावणीस विलंब होऊ शकतो. मॅक्रॉन म्हणाले, "युरोपमधील आपली मुले आणि किशोरवयीन मुलांचे संरक्षण करण्यात फ्रान्स आघाडीवर आहे. आम्ही हे प्रयत्न सुरूच ठेवू." विशेष म्हणजे, हा कायदा ऑनलाइन विश्वकोश किंवा शैक्षणिक आणि वैज्ञानिक निर्देशिका (directories) यांना लागू होणार नाही.
बालसंरक्षण कार्यकर्त्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण: फ्रान्समध्ये, अनेक कुटुंबांनी टिकटॉकविरुद्ध दाखल केलेल्या खटल्यांमुळं या प्लॅटफॉर्मचा किशोरवयीन मुलांच्या आत्महत्यांशी आणि हानिकारक मजकुराच्या संपर्कात येण्याशी असलेला संबंध समोर आला आहे. बालसंरक्षण कार्यकर्ते आणि पालकांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. पॅरिसजवळील रहिवासी असलेल्या 52 वर्षीय गाएल बार्बोंडे म्हणाल्या, "आम्ही सुरुवातीपासूनच या विधेयकासाठी मोहीम राबवली कारण तंत्रज्ञान कंपन्यांशी व्यवहार करण्याचा दुसरा कोणताही मार्ग नाही. ज्याप्रमाणे आपण मुलांना मद्यपानापासून वाचवतो, त्याचप्रमाणे त्यांना सोशल मीडियापासूनही वाचवले पाहिजे." त्यांच्या मुलीला सातवीत असताना पहिला स्मार्टफोन मिळाला होता. पालकांचे नियंत्रण (parental controls) असूनही, टिकटॉकमुळं ती स्वतःला इजा करून घेण्याच्या प्रवृत्तीकडे वळली आणि तिला 'ॲनोरेक्सिया' (खाण्यापिण्याशी संबंधित विकार), नैराश्याचा सामना करावा लागला. दीड वर्ष रुग्णालयात उपचार घेतल्यानंतर, ती आता 16 वर्षांची असून सुदृढ आहे.
आरोग्य अहवालांमधील धक्कादायक आकडेवारी: फ्रान्सच्या आरोग्य देखरेख संस्थेनुसार, दर दोन किशोरवयीन मुलांपैकी एक जण दिवसातील दोन ते पाच तास स्मार्टफोनवर घालवतो. 12 ते 17 वयोगटातील 90 टक्के मुले दररोज इंटरनेट वापरतात आणि त्यातील 58 टक्के वेळ सोशल नेटवर्क्सवर घालवला जातो. हा अहवाल कमी आत्मसन्मान, स्वतःला इजा पोहोचवणे, अमली पदार्थ आणि आत्महत्या यांच्याशी संबंधित मजकुराच्या परिणामांवर प्रकाश टाकतो.
अंमलबजावणीतील आव्हाने: 'ई-एनफन्स' (e-Enfance) या ऑनलाइन सुरक्षा गटाच्या कायदेशीर सल्लागार इनेस लेग्रँड यांनी स्पष्ट केलं की, या कायद्याची अंमलबजावणी म्हणजे त्वरित आणि पूर्ण बंदी नसेल. 15 वर्षांखालील मुलांची विद्यमान खाती (accounts) ओळखणे ती बंद करणे आणि नवीन खाती उघडणाऱ्या वापरकर्त्यांचं वय पडताळून पाहणे ही प्रमुख आव्हाने आहेत. 'फ्रान्स अनबाउंड' (France Unbound) या डाव्या विचारसरणीच्या पक्षानं या विधेयकाला विरोध केला; त्यांच्या मते, या कायद्याची घटनात्मक वैधता संशयास्पद आहे, यामुळं ऑनलाइन अनामिकता (anonymity) संपुष्टात येईल आणि याची अंमलबजावणी अशक्य आहे.
जागतिक कल : 2024 मध्ये, ऑस्ट्रेलियानं 16 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियापासून दूर ठेवण्याच्या दिशेनं पावलं उचलली. स्पेन, डेन्मार्क, ग्रीस आणि युनायटेड किंगडममध्येही अशाच प्रकारच्या योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांनी 13 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरण्यापासून रोखण्याची आणि तीन वर्षांखालील मुलांचा 'स्क्रीन टाइम' (स्क्रीनसमोर घालवलेला वेळ) शून्य राहील याची खात्री करण्याची शिफारस केली आहे. युरोपियन कमिशन लवकरच आपल्या 27 सदस्य देशांसाठी यासंदर्भात एक प्रस्ताव सादर करणार आहे.
फ्रान्सचा हा निर्णय डिजिटल युगात बालसुरक्षेच्या दिशेनं टाकलेलं एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. विकसनशील मेंदूवर सोशल मीडियाचा होणारा अतिरेकी आणि व्यसन लावणारा प्रभाव रोखण्याच्या गरजेबाबत जगभरात जागरूकता वाढत आहे. फ्रान्स सोशल मीडिया बंदी, 15 वर्षांखालील मुले, इमॅन्युएल मॅक्रॉन, टिकटॉक, बालसुरक्षा, युरोपियन युनियनचे डिजिटल नियम, हायस्कूलमध्ये मोबाईल फोन बंदी, किशोरवयीन मुलांचे मानसिक आरोग्य.
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